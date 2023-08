Tận cùng nỗi bất hạnh của người đàn bà góa mắc ung thư di căn

Người đàn bà góa tận cùng bất hạnh kể trên là chị Nguyễn Thị Đượm, 43 tuổi ( trú ở C1, P10, tập thể Máy Tơ, phường Văn Miếu, TP Nam Định). Chúng tôi đến thăm chị Đượm vào một buổi trưa cuối tháng 8 tại Bệnh viện K3 (cơ sở Tân Triều, Hà Nội), ngay sau khi biết tin chị vừa trở lại bệnh viện để tiếp tục một đợt điều trị mới.

Trên đường dẫn chúng tôi tới gặp bệnh nhân, anh Nguyễn Đức Hùy, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K3 cho biết: "Đây là một bệnh nhân có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt.

Thấy chị Đượm thường lên bệnh viện chỉ có một mình, hỏi ra thì được biết chồng chị mắc ung thư thực quản điều trị tại Bệnh viện K2. Vợ chồng chị chỉ có một con nhỏ gái 13 tuổi, không thể đi theo chăm sóc bố mẹ nơi bệnh viện. Chúng tôi mới biết tin chồng chị ấy mới qua đời cách đây ít ngày sau gần 5 năm chống chọi với bệnh tật.

Căn bệnh ung thư vú chị Đượm đang mang trong người sẽ phải chữa trị tích cực và kéo dài, ngoài chi phí thuốc men phát sinh, tiền ăn uống, đi lại có thể nói là một thách thức vượt giới hạn của người phụ nữ góa chồng thuộc hộ cận nghèo này. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ chị ấy!...".

Chị Đượm nhỏ bé, gầy quắt queo với gương mặt hốc hác xám ngoét ngồi ủ rũ ở hành lang của khoa Khám bệnh, mắt rớm nước. Chị lí nhí tâm sự với chúng tôi về cuộc đời nhuốm đầy nỗi bất hạnh của mình:

Trước khi phát bệnh, 2 vợ chồng chị và đứa con gái duy nhất ở nhờ trong căn nhà tập thể nhỏ không có giấy tờ của họ hàng bên chồng. Chị Đượm làm thuê cho một xưởng may, chồng chị Đượm (anh Hoàng Văn Lực) làm công việc chạy xe ôm và ship hàng cho khách. Cuộc sống tuy bộn bề vất vả nhưng anh chị vốn chịu thương, chịu khó, tằn tiện trong sinh hoạt nên cũng đủ bữa rau bữa cháo cho cả nhà sống qua ngày.

Sóng gió bắt đầu ập đến gia đình nhỏ này vào năm 2018, khi anh Lực thấy người mệt mỏi, thường xuyên kêu đau bụng, da vàng, sút cân và thi thoảng ngây ngấy sốt. Vợ giục đi khám bệnh, nhưng anh Lực vì vừa không có tiền lại tiếc rẻ mấy cuốc xe ôm khách đặt cứ cắn răng chịu đựng bệnh tật giày vò.

Đến khi kiệt sức, anh ngã vật ra đường khi đang đi giao hàng cho khách. Lúc này, 2 vợ chồng mới tá hóa vay tiền đưa nhau tới bệnh viện. Sau khi thực hiện các xét nghiệm, các bác sĩ cho biết anh Lực có khối u lớn trong gan, phải phẫu thuật gấp.

Trở về nhà vay mượn khắp nơi, chị Đượm cũng đóng đủ tiền phẫu thuật cho chồng. Khi vết mổ vẫn chưa lành hẳn, nghĩ đến việc phải nằm viện dài ngày tốn kém, 2 vợ chồng bàn nhau xin xuất viện. Lúc đầu, anh chị còn mua thuốc theo đơn bác sĩ kê, nhưng dần dà hết tiền, anh Lực chỉ cầm cự mạng sống bằng những gói thuốc Nam.

Nỗi bất hạnh của gia đình này chưa dừng lại ở đó, trong khi tính mạng người chồng chỉ còn trông chờ vào sự may rủi của số phận, chị Đượm phải gồng mình lên gánh vác gia đình và hy vọng trả dần các khoản nợ vay mượn chữa bệnh cho chồng trước đó, thì tai ương lại bất ngờ giáng xuống người phụ nữ tội nghiệp.

"Chồng em phẫu thuật được nửa năm, thì em thấy ngực trái đau nhức, dù rất mệt mỏi trong người nhưng em không dám nghỉ. Em mà nghỉ thì nhà em biết lấy gì mà ăn, chứ nói chi đến chuyện trả nợ.

3 tháng sau, em thấy sốt cao liên tục người hoa mắt chóng mặt không thể đi làm được mọi người khuyên đi bệnh viện xem thế nào. Khi bác sĩ nói cho biết em mắc ung thư vú đã di căn, em không tin vào tai mình nữa. Sao cuộc đời của vợ chồng em lại khổ thế này", chị Đượm bật khóc nức nở.

Tiếp theo đó là những chuỗi ngày cuộc sống của chị Đượm gắn liền với bệnh viện. Trải qua 2 lần phẫu thuật, 8 đợt truyền hóa chất rồi lại xạ trị… Những lúc hiếm hoi được trở về nhà, chị Đượm ủ ấm trà xanh mang ra chợ bán kiếm từng nghìn lẻ, mua miếng đậu, mớ rau trang trải cuộc sống.

Trong lúc người vợ đang trong giai đoạn chạy chữa tích cực thì bệnh tình anh Lực lại biểu hiện nặng hơn, khi anh thường xuyên lên cơn sốt cao, bụng ngày một trướng to. Lo sợ cho tính mạng của chồng chị Đượm xin ngừng điều trị, lại vay mượn đưa chồng trở lại bệnh viện.

Nhưng, trước tình trạng quá nặng lại không được chữa trị thường xuyên nên cuối tháng 7 anh Lực đã không thể chống lại được số phận nghiệt ngã. Người chồng về "bên kia thế giới" để lại khoản nợ khổng lồ trên vai người vợ ung thư và đứa con gái 13 tuổi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trần Thị Thanh Thúy, Phó trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện K3 (cơ sở Tân Triều) cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Thị Đượm đang điều trị ung thư vú tại bệnh viện.

Chị Đượm đã được phẫu thuật cắt tuyến vú và nạo vét hạch nách, điều trị hóa chất, tia xạ và cắt buồng trứng. Hiện tại chị đang bị xơ phổi do tác dụng phụ sau xạ trị

Được biết, người chồng bệnh nhân vừa qua đời do mắc ung thư thực quản, đây là một gánh nặng cả về tinh thần lẫn tài chính đối với bệnh nhân".

Níu lấy tay tôi, chị Đượm lạc giọng: "Từ khi bố nó không còn, bệnh tình em như thế, nhiều lúc em chả thiết sống nữa, sống thêm ngày nào lại nặng nợ hơn cho con bé. Nhưng, nghĩ đến lúc bố mẹ đi cả rồi thì con em biết sống ra sao, con em mới chỉ 13 tuổi thôi, em lại không dám nữa.

Mong các bác, các anh, các chị thương con gái em với!...", sự đau đớn đan xen giằng xé tâm can khiến chị Đượm nấc nghẹn, không nói hết câu, đưa tay lên ngang mặt, người đàn bà góa bất hạnh vội vã trở vào phòng bệnh. Nhìn theo cái dáng lầm lũi, xiêu vẹo của chị khiến tôi không khỏi nao lòng…

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4960 xin gửi về:

1: Chị Nguyễn Thị Đượm

Địa chỉ: C1, P10, tập thể Máy Tơ, phường Văn Miếu, TP Nam Định

ĐT: 0839598380

