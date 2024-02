Người mẹ mù lòa khẩn cầu mọi người cứu giúp 2 đứa con

Trời vừa chập choạng, bé gái Nguyễn Thái Hoàng Anh (SN 2010, lớp 8) cùng em trai Nguyễn Thái Bá Sơn (SN 2012, lớp 6, Trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên) đi bộ vào con ngõ nhỏ, hướng về căn nhà của người dì tại tổ 14, thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) sau giờ tan học.

Nghe tiếng bước chân ngoài đường, chị Thái Thị Nguyệt (SN 1975) chưa nhận ra 2 con. Khi 2 đứa trẻ cất tiếng chào, chị Nguyệt nở nụ cười, đưa đôi tay vịn tường đứng lên, chờ ôm các con vào lòng.

Đó là những giây phút hạnh phúc thoáng qua giữa bao nỗi lo thường nhật của người mẹ có số phận không may mắn ấy. Ba mẹ con đang sống nương nhờ nhà của vợ chồng chị gái.

Chị Nguyệt là con út trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Không may mắn như người khác, chị Nguyệt bị mù lòa bẩm sinh từ lúc lọt lòng mẹ. Lúc trẻ, chị còn có cha mẹ, các anh chị để nương nhờ.

Thời gian sau, cha mẹ mất đi, anh chị em lần lượt lập gia đình, nay đều lớn tuổi, chị Nguyệt sống bơ vơ trong căn nhà dột nát.

Năm 1989, chị Nguyệt được người chị Thái Thị Duyệt (SN 1965, con thứ 4 trong gia đình) đón về ở cùng.

"Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng tôi may mắn hơn em gái khi có đôi mắt sáng. Nghĩ đến em sống lủi thủi một mình, tôi không thể ăn ngon, ngủ yên nên xin phép chồng đón em về ở cùng", bà Duyệt tâm sự.

Có tiếng sống ở thị trấn nhưng hoàn cảnh của bà Duyệt cũng vô vàn khó khăn. Trước kia, gia đình bà Duyệt trông đợi vào đồng lương làm nghề lái xe của chồng. Nhưng về sau, ông đến tuổi hưu, ông bà dựng tạm quán cạnh nhà bán tạp hóa sống qua ngày. Sau này, việc buôn bán không hiệu quả, họ đành dừng lại.

Về phần chị Nguyệt, người phụ nữ khiếm thị luôn sống trong mặc cảm khi lo sợ sẽ mãi là gánh nặng cho anh chị. Bởi, tuổi của ba người ngày càng lớn, sức khỏe dần yếu đi.

Sau đó, chị Nguyệt quyết định ngỏ ý với một người đàn ông xa lạ về việc hợp tác để có con nuôi nấng. Cứ thế, lần lượt vào các năm 2010 và 2012, hai bé Hoàng Anh, Bá Sơn chào đời.

"Vợ chồng tôi hiếm muộn nên yêu thương, chăm sóc các cháu từ nhỏ như con mình. Lớn lên, các cháu nhận thức sớm được hoàn cảnh nên luôn chăm ngoan, học rất giỏi để dì dượng và mẹ vui lòng".

Dứt lời, người dì tự hào nhìn lên bức tường dán đầy giấy khen của hai cháu nhưng sau đó nỗi lo toan lại hiện về. Bà Duyệt kể tiếp, những năm gần đây, chồng của bà đã hơn 70 tuổi nên không còn minh mẫn, nhớ trước quên sau.

Căn nhà quá nhỏ bé, hai ông bà thường đau ốm, khó ngủ, ho về đêm. Trong khi đó, các cháu tuổi ăn học, cần có không gian riêng. Vì thế, bà Duyệt bố trí cho 3 mẹ con em gái sống trong phòng rộng gần 30m2 - nơi trước kia bán tạp hóa.

Căn phòng này có một tấm rèm ngăn cách cũ kỹ, chiếc giường ọp ẹp và 2 bộ bàn ghế nhựa là nơi 2 đứa trẻ học bài.

"Từ khi đến trường đi học, cháu gái Hoàng Anh 3 lần bị tai nạn. Nặng nhất là 2 lần phải phẫu thuật tay và chân. Tôi vay mượn, cầm cố nhà đưa cháu đi bệnh viện điều trị. Trong khi số nợ chưa trả được, cháu Bá Sơn lại nổi hạch ở tai. Chúng tôi giờ không còn tiền đi bệnh viện nên chưa rõ cháu bị bệnh gì", bà Duyệt nghẹn ngào.

Nghe chị gái kể, chị Nguyệt bật khóc. "Tôi mù lòa không giúp được gì cho anh chị. Tương lai, chỉ mong các con sẽ vững vàng lớn khôn, báo đáp công ơn trời bể cho dì dượng. Nhưng cuộc sống phía trước quá khó khăn khi tôi và anh chị tuổi đã cao, cơ thể mang nhiều bệnh tật. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm chia sẻ, cứu giúp để các con tôi sẽ không phải nghỉ học, con trai tôi được đi khám bệnh", người mẹ khẩn cầu trong nước mắt.

Hoàng Anh (con gái lớn của chị Nguyệt) nói rằng cô bé muốn học thật giỏi để sau này làm bác sĩ chữa bệnh cho mẹ và cứu người. Nghe chia sẻ mộc mạc này, những người chứng kiến càng xót xa, thương cảm vì biết rằng con đường phía trước của hai bé sẽ rất chông chênh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Thúy Ngọc, Chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Cẩm Xuyên, cho biết gia đình chị Thái Thị Nguyệt có hoàn cảnh rất khó khăn tại địa phương.

"Những năm trước, vợ chồng chị gái cũng đã cầm cố nhà để có tiền lo cho cháu Hoàng Anh đi bệnh viện. Thấu hiểu hoàn cảnh của họ, địa phương, các tổ chức đoàn thể, nhà trường đã kêu gọi, ủng hộ và dành những phần quà đặc biệt cho họ trong những ngày lễ, Tết.

Nhưng nguồn lực địa phương có hạn, qua báo Dân trí, chúng tôi mong các mạnh thường quân, bạn đọc sẽ dang vòng tay giúp đỡ để họ vượt qua khó khăn", bà Ngọc bày tỏ.

