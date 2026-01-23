Bi kịch nối tiếp: Cha khiếm thị, con trai lớn câm điếc có nguy cơ mù lòa

Cha khiếm thị đau lòng khi nghĩ tới tương lai mịt mờ của con

Anh Vũ Xuân Thủy (SN 1983), hội viên Hội Người mù TP Hà Nội, không chỉ bị khiếm thị mà thính giác cũng kém.

Anh Thủy cho biết, mắt trái anh đã hỏng từ nhỏ. Đến năm 2014, mắt phải bị bong võng mạc, sau phẫu thuật càng mờ dần. Ở khoảng cách gần, anh hoàn toàn không thấy gì, còn nhìn xa chỉ lờ mờ.

Ban ngày, vợ đi làm, 2 con đi học, anh Thủy ở nhà tự nấu nướng đơn giản ăn qua loa. Bữa ăn của anh, khi thì chút cơm với mấy bìa đậu hoặc quả trứng, có khi chỉ bắp ngô luộc cũng xong.

Hàng ngày, anh Vũ Xuân Thủy tự cơm nước, chăm sóc bản thân (Ảnh: Gia Khoa).

Con trai lớn của vợ chồng anh là Vũ Xuân Hoàng (SN 2009) bị câm, điếc bẩm sinh. Để giúp Hoàng nghe được, một tổ chức từ thiện đã tặng 1 máy trợ thính. Nhưng điều đáng buồn hơn cả là Hoàng bị thoái hóa võng mạc, mắt nhìn ngày càng kém.

Hiện tại, Hoàng theo học trường PTCS Xã Đàn (dành cho trẻ em khiếm thính). Nhà trường cũng đã giới thiệu Hoàng đi học làm bếp, tuần 2 buổi, miễn phí. Hàng ngày, em tự bắt xe bus đi học.

Gần đây, mắt kém dần, Hoàng phải đến trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu để học thêm chữ nổi. Bác sĩ dự báo, đến 30 tuổi, thậm chí chỉ ngoài 20 tuổi mắt của Hoàng có thể sẽ không nhìn thấy gì nữa.

Nói về con trai cả và tương lai mịt mù phía trước, anh Thủy đau lòng, thở dài, buột miệng: "Tôi mù lòa là đủ rồi, mong ông trời đừng lấy đi ánh sáng của con!".

Con trai út Vũ Xuân Cường vừa là đôi mắt, vừa là đôi tai của cả bố và anh trai (Ảnh: Gia Khoa).

Con trai thứ hai của anh Thủy là Vũ Xuân Cường (SN 2011, học lớp 9), không chỉ trở thành đôi mắt, mà còn là đôi tai của cả bố và anh. Cậu học trò lớp 9 còn giúp "phiên dịch", làm cầu nối để chúng tôi có thể giao tiếp với anh Thủy, cháu Hoàng.

Hơn 1.000 gia đình người khiếm thị Hà Nội cần giúp đỡ để Tết ấm áp hơn

Ngôi nhà anh Thủy đang ở khá chật chội, cũ kỹ, lọt thỏm giữa những nhà cao tầng san sát trong con ngõ hẹp trên phố Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là nhà của cha mẹ anh Thủy.

Mẹ anh Thủy đã 72 tuổi, sức khỏe không tốt nên chỉ có thể giúp con trai và con dâu việc chợ búa.

Anh Thủy khiếm thị, không có công ăn việc làm. Hàng ngày, anh chỉ ở nhà giúp vợ con việc bếp núc với những món ăn đơn giản. Khi chúng tôi tới thăm, 3 bố con anh rải một tấm chiếu ngay nền nhà tầng 1 và nấu nướng bên cạnh để không phải di chuyển nhiều.

3 cha con anh Vũ Xuân Thủy trong ngôi nhà nhỏ chật chội ở một con ngõ nhỏ, phố Hoàng Mai, TP Hà Nội (Ảnh: Gia Khoa).

Vợ anh Thủy làm công việc dọn dẹp, ngày nào cũng hơn 19h mới về tới nhà. Tiền công người ta trả cho chị 22.000 đồng/giờ. Nếu làm buổi tối thì thù lao cao hơn, dao động từ 25.000–27.000 đồng/giờ.

Thu nhập mỗi tháng chỉ được hơn 5 triệu đồng. Cùng với các khoản trợ cấp xã hội dành cho người khuyết tật của anh Thủy và cháu Hoàng, gia đình 5 người nương tựa vào nhau cố gắng chắt chiu, tằn tiện từng chút.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Mỹ, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tương Mai, TP Hà Nội, cho biết, anh Thủy là người khuyết tật đặc biệt nặng, được hưởng trợ cấp xã hội 1,3 triệu đồng/tháng từ ngày 1/2/2015. Cháu Hoàng là người khuyết tật nặng, được trợ cấp 975.000 đồng/tháng.

Hai anh em Vũ Xuân Hoàng (áo đen) và Vũ Xuân Cường (Ảnh: Gia Khoa).

Ông Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ tịch Hội Người mù TP Hà Nội cho biết: "Hiện nay, Hội Người mù TP Hà Nội quản lý trực tiếp gần 5.000 hội viên khiếm thị. Trong đó, 1.250 gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang rất cần sự động viên, chia sẻ và giúp đỡ để có một cái Tết ấm áp hơn.

Thông qua chương trình "Tết Nhân ái 2026", báo Dân trí mong quý bạn đọc chung tay ủng hộ, góp phần sẻ chia cùng các hội viên khiếm thị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc Hội Người mù TP Hà Nội.

Gia đình anh Vũ Xuân Thủy là một trong những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Hội Người mù TP Hà Nội.

Bản thân tôi rất cảm động trước sự giúp đỡ của độc giả báo Dân trí đến các hội viên trong thời gian qua. Tôi mong muốn rằng, những việc làm nhân văn này sẽ được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng để giúp đỡ một bộ phận người yếu thế còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn thành phố".

Phó Chủ tịch Hội Người mù TP Hà Nội mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ quà Tết, góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các hội viên vươn lên trong cuộc sống.