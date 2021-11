Thương cậu học trò mồ côi cha, mẹ bị ung thư, chăm bà ngoại nằm liệt giường

Phải chạy xe vòng qua con đường cặp bờ sông, ngoằn ngòeo, đất đá lổm chổm, hỏi thăm mãi mới tìm được gia đình chị Đặng Thị Bé Út (43 tuổi, ngụ khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Căn nhà lá lụp xụp, phía trên được chắp vá bằng những tấm tôn gỉ sét và mấy tấm bạt rách đủ chỗ. Bước vào trong nhà, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh cậu bé đang ngồi bóp tay cho bà cụ mái tóc bạc phơ, chỉ còn da bọc xương.

Cậu bé ấy Cao Thái Duy hiện đang học lớp 11A8 ở trường THPT Bình Thủy (Cần Thơ) là con trai duy nhất của chị Bé Út và anh Cao Như Thái.

Tay cầm khăn lau chậm rãi mặt cho bà ngoại, Duy bộc bạch, mẹ em được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung hiện đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Còn em phải ở nhà chăm sóc bà ngoại.

Khi Duy chưa đầy một tuổi thì cha em qua đời vì bệnh ung thư não khi mới 32 tuổi, bỏ lại mẹ già, vợ trẻ, con thơ. Ngay từ nhỏ, Duy đã thấy mẹ bận rộn với hàng tá công việc, xoay sở một lúc nhiều nghề để có tiền lo cho em và bà ngoại.

"Hai tuần trước mẹ xét nghiệm thì phát hiện bị bệnh ung thư, khối u ác tính phải xạ trị gấp. Đầu tháng 11 mẹ nhập viện, em rất muốn vào bệnh viện chăm sóc mẹ nhưng vì ở nhà còn bà ngoại nên em phải ở lại chăm sóc cho bà, còn mẹ thì vào viện một mình", Duy buồn bã nói.

Cụ Nguyễn Thị Đê (87 tuổi)- bà ngoại của Duy cho biết, chị Út là con gái nhỏ nhất trong nhà nhưng lại bất hạnh. "Khi con còn đỏ hỏn thì Út đã chịu cảnh mẹ đơn thân. Một mình nuôi mẹ già và con nhỏ. Bây giờ lại mắc ung thư, nhà lại nghèo khó không biết lấy đâu tiền để chữa trị", cụ Đê nghẹn ngào nói.

Chị Út cho biết, tháng 4/2021 chị phát hiện cơ thể bất thường nên đi khám bệnh nhưng không có kết quả bệnh lý. Đến tháng 10 chị tái khám thì phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư cổ tử cung, khối u ác tính bắt buộc phải xạ trị.

Một mình nuôi mẹ già và con nhỏ bao năm qua chị Út đã thấm cảnh mỏi mệt, nay thêm bệnh nan y chị rơi vào cảnh bế tắc, bi đát.

"Hiện tại đang nằm viện nhưng tôi vẫn chưa biết khi nào mới được trở về nhà. Không biết xạ trị sẽ làm thế nào, cũng không biết có hết bệnh không nữa. Tôi rất sợ một mai tôi có chuyện gì bỏ lại mẹ già và con nhỏ không ai chăm sóc. Tôi cũng sợ con phải bỏ học vì hoàn cảnh túng thiếu của gia đình", chị Út bật khóc.

Xác nhận với Dân trí, ông Huỳnh Văn Năm - Trưởng Khu vực Bình Phó B cho biết, hoàn cảnh của gia đình chị Út đang rất khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

"Bấy lâu nay chị Út sống một mình nuôi con nhỏ và phụng dưỡng mẹ già, cả xóm này ai cũng đều biết tấm gương hiếu thảo của chị Út. Mấy tháng dịch bệnh địa phương cũng hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực cho gia đình nhưng chỉ ở mức cầm cự, việc lo chi phí chữa bệnh là điều rất khó. Chúng tôi rất mong hoàn cảnh của chị Út sẽ được mọi người chung tay giúp đỡ", ông Năm nói thêm.

