Quá trưa, mẹ đi làm cỏ thuê chưa về, khuôn mặt bé Vũ Văn Lạc (11 tuổi, trú khối 4, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) nhăn nhó vì đói bụng. Ngồi trước hiên nhà ngóng mẹ, cơn buồn ngủ kéo đến, Lạc nằm co ro trên mảnh chiếu rách ngủ ngon lành.

Tuổi cao, sức khỏe yếu, lại vừa đạp xe quãng đường gần 3km từ chỗ làm về khiến bà Vũ Thị Kỳ (56 tuổi, mẹ bé Lạc) mệt mỏi, mồ hôi ướt lưng áo. Dựng xe đạp trước hiên, rửa vội đôi tay còn lấm bùn đất, bà vào bếp thổi lửa, chuẩn bị bữa cơm trưa cho 2 mẹ con.

Bữa cơm đạm bạc chỉ một đĩa rau luộc và bát mì tôm, bà Kỳ đặt giữa nền nhà rồi gọi con dậy. Bà dỗ dành, đút cho con trai ăn lót dạ để tiếp tục công việc buổi chiều.

Bà Kỳ vốn là con út trong gia đình có 3 chị em gái. Năm lên 2 tuổi, cha của bà anh dũng hi sinh tại chiến trường nam Lào. Lên 4 tuổi, người mẹ đi lấy chồng, 3 chị em bà được 2 bên nội ngoại thay nhau cưu mang. Hai người chị gái lần lượt lập gia đình, ổn định cuộc sống. Bà Kỳ thui thủi một mình, vật lộn với cuộc sống làm thuê, làm mướn khắp nơi.

"44 tuổi tôi mới lấy chồng, nhưng cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ 8 tháng, không ở được với nhau nữa. Tôi bụng mang dạ chửa bỏ về khi thai vừa 4 tháng, chấp nhận làm mẹ đơn thân. Sinh được đứa con chỉ mong an ủi lúc về già nhưng con có lớn mà không có khôn", bà Kỳ thở dài.

15 năm trước, gom góp, vay mượn thêm, cuối cùng mơ ước mua được dăm mét đất, xây gian nhà nhỏ có chỗ để ở, thoát khỏi cảnh ở nhờ, ở trọ của bà Kỳ cũng thành hiện thực. Rồi như duyên số, khi ở cái tuổi 44, bà quyết định kết hôn với người đàn ông làng bên, lớn hơn 10 tuổi, đã qua một đời vợ.

"Vợ ông ấy đã qua đời. Qua mai mối, ông ấy hỏi cưới tôi làm vợ để bầu bạn tuổi già. Nhưng rồi, lấy chồng được 8 tháng thì tôi quyết định chia tay. Mọi hi vọng trông chờ vào con thì càng lớn, con càng không được bình thường như những đứa trẻ khác. Đưa đi khám, con được kết luận bị chậm phát triển tâm thần nặng, thiểu năng trí tuệ nặng", bà Kỳ chia sẻ.

11 tuổi, bé Lạc khù khờ, ngây ngô, nói trước quên sau. Những lúc trái ý, tức giận, mất kiểm soát, đập phá đồ đạc, thi thoảng còn đánh cả mẹ già. Thấu hiểu hoàn cảnh bất hạnh, nhà trường tạo điều kiện để bé Lạc học hòa nhập tại trường. Đến nay, bé Lạc đang học lớp 3 tại trường làng.

Ông Hoàng Văn Nguyên, Trưởng khối 4, phường Quỳnh Xuân, cho biết bà Kỳ là con của liệt sỹ, thuộc hộ nghèo của phường. Bà là mẹ đơn thân, nuôi con nhỏ 11 tuổi nhưng thần kinh không ổn định. Bà Kỳ rất siêng năng, quanh năm ai thuê gì làm nấy để kiếm tiền trang trải cuộc sống của 2 mẹ con.

"Bà Kỳ gầy yếu, ốm vặt thường xuyên, dù bươn chải làm thuê, làm mướn nhưng đồng tiền kiếm được không đáng bao nhiêu, thuốc thang cho 2 mẹ con, chi tiêu sinh hoạt một cách tằn tiện. Gian nhà nhỏ của mẹ con bà ấy ở cũng xuống cấp trầm trọng, nứt nẻ.

Địa phương, bà con hàng xóm tạo điều kiện giúp đỡ nhưng cũng chỉ được phần nào. Rất mong báo Dân trí lan tỏa hoàn cảnh để các nhà hảo tâm biết đến, chia sẻ, giúp mẹ con bà ấy giảm bớt gánh nặng cũng như khó khăn trong cuộc sống", ông Nguyên chia sẻ.

Trước đây, khi còn sức khỏe, bà Kỳ đi đội đá thuê, phu gạch, phụ hồ. 2 năm trở lại đây, sức khỏe yếu, không ai thuê bà làm việc nặng nữa. Ngày nào khỏe bà lại đi làm cỏ thuê và được trả tiền công 70.000 đồng/ngày. Những hôm không ai thuê làm, bà lại ra đồng mò cua, bắt ốc, tìm hái rau má… bán kiếm tiền trang trải bữa ăn qua ngày cho 2 mẹ con.

"Làm cỏ thuê hít phải mùi thuốc sâu, thuốc cỏ nhiều khiến sức khỏe của tôi ngày càng yếu, bệnh viêm phổi, đau lưng triền miên mà không có tiền lấy thuốc uống. Gian nhà nhỏ cũng chờ sập đến nơi rồi mà chưa có tiền sửa lại. Cứ mỗi lần mưa gió, tôi lại sợ nhà sập đè lên 2 mẹ con.

Số phận tôi chắc cả đời cũng không hết khổ, chỉ thương con. Giờ mong trời thương, cho sức khỏe để tiếp tục bươn chải, rau cháo qua ngày nuôi con. Được đứa con mà khờ dại thế này, tôi đau lòng lắm. Tôi mà chết, con lại bơ vơ không người chăm sóc", bà Kỳ nghẹn ngào.

