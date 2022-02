Thiếu một tỷ đồng để phẫu thuật, cậu bé khó giữ được mạng sống

Sau hơn 4 tháng cháu Lê Tuấn Khang phát hiện căn bệnh ung thư xương quái ác là khoảng thời gian vợ chồng anh Vinh, chị Xuân phải bán hết tài sản trong nhà để chữa trị cho con trai. Chỉ còn một tuần nữa Khang phải lên bàn phẫu thuật để giữ lại chân và mạng sống của mình thế nhưng với hoàn cảnh lúc này của gia đình là không thể.

Về thôn Đình Phùng, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), ai cũng thương cảm với hoàn cảnh éo le của vợ chồng anh Lê Văn Vinh (SN 1975) và chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1979). Năm 2000, anh Vinh, chị Hiền cưới nhau rồi lần lượt sinh được 3 người con. Con đầu là Lê Hoàng Đạo (SN 2001), cháu thứ 2 là Lê Thị Quỳnh Anh (2006) và cháu thứ 3 là Lê Tuấn Khang (SN 2011).

Từ khi lập gia đình ra ở riêng, cuộc sống của hai vợ chồng anh Vinh rất khó khăn nhưng luôn động viên nhau cố gắng làm lụng để nuôi con ăn học. Ở quê nghèo, muốn tìm một công việc có thu nhập ổn định là rất khó. Năm 2012, là người có tay nghề về cơ khí nên anh Vinh đã lập một tổ đi vào Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nhận công việc.

Sau nửa năm cật lực làm việc, hoàn thành hợp đồng bàn giao thì anh Vinh và tổ thợ ngã ngửa khi nhận thông tin phía chủ thầu đã bỏ chạy và không thanh toán tiền công. Buồn bã nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng, anh Vinh và tổ thợ đành khăn gói ra về với hai bàn tay không.

Không để anh em mất niềm tin, anh Vinh quyết định vay ngân hàng 300 triệu để trả tiền công. Kế hoạch làm trong nước thất bại nên anh Vinh tiếp tục sang Lào để làm ăn. Một lần nữa vì công việc không thuận lợi nên anh đành trở về quê.

Cuộc sống khó khăn chồng chất, năm 2018, sau khi hai vợ chồng bàn bạc, thống nhất để chị Xuân sang Ả Rập Xê Út làm giúp việc. Nơi đất khách, quê người, công việc vất vả nhưng số tiền chị Xuân thu nhập gửi về quê cũng chẳng thấm vào đâu.

Nhìn đứa con tội nghiệp, anh Vinh kể: "Vào tháng 8/2021, sau khi đi học về, Khang kêu đau ở đầu gối phải. Thấy con nói, tôi nghĩ có lẽ ở trường cháu đùa nghịch, chơi đá bóng với các bạn nên mới như thế. Nhưng liên tiếp các ngày sau đó, cháu đau nhiều hơn".

Nghĩ có chuyện chẳng lành, anh Vinh tức tốc đưa con đi viện kiểm tra thì các bác sĩ kết luận cháu Khang bị viêm xương. Trở về nhà, càng ngày, đầu gối Khang cùng sưng to, nhiều cơn đau liên tiếp xuất hiện. Anh Vinh lại đưa con ra bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) và được các bác sĩ khẳng định cháu bị bệnh suy tủy, ung thư xương gối chân phải.

"Nhận kết quả khám bệnh của con, tôi thực sự không ngờ tới. Gia đình tôi kiệt quệ rồi! Mới đưa con ra Hà Nội chữa trị được hơn 4 tháng, số tiền bán đất và vay mượn anh em, bạn bè đã hết từ lâu mà bệnh tình của con ngày càng nguy kịch. Giờ gia đình tôi cố tích góp để mua từng viên thuốc cho con không phải chịu đau đớn", vừa nói anh Vinh ôm đứa con trai vào lòng rồi nấc nghẹn.

Anh Vinh cho biết thêm, theo lịch của bệnh viện, chỉ còn khoảng một tuần nữa là con trai anh phải lên bàn phẫu thuật để giữ lại chân và mạng sống. Thế nhưng với số tiền một tỷ đồng để chi trả viện phí không biết nhìn vào đâu.

Nằm trên giường, vẻ mặt mệt mỏi, Khang nói: "Khi ở bệnh viện, thấy các bác, các chú phải lên xe đẩy đi mổ cháu sợ lắm. Các bác sĩ nói chỉ cần ngoan, uống thuốc và tiêm ít hôm là về đá bóng được với các bạn".

Chị Xuân nhớ lại lời khẩn cầu của con qua điện thoại khi chị đang ở nước ngoài: "Mẹ ơi! con không muốn cắt chân đâu. Con sợ không còn được đá bóng như các bạn nữa… Mẹ về với con đi".

Biết bệnh tình của con nguy cấp, chị Xuân rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan", về không được mà ở lại cũng chẳng xong. Thương con, nhớ con nên chị Xuân đã quyết định về nước. Vì hợp đồng lao động bị ràng buộc nên mong muốn của chị không được chấp nhận. Cuối năm 2021, sau khi nhờ Đại sứ quán Việt Nam can thiệp, chị đã được về nước với tổng chi phí hết 60 triệu đồng.

Trở về từ nước ngoài, chị Xuân phải xoay xở để trả nợ tiền vé máy bay, còn số tiền anh Vinh kiếm được chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Những thứ có giá trị trong gia đình anh đã lần lượt "đội nón ra đi". Vợ chồng anh Vĩnh cũng đã phải bán một nửa mảnh đất đang ở để có tiền tiếp tục duy trì sự sống cho con trai. Hiện tình trạng sức khỏe của cháu Khang đang rất xấu.

"Mỗi lần chứng kiến thấy con lên cơn đau, vợ chồng tôi chỉ biết khóc theo. Phận làm cha, làm mẹ không tròn trách nhiệm với con thì thật là có lỗi nhưng thực sự hoàn cảnh bây giờ không biết xoay đâu ra số tiền lớn như vậy để phẫu thuật cho con", chị Xuân cầm chắc đôi tay cháu Khang rồi òa khóc nức nở.

Nói về hoàn cảnh của gia đình anh Vinh, chị Xuân, ông Nguyễn Khắc Đức - Chủ tịch UBND xã Hoa Thành, huyện Yên Thành cho biết, trên địa bàn xã còn có nhiều hoàn cảnh khó khăn, riêng trường hợp gia định anh Vinh là một trường hợp rất đặc biệt. Hiện tại, tình trạng bệnh tình của cháu đang rơi vào tình trạng nguy kịch. Trong thời gian qua, chính quyền xã thường xuyên quan tâm, động viên thăm hỏi và đang kêu gọi mọi nguồn lực để phần nào giúp gia đình vượt qua khó khăn này".

Chia tay gia đình trong tiết trời lạnh giá, chúng tôi không khỏi chạnh lòng trước hoàn cảnh của vợ chồng anh Vinh. Trên giường, tiếng rên rỉ của cháu Khang bởi căn bệnh quái ác hành hạ. Chỉ còn khoảng một tuần nữa Khang phải lên bàn phẫu thuật nhưng cha mẹ nghèo không biết xoay đâu ra số tiền lớn như vậy để chi trả viện phí.

