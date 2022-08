Thương cậu bé liều mình cứu mẹ nuôi lúc nổ bình gas khiến cơ thể biến dạng

Cách đây hơn 2 năm câu chuyện cậu bé chăn vịt cứu mẹ nuôi lúc bình gas phát nổ khiến nhiều người cảm động.

Cậu bé dũng cảm là em Nguyễn Hữu Chính (11 tuổi, ngụ ấp An Nghiệp, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng). Tai nạn khiến Chính và người mẹ nuôi đều bỏng nặng nhưng may mắn em giữ được mạng sống còn mẹ nuôi qua đời trong lúc cấp cứu.

Chị Thạch Thị Sà Ra (44 tuổi, mẹ ruột của Chính) cho biết, chị có 9 người con nhưng đã mất 3 người trong đó Chính là con trai thứ 7.

Hè năm 2020, gia đình ông Hồ Chí Hùng đến chạy vịt đồng gần nhà. Thấy Chính ngoan ngoãn, vợ chồng ông Hùng không có con cái nên ngỏ ý nhận Chính làm con nuôi.

"Chính thấy nhà nghèo quá nên con xin tôi cho đi theo vợ chồng chú Hùng phụ lượm trứng vịt. Hết 3 tháng hè xong con về nhà, tôi có khuyên con đừng đi nhưng thấy con quả quyết nên chiều theo ý con", chị Sà Ra kể.

Chị Sà Ra kể, vào sáng ngày 8/10/2020, lúc đó chị đang làm đồng thì Chính gọi điện thoại nhờ mẹ mua thẻ cào điện thoại. Khi chị mới đi đến tiệm tạp hóa mua thì lại có điện thoại gọi đến báo tin Chính và chủ trại vịt bị nổ bình gas đang đưa đi cấp cứu.

"Lúc nghe tin dữ tôi ngã khụy không đứng nổi. Chồng tôi gom giấy tờ rồi bắt xe ôm chở tôi đến bệnh viện. Nhìn con bị băng bó khắp người mê man bất tỉnh tôi chết lặng, trong lòng chỉ biết khẩn cầu ông trời cho con giữ được mạng sống.

Con tỉnh dậy lòng tôi mừng khôn xiết, vừa thương vừa giận con vì biết chết mà vẫn lao mình cứu người. Con sống với vợ chồng chú Hùng chưa đầy 3 tháng nhưng nó coi họ như cha mẹ nuôi, tôi không nghĩ nó mới 9 tuổi nhưng đã hiểu chuyện và có tình, có nghĩa đến thế", chị Sà Ra bộc bạch.

Theo lời Chính, lúc đó mẹ nuôi đang nấu cơm, khi thấy bếp gas rò rỉ bắt lửa, em sợ quá nên chạy lên bờ vừa chạy vừa kêu mẹ nuôi chạy đi nhưng mẹ không nghe. Thấy vậy em nóng lòng phóng xuống ghe kéo mẹ nuôi chạy, đùng một cái bình gas phát nổ, tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện.

Chính và mẹ nuôi nhập viện trong tình trạng bỏng nặng, em bị bỏng đến 64%, vết thương nặng nhất ở đầu, tay và chân. Còn người mẹ nuôi không sau khi chuyển lên Bệnh viện ở TPHCM để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau thời gian dài nằm viện, trải qua hàng chục ca phẫu thuật lớn nhỏ Chính được "hồi sinh", dù được xuất viện nhưng cậu bé vẫn chưa thể đi lại, ăn uống tắm rửa như bình thường, mọi sinh hoạt đều trông vào người thân.

Chị Sà Ra kể, ngọn lửa khiến mặt và tay chân của con bị biến dạng. Từ lúc tai nạn đến giờ chị vét hết tiền của trong nhà, vay mượn thêm họ hàng để chạy chữa, may nhờ có mạnh thường quân hỗ trợ chi phí phẫu thuật nên chị mới nhẹ nỗi lo.

"Phần mặt đã được ghép da và khâu mí mắt nhưng con vẫn chưa nhắm mở mắt được, chỉ khép hờ thôi. Di chứng để lại khiến thị lực con kém và bị lãng tai. Tuần trước tôi mới chở con lên TPHCM phẫu thuật tách ngón tay, mới làm được bàn tay phải, vài tuần nữa mới tách bàn tay trái", chị Sà Ra chỉ về những vết thương trên người con trai.

Ngoài đi đứng, cầm nắm khó khăn thì việc ăn uống với Chính rất bất tiện vì em không thể nhai nên chỉ ăn cháo qua ngày, nói chuyện cũng tiếng được tiếng không.

"Da tôi không hợp để cấy cho con nên bác sĩ dùng da bụng, da đùi của con để ghép vào các chỗ bỏng nặng. Con mới khỏe thì chồng tôi lại ngã bệnh không thể đi làm, giờ tôi là lao động chính, một mình nuôi 6 người con.

Tôi chỉ mong có phép màu xuất hiện cho chồng khỏe lại, cho con bình phục rồi đi học như bạn bè. Giờ con thấy lửa là sợ lắm, nó còn ám ảnh về tai nạn đó", chị Sà Ra giàn giụa nước mắt nói.

Sau bao tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, khi được PV hỏi có hối hận về hành động năm xưa hay không, cậu bé Chính vẫn khẳng định chắc nịch: "Em không hối hận, em chỉ tiếc không cứu được mẹ nuôi thôi".

Anh Kim Dũng - Trưởng ấp An Nghiệp, xã An Mỹ cho biết, gia đình chị Sà Ra là hộ nghèo của địa phương, nhà nghèo, đông con lại không có đất đai 2 vợ chồng chỉ sống bằng nghề làm mướn, thu nhập bấp bênh.

"Nhà vốn nghèo khó, mấy năm nay cháu Chính bị tai nạn lúc đi chăn vịt khiến khó khăn chồng chất. Mong rằng bạn đọc Dân trí sẽ chung tay giúp đỡ cho em tiền chữa trị sớm quay lại trường học", anh Dũng cho hay.

