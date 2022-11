Không vay được 250 triệu đồng, ông bố 3 con chấp nhận chờ chết

21 giờ đêm, trời Hà Nội đã bắt đầu lạnh và mưa nhiều, nhưng cuộc gọi khẩn cấp của Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Tuấn - Trưởng khoa thăm dò điện sinh lí và điều trị rối loạn nhịp, Bệnh viện Tim Hà Nội khiến chúng tôi phải chạy vào viện ngay.

Rất khẩn trương và chi tiết, bác sĩ Tuấn cùng các bác sĩ trong khoa đang theo dõi từng biến đổi nhịp tim cho em Lò Văn Cường (người dân tộc Tày) trú tại thôn Vĩnh Chà, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Giang, tỉnh Hà Giang.

Bác sĩ Tuấn cho biết: "Bệnh nhân đang di chuyển trên xe buýt ở Hà Nội thì bị ngất và được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn, sau đó được chuyển sang bệnh viện Tim Hà Nội trong tình trạng rối loạn nhịp tim khẩn cấp. Hiện tại chúng tôi đang chạy đua với thời gian để cố gắng giành giật lấy sự sống cho em vì em có thể đột tử bất cứ khi nào, chỉ trong tích tắc".

Nằm trên giường bệnh, đôi mắt Cường dõi lên nhìn mọi người rồi lại đóng cụp xuống. Sự việc xảy đến quá đột ngột và bất ngờ khiến em sợ hãi và hoang mang. Giọng yếu ớt, em thì thào: "Trước đây em đã từng mấy lần bị ngất rồi nhưng em nghĩ là mình không làm sao hết nên ngày ngày vẫn đi phụ hồ kiếm tiền nuôi các con. Em có 3 con nhỏ, chúng dựa hết vào em kiếm tiền về để có bát cơm ăn".

Nói đến con, đôi mắt người đàn ông bắt đầu hoe đỏ và rơm rớm nước. Vì muốn kiếm bát cơm, bát cháo nuôi con nên Cường lặn lội xuống Hà Nội làm phụ hồ với đồng công được hơn 200 nghìn/ngày. Lúc nào hết việc, em xin đi quét dọn công trình, hay đi bốc vác, chứ không để mình được nghỉ ngơi dù chỉ là một ngày vì ở nhà còn vợ và 3 đứa con nhỏ trông cả vào bố.

Là người trực tiếp tục trực bên cạnh Cường, BS. Nguyễn Xuân Tú không giấu được gương mặt đầy lo lắng: "Bệnh nhân này mắc hội chứng Prugada, rối loạn nhịp tim. Hội chứng này nguy hiểm ở chỗ là nhìn bệnh nhân như người bình thường nhưng khi lên cơn rối loạn về nhịp, đặc biệt là nhịp thất, rất dễ dẫn đến đột tử.

Hiện tại bệnh nhân đang được theo dõi rất sát sao trong bệnh viện vì chỉ cần bước chân ra khỏi ngoài cổng kia thôi mà lên cơn rối loạn là không kịp cấp cứu, thì bệnh nhân sẽ ra đi ngay. Phương pháp điều trị duy nhất cho bệnh nhân này là sẽ phải đặt 1 máy phá rung, để khi xuất hiện những rối loạn nhịp tim thì cái máy sẽ phát ra những xung tín hiệu để đưa nhịp tim của bệnh nhân trở lại bình thường. Tuy nhiên chi phí của việc đặt máy lên đến 250- 300 triệu đồng, tính sau khi đã trừ bảo hiểm y tế rồi nên bệnh nhân hoàn toàn bất lực. Thời gian của bệnh nhân là vô cùng quý giá vì bất cứ khi nào tử thần cũng rình rập ngoài kia… Vì thế chúng tôi tha thiết, mong muốn được bạn đọc Báo Dân trí hỗ trợ để cứu sống Cường. Bệnh nhân còn 3 đứa con nhỏ ở nhà nữa… Hoàn cảnh vô cùng đáng thương".

Sự lo lắng của bác sĩ Tú, bác sĩ Tuấn và các y bác sĩ trong khoa khiến chúng tôi cũng nóng lòng như ngồi trên đống lửa. Trước mắt là Cường, em vẫn đang nằm mê mệt với chiếc máy đo nhịp tim đeo bên ngoài, nhưng với tình trạng nguy cấp như hiện tại, có thể chỉ trong tích tắc thôi, em đã không còn nữa… Chỉ cần nghĩ đến đây thôi cũng khiến chúng tôi rùng mình, sợ hãi. 3 đứa trẻ đang tuổi trứng gà trứng vịt (cháu Lò Mạnh Hùng sinh năm 2017, Lò Mạnh Vĩnh sinh năm 2018 và Lò Anh Minh sinh năm 2020) sẽ thật sự phải chịu cảnh "mồ côi" cha nếu như bố không được cứu sống kịp thời.

Nhận được tin chồng cấp cứu, em Trần Thùy Dương hiện chưa xuống được bệnh viện vì đang tìm người gửi con. Qua điện thoại, em khóc ngất, nghèn nghẹn cầu xin chồng phải sống bằng thứ tiếng của người dân tộc Tày… Thấy mẹ khóc, 3 đứa trẻ cũng khóc theo khiến cho Cường đau đớn như có trăm nghìn mũi dao cứa vào tim mình. Em còn vợ, còn con, em còn khao khát được sống mãnh liệt để trở về nhà. Nhưng thực tế số tiền khổng lồ kia em biết vay mượn ở đâu ra bây giờ?

"Thời gian gấp quá rồi, 24/24h chúng tôi đều có bác sĩ túc trực. Tôi rất mong mỏi tấm lòng của bạn đọc Báo Dân trí đến kịp thời để Cường được cứu sống" - Bác sĩ Tuấn trầm tư khi đồng hồ đã dịch chuyển sang gần 23h. Đôi chân tôi cũng gấp gáp và vội vã trở về nhà, trong lòng không khỏi bị ám ảnh bởi tiếng khóc của 3 đứa trẻ thơ… Cường còn cơ hội được sống, mong hãy cứu em cho em được trở về nhà, cho 3 đứa con còn có bố.

Trao đổi với chúng tôi, ông Tho Văn Thắng - Trưởng thôn Vĩnh Chà, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, gia đình Cường khó khăn nên em đi làm thuê trên Hà Nội kiếm sống. Ở quê, Cường chỉ có 2 gian nhà đất lợp cọ, rất ọp ẹp. "Vừa qua tôi cũng nghe được thông tin cháu đi làm bị ngất và được đưa vào bệnh viện cấp cứu, quả thật chúng tôi rất lo lắng nhưng dân quê nghèo không giúp được cho cháu nên rất mong cháu được các bác hỗ trợ kịp thời chứ không thì 3 đứa trẻ nó mồ côi bố, tội lắm", ông Thắng chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4696 xin gửi về:

1. Anh Lò Khánh Cường

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Chà, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Giang, tỉnh Hà Giang

Số ĐT: 0922121216

Hiện Cường đang cấp cứu tại khoa Nội 2, bệnh viện Tim Hà Nội (cơ sở 1, 92 Trần Hưng Đạo)

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4696)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269