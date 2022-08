Thương cô giáo nghèo mắc bệnh nan y chịu đau đớn vì không tiền chữa trị

Vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Vẹn (45 tuổi, ngụ ở ấp 8, xã Long Trị, Long Mỹ, Hậu Giang) và chị Nguyễn Thị Bích Thủy (46 tuổi) đều là giáo viên ở Trường THCS Long Trị. Anh Vẹn là giáo viên Ngữ văn, chị Thủy là giáo viên Tiếng Anh, lúc mới cưới, anh chị được coi là cặp đẹp đôi của vùng quê nghèo.

Thế nhưng rồi cuộc sống không được suôn sẻ, anh Vẹn kể, từ sau khi cưới sức khỏe của 2 vợ chồng không tốt, ốm vặt triền miên, phải thuốc thang nhiều nên cuộc sống chỉ đủ đắp đổi qua ngày.

Cũng vì sức khỏe yếu, kinh tế khó khăn, phần sợ sinh con khiến chị Thủy mất sức, phần sợ sinh xong không có điều kiện chăm con nên mãi đến gần 35 tuổi anh chị mới dám sinh một đứa duy nhất.

"Là giáo viên nhưng hết giờ dạy tôi vẫn về nhà chạy xe máy chở hàng cho bà con để kiếm thêm tiền. Muốn thoát nghèo, nhiều lần tôi đã vay vốn làm ăn, nhưng vận đen không dứt, càng làm càng lỗ, lại sinh ra nợ không trả được", anh Vẹn buồn tủi nói.

Hơn chục năm qua, chăn nuôi gà, vịt không thành, anh Vẹn lại vay thêm để mở lò ấp, mong gỡ gạc lại được vốn liếng. Làm ăn đã khó khăn, khi dịch Covid-19 ập đến càng không có ai mua con giống, hết vốn xoay vòng, nhà xưởng đành phải bỏ hoang.

Tưởng như đen đủi chỉ dừng lại ở việc làm ăn thì ngay giữa mùa dịch, căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Vẹn ở cạnh bờ sông bị sụt lún rồi sập xuống. Mọi thứ bỗng chốc trở nên hoang tàn, cả gia đình anh Vẹn phải dọn vào chuồng gà ở từ đó đến nay.

Sức khỏe yếu, kinh tế khó khăn khiến chị Thủy lại thêm nghĩ nhiều thành bệnh. 2 tháng trước, một buổi sáng khi vừa thức dậy chị Thủy thấy xây xẩm mặt mày, đau buốt toàn thân, nhiều vùng tím tái, không ngồi dậy nổi.

Đi khám qua mấy bệnh viện, khi đến Bệnh viện Huyết học truyền máu TP Cần Thơ, chị Thủy mới biết được tình trạng bệnh của mình. Chị Thủy được bác sĩ kết luận mắc bệnh suy tủy xương vô căn - giảm nặng 3 dòng tế bào máu.

Ngay lập tức chị Thủy phải nhập viện điều trị. Suốt hơn 2 tháng qua, chị Thủy chỉ được về nhà 2 lần, mỗi lần vỏn vẹn chưa đến chục ngày.

Nằm trên giường bệnh, chị Thủy thều thào: "Sức khỏe bỗng tuột dốc không phanh, tóc sau một đêm đã bạc phân nửa. Giờ nằm xuống ngồi dậy cũng phải có người dìu, bệnh tật, lại không có tiền, tâm lý lắm".

"Trước đến nay chưa gặp ai mắc bệnh này, bệnh án cũng không nói nhiều, chỉ có dòng cuối bác sĩ kết luận là cần điều trị lâu dài, tốn kém nhiều chi phí. Mới hơn 2 tháng đã tốn hơn 100 triệu đồng rồi, thấy bệnh án vậy tôi suy sụp lắm", vừa rà tay trên tờ bệnh án, chị Thủy vừa gượng nói.

Đồng lương nhận về chưa kịp cầm ấm tay đã phải phần đóng tiền lãi, phần lo tiền thuốc cho chị Thủy nhưng cũng không đủ. Nhiều tháng nay, tiền ăn cả gia đình phụ thuộc vào tiền làm thêm chở hàng của anh Vẹn.

"Mấy lần trước để làm ăn nên tôi đã vay mượn, ở đâu vay được cũng vay cả rồi. Giờ vợ bệnh như vậy, tôi bất lực, xoay không nổi.

Tiền thuốc của vợ, vay được ai, xin được ai bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, thiếu cũng đành chịu, chỉ biết nhìn nhau khóc. Tôi đã cố gắng nhiều lắm mà rồi vẫn nghèo, vẫn khổ, vẫn không có tiền thuốc thang cho vợ", anh Vẹn nói với giọng nghẹn ngào, bất lực.

Ông Nguyễn Văn Nhâm - Hiệu trưởng Trường THCS Long Trị cho biết hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng anh Vẹn đã kéo dài nhiều năm, nhà trường cũng đã có hỗ trợ, động viên cả vật chất và tinh thần.

"Mới đây, các thầy cô trong trường đã quyên góp trên 20 triệu đồng để giúp cô Thủy có chi phí điều trị bệnh. Công đoàn nhà trường cũng đã có những hỗ trợ thiết thực, đã liên hệ với ngân hàng giúp vợ chồng cô Thủy vay tín chấp 200 triệu đồng".

Ông Lê Văn Khải - Trưởng ấp 8, xã Long Trị cho biết dù địa phương công nhận hoàn cảnh gia đình anh Vẹn rất khó khăn nhưng không thể đưa vào danh sách hộ nghèo, ấp rất muốn cho vào diện được hưởng các trợ cấp, ưu đãi nhưng không phù hợp tiêu chí nên đành chịu.

"Ở ấp ai cũng biết anh Vẹn chăm chỉ, từng cố gắng nhiều lần xây dựng chuồng trại chăn nuôi, mở xưởng ấp bán con giống nhưng vì thất bại dẫn đến nợ nần. Giờ chị Thủy mắc bệnh hiểm nghèo không tiền điều trị, chúng tôi rất mong mạnh thường quân gần xa giúp đỡ vợ chồng anh Vẹn vượt qua cơn khốn khó, được vậy địa phương cảm ơn rất nhiều", ông Khải nói.

