Thảm họa sạt lở đất Làng Nủ "cầu mong em nó sống để còn làm giỗ cho cả nhà"

Thảm họa sạt lở đất kinh hoàng xảy ra rạng sáng ngày 10/9, gần như đã san phẳng thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, biến ngôi làng xinh đẹp, bình yên chìm trong tang tóc.

Sáng 12/9, phóng viên Dân trí tức tốc tới khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, ngay sau khi nhận được thông tin nạn nhân còn lại duy nhất trong gia đình 8 người đang được cấp cứu ở đây.

3 ngày sau khi được tìm thấy trong đống bùn đất, anh Nguyễn Trung Kiên (SN 1995, trú tại Làng Nủ) đang trong trạng thái hôn mê sâu, bởi đa chấn thương hết sức nghiêm trọng.

Để giữ lại mạng sống cho chàng trai 29 tuổi các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp..., cắt bỏ chân trái dập nát. Hàng loạt thiết bị máy móc hiện đại được áp dụng để giúp anh Kiên duy trì mạng sống.

Không giấu được sự lo lắng trên nét mặt, bác sĩ Nguyễn Hải Hà Trang, khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương quá nặng: Chấn thương sọ não; chấn thương ngực; chấn thương bụng kín; tổn thương mạch máu; tổn thương tĩnh mạch kheo trái; gãy phức tạp 1/3 trên 2 xương cẳng chân trái…

Hiện bệnh nhân đã được cắt bỏ chân trái, tay trái đã có chỉ định phải cắt bỏ. Bệnh nhân phải thở máy, lọc máu, hồi sức tích cực…".

Gương mặt vẫn còn nguyên sự kinh hãi, anh Nguyễn Văn Điệt (anh họ anh Kiên) thảng thốt nói: "Bản em nhiều người chết lắm. Nhà Kiên không còn ai, nên em phải theo em nó xuống đây. Cầu mong em nó sống để sau này còn có người làm giỗ cho cả nhà!...", anh Điệt cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe.

Dù cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng những tiếng khóc nghẹn đau đớn vẫn bật lên, anh Điệt kể trong tiếng nấc: Khi nghe đài, báo đưa tin mưa liên tục kéo dài ở khu vực miền núi phía Bắc, anh Điệt đang làm thuê ở SaPa vội vã bắt xe về quê.

Trưa 10/9, về đến đầu thôn, thấy được cảnh tượng hãi hùng đập ngay trước mắt, cho đến bây giờ và có lẽ còn mãi về sau, thảm họa khủng khiếp này sẽ luôn là nỗi ám ảnh ghê gớm với người đàn ông 31 tuổi.

"Nghe tin dữ, em và anh trai đang làm trên SaPa về đến đầu bản thì rụng rời cả chân tay. Bản em vốn xanh mướt, được núi rừng bao bọc giờ chìm trong bùn đất. Ngôi nhà của gia đình em, nhà của Kiên và nhiều nhà khác không còn dấu tích gì… Nhà em 7, nhà Kiên cũng 7 người không còn…", nỗi đau quá lớn khiến anh Điệt nấc nghẹn, không nói hết câu.

Anh Điệt cho biết thêm, mọi thứ của người dân Làng Nủ đều nằm dưới đống bùn đất, theo em họ xuống bệnh viện cấp cứu anh Điệt chỉ đi người không, mọi chi phí đều được bệnh viện và các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Sau thảm họa khủng khiếp là nỗi đau khôn cùng, nhưng vẫn còn đó là sự tận tâm của các y, bác sĩ, là những nghĩa cử ấm tình người từ cộng đồng. Cầu mong anh Điệt và những người dân Làng Nủ sớm vượt qua nỗi đau, cầu mong anh Kiên chiến thắng tử thần trong cuộc chiến sinh tử này!

