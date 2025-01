Mẹ tàn tật chăm con nằm liệt giường "mơ Tết" trong căn nhà sắp sập

Gió lạnh tăng cường tràn về, thổi thông thốc vào ngôi nhà trống huơ trống hoác của mẹ con bà Đào Thị Loan (65 tuổi, xóm Công Văn, xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Bà Loan nhóm bếp lửa để chống chọi với cái rét như kim châm vào da.

Trên giường, anh Nguyễn Văn Hà (SN 1985, con trai duy nhất của bà Loan) đang trùm chiếc chăn cũ kỹ, người run lên từng chặp. "Mấy hôm nay trời rét, xương khớp 2 mẹ con đều sưng hết cả lên, đau không ngủ được", bà Loan rầu rĩ.

Chồng mất sớm, một mình bà Loan tần tảo nuôi con khôn lớn. Bà đã hạnh phúc biết bao khi con trai lấy vợ và lần lượt sinh 2 đứa cháu bụ bẫm.

Gia đình anh Hà vào Bình Dương lập nghiệp, bà Loan ở nhà một mình. Năm 2015, trong khi đi làm thuê, bà Loan bị tai nạn, gãy 2 chân. Từ đó, cuộc đời của bà phải phụ thuộc vào 2 cái nạng để di chuyển.

Dẫu vậy, bà vẫn động viên con yên tâm sinh sống, gây dựng kinh tế để lo cho các cháu. Thế nhưng, cuộc hôn nhân của anh Hà tan vỡ, khi 2 đứa con đoản mệnh lần lượt rời xa bố mẹ...

Sau biến cố hôn nhân, anh Hà vào Khánh Hòa làm thuê, mong công việc có thể khỏa lấp được nỗi đau đớn của mình. Số phận nghiệt ngã lại đánh gục anh thêm lần nữa. Năm 2020, trên đường đi làm, anh Hà bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn để lại di chứng nặng nề, khiến anh mất khả năng vận động.

Bà Loan, dù đôi chân không còn lành lặn vẫn lọ mọ vào tận Khánh Hòa, ngày ngày đưa con đến trung tâm phục hồi chức năng, mong con trai có thể đứng lên. Mọi nỗ lực của 2 mẹ con đều không có kết quả, bà Loan đưa con về quê cùng khối nợ lớn vay mượn trong quá trình anh Hà điều trị.

Anh Hà từ lao động chính trở thành người tàn phế, nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải trông cậy vào người mẹ già ốm yếu, tàn tật.

Cuộc sống của 2 mẹ con bà Loan dựa vào khoản trợ cấp hàng tháng, thường xuyên thiếu trước, hụt sau. Thương cảnh mẹ tàn tật nuôi con liệt giường, anh em, họ hàng, làng xóm người góp cân gạo, bó rau, người hỗ trợ vài trăm nghìn để bà Loan duy trì ngày 3 bữa cơm đạm bạc cho 2 mẹ con.

"Nếu không có sự giúp đỡ của anh em, họ hàng, làng xóm, mẹ con tôi không thể sống nổi đến hôm nay. Nhưng tôi già rồi, đau yếu, thằng Hà nằm cả đời như thế, ai giúp mãi được đâu", bà Loan nghẹn ngào.

Duy trì bữa cơm hàng ngày còn khó, lại đang gánh một khoản nợ lớn, bởi vậy, căn nhà lung lay, mối ăn ruỗng hết kèo, cột, bà Loan cũng không biết làm sao.

"Trời mưa gió là tôi không dám ngủ, sợ nhà sập. Mà nhỡ có sập, 2 mẹ con tật nguyền, làm sao mà chạy kịp?", bà ứa nước mắt. Trăm cái lo bủa vây, bà cũng chẳng dám nghĩ về cái Tết đang cận kề.

Ông Nguyễn Đình Phong, Chủ tịch UBND xã Thịnh Thành chia sẻ: "Hoàn cảnh của gia đình bà Loan quá bi đát. Lâu nay xã cũng quan tâm và hỗ trợ nhưng không được nhiều, bà con, anh em, họ hàng cũng giúp đỡ nhưng không xuể vì tiền mua thuốc quá tốn kém.

Biết căn nhà của mẹ con bà Loan đã hư hỏng, mất an toàn nhưng địa phương cũng chưa bố trí được nguồn kinh phí hỗ trợ. Trước mắt, chúng tôi giao đoàn thanh niên cùng bà con lối xóm giúp bà Loan chằng chống nhà cửa. Xã sẽ báo cáo lên huyện để xin kinh phí và phương án sửa chữa căn nhà để mẹ con bà Loan có chỗ trú ngụ an toàn".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5447 xin gửi về:

1. Bà Đào Thị Loan

Địa chỉ: xóm Công Văn, xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Số tài khoản: 888412846, chủ tài khoản: Đào Thị Loan, Ngân hàng BIDV chi nhánh Phủ Diễn.

