Thêm một cây cầu Dân trí đưa ánh sáng tri thức đến vùng quê miền Tây

Ngày 22/5, người dân sinh sống tại ấp Qui Lân 6, xã Thạnh Quới (huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ) đón nhận 2 niềm vui cùng lúc. Cây cầu sắt cũ được xây từ 10 năm trước, đã xuống cấp sẽ được xây mới; cùng đoạn đường trải đá sơ sài, vốn là hướng đi độc đạo vào khu dân cư phía sau, sẽ được nâng cấp, tu sửa.

Người dân không còn phải đi xuồng thay đường bộ

Khu dân cư nhỏ bên trong cây cầu là nơi ở của khoảng 40 hộ dân, phần lớn sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. Cách đây 10 năm, cây cầu sắt được dựng lên từ số tiền đóng góp của chính những hộ dân này.

Đến nay, cầu đã xuống cấp, 6 trụ bê tông qua thời gian không còn giữ được sự vững chắc, nhiều người qua lại có cảm giác thiếu an toàn. Bề ngang cầu hẹp, chỉ đủ cho xe máy, và xe đạp qua lại. Mặt cầu là các thanh sắt thường rung lên mỗi khi xe chạy qua, nhiều người đi bộ cũng cảm nhận rõ sự xuống cấp.

Cây cầu sắt cũ tại ấp Qui Lân đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông, qua lại (Ảnh: Hoàng Giám).

Không giấu nổi sự phấn khởi, vui mừng trong ngày cầu Dân trí, cùng con đường mới cùng được khởi công, ông Huỳnh Văn Tình, Trưởng ấp Qui Lân 6, cho biết, từ sáng sớm, đại diện từng hộ dân đã có mặt để cùng nhau chuẩn bị cho ngày vui này. Cùng với chính quyền địa phương, các nhà tài trợ, ai cũng mong chung tay, góp phần sức nhỏ bé vào sự kiện này.

Bà Phạm Thị Ánh (sinh sống tại ấp Qui Lân 6), chia sẻ, người dân trong khu vực thường chọn đi xuồng, ghe cho tiện, tiết kiệm thời gian do đường tại đây ít được nâng cấp, tu sửa. Khi cầu Dân trí hoàn thành, ngoài việc giao thương, đi lại của người lớn sẽ thuận tiện hơn, bọn trẻ cũng có đường đẹp, an toàn để đến trường giúp cha mẹ an tâm.

Đại diện các hộ dân tại ấp Qui Lân 6 đã có mặt từ sớm để chung tay, góp sức chuẩn bị cho lễ khởi công (Ảnh: Hoàng Giám).

Chia sẻ với phóng viên, đại diện một hộ dân sinh sống tại đây từ những ngày đầu tiên ấp được thành lập cho rằng, khi cây cầu Dân trí cùng con đường mới được hoàn thành sẽ giúp nâng cao đời sống bà con. Việc này cho thấy các vùng nông thôn nghèo, xa thành thị ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự chung tay, sẻ chia của các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể và cộng đồng.

Tới dự và phát biểu tại lễ khởi công cầu Dân trí, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ chia sẻ: "Cần Thơ tuy là địa phương có sự phát triển nhất định trong khu vực, tuy nhiên ở nhiều huyện, xã người dân đi lại vẫn còn nhiều khó khăn.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ, gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí cùng bạn đọc (Ảnh: Hoàng Giám).

Với đặc thù sông nước, nền đất yếu gây tốn kém trong khâu gia cố, cần phải xây nhiều cầu cống nên việc đầu tư xây dựng hệ thống giao thông ở miền Tây thường tốn kém gấp nhiều lần so với các vùng miền khác. Vì vậy, ngân sách địa phương và sự đóng góp của người dân là không đủ, rất cần sự hỗ trợ của các tổ chức, các doanh nghiệp và các mạnh thường quân.

Nhiều năm qua, TP Cần Thơ, người dân Cần Thơ đã nhận được sự đồng hành, hỗ trợ ý nghĩa từ báo điện tử Dân trí. Nhân dịp cây cầu Dân trí thứ 2 được xây dựng trên địa bàn thành phố, tôi xin thay mặt địa phương gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý báo, quý bạn đọc báo Dân trí đã có sự hỗ trợ rất lớn cho địa phương thời gian quan, mong rằng Cần Thơ vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ to lớn từ Dân trí và bạn đọc trong thời gian tới, để Dân trí và Cần Thơ đồng hành phát triển".

"Đường sá tới đâu, tri thức, dân trí được mang tới đó, nhất là những vùng quê, còn chưa có nhiều sự phát triển như ấp Qui Lân 6 hôm nay. Thay mặt địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến báo Dân trí cùng độc giả, nhà hảo tâm đã giúp địa phương có thêm công trình ý nghĩa này", ông Phạm Văn Hiểu bày tỏ.

Sứ mệnh xuyên suốt của báo Dân trí

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng biên tập Báo Dân trí chia sẻ, những năm qua, chương trình Nhân ái của báo Dân trí đã nhận được sự tin tưởng của bạn đọc, nhận được sự đồng hành, đóng góp rất lớn của các doanh nghiệp, các mạnh thường quân khắp cả nước. Nhờ đó, đến hiện tại Dân trí đã vận động hỗ trợ xây dựng hoàn thành 42 điểm trường giúp hàng ngàn trẻ em ở những vùng khó khăn thuận lợi đến trường. Báo Dân trí cũng đã vận động hỗ trợ xây dựng 24 cây cầu, giúp hàng chục làng bản, thôn ấp khắp cả nước có điều kiện tốt hơn để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống cư dân.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng biên tập Báo Dân trí phát biểu tại buổi lễ khởi công (Ảnh: Hoàng Giám).

Nhà báo Phạm Tuấn Anh cho biết, nhiều năm qua, báo Dân trí luôn cố gắng làm tốt nhất công tác thông tin tuyên truyền và mong muốn được đồng hành cùng các địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo cho cuộc sống người dân. Trong đó, công tác an sinh và khuyến học là những mảng mà báo Dân trí luôn quan tâm, chú trọng đặc biệt.

Miền Tây với đặc thù sông nước, giao thông chia cắt khiến nhiều vùng người dân còn gặp khó khăn trong đi lại, nhiều trẻ em vẫn khó khăn trong hành trình tìm con chữ. Trước thực trạng đó, thời gian qua báo Dân trí đã luôn quan tâm, chú trọng cùng chính quyền địa phương các tỉnh miền Tây thực hiện những hoạt động an sinh, nhân ái như kêu gọi hỗ trợ hàng trăm hộ nghèo với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi hộ, giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, có điều kiện phát triển kinh tế, cùng với đó là hàng trăm học sinh có điều kiện học tập, phát triển tốt hơn - Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí nhấn mạnh.

"Đến nay, đã có 11 chiếc cầu Dân trí bắc qua các con kênh, con sông khắp các tỉnh miền Tây. Cây cầu hôm nay khởi công là cầu thứ 12 trong khu vực và cầu thứ 2 Dân trí xây dựng ở Cần Thơ.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các sở ngành, địa phương, cùng lãnh đạo báo điện tử Dân trí khởi công xây dựng cầu Dân trí và đường 2 Bộn (Ảnh: Hoàng Giám).

Báo Dân trí rất vui mừng khi người dân ấp Qui Lân 6 sắp tới đây sẽ được đi lại trên cây cầu mới, xe tải sẽ vào đến cổng từng nhà, thỏa lòng mong ước bao năm qua. Rồi đây, các em học sinh sẽ qua sông trên chiếc cầu kiên cố, hết cảnh chòng chành đánh đu với mạng sống trên những bước đến trường. Báo Dân trí xin chúc các em học sinh trong ấp sẽ luôn học tập tốt, trở thành người thành đạt để phụng sự xã hội, xin chúc bà con trong ấp cũng như bà con địa phương sẽ phát triển kinh tế, trở thành những hộ khá giả trong thời gian tới", nhà báo Phạm Tuấn Anh bày tỏ.

Trong nhiều năm qua, cùng với sự chung tay của toàn xã hội và nhiều đơn vị, tổ chức, báo Dân trí đã nhận được sự đồng hành, đóng góp một phần sức lực để xây dựng 11 cây cầu tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Cây cầu tại xã Thạnh Quới mới được khởi công là cây cầu thứ 12 tại khu vực và là cây cầu thứ 2 tại thành phố Cần Thơ được báo chung tay hoàn thiện.

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ và nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng biên tập Báo Dân trí trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tổng biên tập Báo Dân trí cho rằng, những thành quả ấy còn rất khiêm tốn. Báo mong muốn, trong thời gian tới, đơn vị sẽ được các địa phương quan tâm, tạo điều kiện và đồng hành để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nhân ái, an sinh tại các địa phương thuộc vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Cũng tại buổi lễ, báo điện tử Dân trí đã trao 20 suất học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại của xã Thạnh Quới.

Ông Huỳnh Hoàng Mến - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (áo trắng), ông Trần Văn Tám - Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Nguyễn Cường).