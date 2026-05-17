Ngày 16/5, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, các bác sĩ đã phẫu thuật cấy điện cực ốc tai cho bé Khang, nhân vật trong bài viết “Bé trai 3 tuổi cần gấp 350 triệu đồng để thoát khỏi thế giới không âm thanh” được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Ca phẫu thuật do ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phối hợp cùng các chuyên gia Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương thực hiện, kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ.

Bé trai 3 tuổi được phẫu thuật cấy ốc tai sau bài viết của báo Dân trí (Video: Nguyễn Duy).

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Huy, Trưởng khoa Tai, Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương cho biết, cấy điện cực ốc tai là giải pháp dành cho các trường hợp nghe kém bẩm sinh hoặc mắc phải, đặc biệt hiệu quả với trẻ nhỏ trước giai đoạn phát triển ngôn ngữ.

Theo bác sĩ Huy, để thực hiện ca cấy ghép, bệnh nhi phải trải qua nhiều bước đánh giá chuyên sâu như kiểm tra chức năng thính giác, chụp CT, MRI khảo sát cấu trúc tai trong, đánh giá khả năng ngôn ngữ và tiêm các loại vaccine cần thiết nhằm phòng ngừa biến chứng sau mổ.

Bé Khang với mẹ và bà trước khi vào phòng phẫu thuật (Ảnh: Nguyễn Duy).

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đặt dải điện cực vào bên trong ốc tai. Thiết bị này có nhiệm vụ thu nhận âm thanh từ môi trường, chuyển đổi thành tín hiệu điện rồi truyền trực tiếp tới dây thần kinh thính giác, giúp não bộ nhận biết âm thanh.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Huy cho biết thêm, bố mẹ cháu Khang đều bị nghe kém bẩm sinh dẫn đến không thể nói được. Với sự phát triển của y học hiện đại, việc cấy điện cực ốc tai đúng thời điểm sẽ mở ra cơ hội để cháu bé có thể nghe, học nói và thay đổi tương lai, không rơi vào hoàn cảnh như bố mẹ mình.

“Sau khoảng 1 tháng, khi vết mổ ổn định, bệnh nhi sẽ được kích hoạt thiết bị để nghe những âm thanh đầu tiên. Tuy nhiên, để trẻ có thể nói và giao tiếp bình thường cần thêm quá trình trị liệu ngôn ngữ lâu dài”, bác sĩ Huy chia sẻ.

Bác sĩ chuyên khoa 2, Phan Quang Trung, Phó trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, các chỉ số sức khỏe của bệnh nhi ổn định sau mổ.

Theo bác sĩ Trung, việc can thiệp sớm có ý nghĩa rất quan trọng đối với trẻ bị khiếm thính bẩm sinh, giúp tăng khả năng phát triển ngôn ngữ và hòa nhập cộng đồng trong tương lai.

Ca phẫu thuật cấy điện cực ốc tai cho bé Khang được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phối hợp chuyên gia Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương thực hiện trong hơn 1 giờ đồng hồ (Ảnh: Nguyễn Duy).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Lan, bà nội cháu Khang cho biết gia đình chưa từng nghĩ có ngày cháu mình được thực hiện ca phẫu thuật lớn bởi hoàn cảnh quá khó khăn.

“Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, nhà hảo tâm, bác sĩ, cháu tôi hôm nay mới có cơ hội tìm lại âm thanh. Gia đình biết ơn mọi người rất nhiều!”, bà Lan nói.

Thiết bị điện cực ốc tai trị giá khoảng 350 triệu đồng được cấy ghép cho bé Khang, mở ra cơ hội tìm lại âm thanh sau hơn 3 năm sống trong im lặng (Ảnh: Nguyễn Duy).

Người phụ nữ này cho hay, cả gia đình đang mong chờ ngày cháu Khang được bật thiết bị để lần đầu nghe thấy tiếng nói của người thân sau hơn 3 năm sống trong im lặng.