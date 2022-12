Tiếng kêu cứu khẩn cấp của thai phụ suy gan phải mổ bắt con

Nhận thông tin khẩn cấp từ Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai về tình trạng nguy kịch của bệnh nhân Hoàng Thị Miền (thôn Hưng Long, xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), PV Dân trí nhanh chóng tới bệnh viện. Đang phải theo dõi đặc biệt, tính mạng của chị Miền phụ thuộc hoàn toàn vào các loại máy móc hỗ trợ.

Là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, Ths.BS Vương Xuân Toàn - Khoa Hồi sức tích cực không giấu được sự lo lắng: "Bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam Định lên BV Nhiệt Đới TW nhưng vì diễn biến bệnh quá nặng nên đã phải chuyển lên khoa Hồi sức tích cực của BV Bạch Mai và đã được tiến hành hội chẩn để tìm biện pháp tối ưu nhất cứu mạng sống của hai mẹ con. Bệnh nhân Miền mang thai ở tuần thứ 32 thì phát hiện tình trạng viêm gan B với chỉ số men gan cao gấp gần 40 lần người bình thường.

Trước diễn biến rất nặng, bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào vì bị suy gan cấp và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Ngày 24/11 bệnh nhân đã được mổ đưa con ra ngoài với hi vọng cứu sống được em bé và cũng giảm áp lực cho mẹ. Em bé chào đời nặng 1,6kg và hiện đang được chăm sóc tích cực đặc biệt tại khoa Nhi, còn người mẹ đang được tiến hành thay huyết tương với chi phí tương đối lớn. Dự tính kinh phí điều trị cho bệnh nhân lên đến khoảng hơn 300 triệu đồng".

Số tiền điều trị là quá lớn khiến cho anh Trần Xuân Trường (chồng chị Miền) bần thần như ngồi trên đống lửa. Gương mặt mệt mỏi, ủ rũ sau nhiều đêm không ngủ, anh ngồi lặng lẽ, cúi đầu nghe bác sĩ giải thích về bệnh tình của vợ nhưng chỉ biết lặng im… Ở quê nghèo, để lo trang trải được bữa cơm, manh áo cho các con, anh miệt mài với công việc đục gỗ thuê, tiền công 5 triệu đồng/ tháng. Tằn tiện lắm anh mới lo đủ cho gia đình, chứ chẳng khi nào dư ra cả. Số tiền vài trăm triệu đồng, anh nghe đã hốt hoảng, lạy lục các nơi để vay nhưng không được…

"Ở quê, mọi người cũng thương, cho mượn nhưng được ít lắm chị. Em vay tổng cộng cả lãi ngày mới được mấy chục triệu mang nộp cho vợ, còn lại em cùng đường rồi ạ. Ở nhà còn 2 con nhỏ phải đi gửi, bé út thì đang cấp cứu ở dưới khoa Nhi, chưa biết tương lai như thế nào nữa… Nhìn vợ, nhìn con buốt ruột lắm mà em thì chẳng biết nghĩ ra cách nào nữa" - Anh Trường ngượng ngùng, bất lực phải nói ra vì đã ở thế cùng đường.

Nhớ lại những ngày đầu tháng 11/2022, anh kể vợ đang bầu thì tự nhiên mệt và chán ăn, xuất hiện vàng da nên đi khám thì bác sĩ ở bệnh viện tuyến dưới chỉ định phải chuyển khẩn cấp lên tuyến trên ngay. Mọi diễn biến quá bất ngờ khiến anh trở tay không kịp. Ngày đưa vợ đi viện, anh mang theo hơn 1 triệu đồng, cứ nghĩ khám xong rồi về… nào ngờ vợ lại rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Về phía chính quyền địa phương, trao đổi với ông Đỗ Quang Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Chính được biết: "Chúng tôi cũng đang rất hoang mang và thật sự nơm nớp lo cho tính mạng của chị Miền. Ở địa phương, vợ chồng anh chị có với nhau 2 cháu, cháu lớn 4 tuổi, cháu thứ hai 3 tuổi và một cháu vừa mới sinh non vẫn đang cấp cứu trên Bệnh viện Bạch Mai cùng mẹ. Hoàn cảnh ở quê, hai vợ chồng làm ruộng, chồng đi làm thợ mộc, tằn tiện thì mới lo được cho các con ở điều kiện trung bình…

Khi nghe tin chị Miền bệnh như thế, chúng tôi cũng đang kêu gọi mọi người chung tay hỗ trợ, chứ không tội các cháu quá. Chúng tôi tha thiết mong muốn được Báo điện tử Dân trí giúp đỡ để chị Miền có cơ hội được trở về với các con".

Tình hình quá cấp bách với gia đình anh Trường, bởi tính mạng của chị Miền đang bị đếm ngược từng ngày. Rồi còn con gái út, anh chị chưa kịp đặt tên nữa… Một ngày không biết bao nhiêu lần, anh đi bộ từ tầng 1 nơi con gái đang nằm trong lồng kính để lên tầng 6 vào khoa hồi sức tích cực với vợ mà trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Tiếng cầu cứu ngượng ngùng, buộc phải thốt lên vì anh cùng đường rồi: "Xin anh chị cứu vợ và con em…"

