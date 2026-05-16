Người dân vùng lũ xúc động trong Lễ khởi công 50 nhà phao Dân trí

Tặng nhà phao, lan tỏa tinh thần nhân ái

Chiều 15/5, báo Dân trí phối hợp UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khởi công dự án 50 nhà phao chống lũ dành tặng bà con vùng lũ xã Tuy An Bắc và xã Đồng Xuân.

Buổi lễ khởi công có sự tham dự của bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk; nhà báo Phạm Tuấn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk; ông Lê Tấn Đễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo các địa phương và đông đảo bà con nhân dân.

Đại biểu và người dân tham dự lễ khởi công (Ảnh: Thúy Diễm).

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phạm Tuấn Anh cho biết, bên cạnh những nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, báo Dân trí luôn tự xác định và khẳng định một nhiệm vụ vô cùng quan trọng là đồng hành với các địa phương thực hiện các chương trình an sinh xã hội, góp phần giúp cuộc sống của người dân ở những vùng còn gặp nhiều khó khăn ngày càng tốt đẹp hơn.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh bày tỏ xúc động khi các hoạt động Nhân ái của báo luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo các địa phương. Hơn 20 năm qua, báo Dân trí đã thực hiện rất nhiều chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội trên cả nước, nhận được sự đồng hành của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

"Cho tới nay, báo đã xây dựng 255 nhà Nhân ái, 60 điểm trường, 32 cây cầu, đã và đang tiếp tục khởi công xây dựng các công trình phòng học, cầu và nhà Nhân ái trên cả nước. Chương trình hôm nay là sự tiếp nối hoạt động Nhân ái của báo", Tổng Biên tập báo Dân trí chia sẻ.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Dân trí (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo nhà báo Phạm Tuấn Anh, năm 2021, tại tỉnh Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị, báo Dân trí đã xây dựng 50 nhà phao chống lũ, được địa phương đánh giá rất cao, bà con đưa vào sử dụng rất thực chất, hiệu quả, giúp nhiều hộ dân không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa lũ về.

Từ ý nghĩa, kinh nghiệm đó, báo Dân trí đã trao đổi với địa phương, đi đến thống nhất triển khai xây dựng 50 nhà phao chống lũ tặng bà con nhân dân xã Tuy An Bắc và Đồng Xuân. Nơi đây, bà con thường xuyên hứng chịu và đối diện với nhiều rủi ro do thiên tai. Do đó, rất cần có biện pháp để góp phần giúp bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Việc xây dựng 50 nhà phao (diện tích 20m2/căn) tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay, sẽ góp phần giúp nhân dân chống chịu tốt hơn trước những rủi ro của thiên tai, đặc biệt trong mùa mưa lũ sắp tới. Công trình có tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng. Trong đó bạn đọc báo Dân trí đóng góp 1,75 tỷ đồng, số tiền còn lại do địa phương đối ứng.

Người dân vui mừng khi được đón nhận nhà phao chống lũ do bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Không chỉ xây dựng nhà phao chống lũ, báo Dân trí cũng thường xuyên kết nối, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tại Đắk Lắk, báo Dân trí đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ với tổng trị giá hơn 25 tỷ đồng đến các địa phương, giúp nhiều hoàn cảnh vượt qua khó khăn.

"Tôi mong muốn sau lễ khởi công hôm nay, đơn vị thi công khẩn trương bắt tay vào thực hiện dự án 50 nhà phao chống lũ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Cùng với đó là sự quan tâm của chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, người dân để công trình thực sự có ý nghĩa, chất lượng, bền vững và hiệu quả", nhà báo Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh.

"Trong khó khăn nhất, tình người lại sáng rõ hơn bao giờ hết"

Phát biểu tại chương trình, ông Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, quý bạn đọc, các nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm rất lớn cho người dân tỉnh Đắk Lắk.

Ông cho biết, sau trận mưa lũ lịch sử 2025, nhiều gia đình đã phải sống trong cảnh lo âu, mất mát khi những mái nhà bị nước cuốn trôi, những tài sản cả đời tích góp phút chốc không còn. "Nhưng trong những lúc khó khăn nhất, tình người lại càng sáng rõ hơn bao giờ hết", ông Lương Minh Tùng xúc động chia sẻ.

Ông Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk (Ảnh: Phạm Hoàng).

"50 căn nhà phao được khởi công hôm nay sẽ góp phần giúp nhiều hộ dân bảo vệ tính mạng, tài sản, giảm bớt nỗi bất an trước thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường. Đây là dự án mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách", sự đồng hành giữa báo chí, chính quyền và nhân dân vì cuộc sống bình yên của bà con", ông Tùng cho hay.

Thay mặt chính quyền địa phương và người dân được nhận nhà phao, ông Huỳnh Ngọc Hân, Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc, gửi lời cảm ơn báo Dân trí cùng bạn đọc hỗ trợ xây dựng nhà phao chống lũ, tạo nên những mái ấm để có thể yên tâm tránh trú an toàn trong mùa mưa lũ và giúp các hộ dân bảo vệ được tài sản, vật dụng thiết yếu.

Sau lễ khởi công, địa phương cam kết phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đảm bảo các nhà phao chống lũ được xây dựng hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và an toàn.

Ông Bùi Văn Tiến (72 tuổi) xúc động khi sắp có được mái nhà để tránh trú an toàn trong mùa mưa lũ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Là một trong 50 hộ dân được nhận nhà phao chống lũ, ông Bùi Văn Tiến (72 tuổi, trú tại thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc) rất vui khi sắp có được nhà phao mà ông mong mỏi suốt nhiều năm qua.

Người đàn ông ngoài 70 tuổi cho biết cuộc sống của bà con nơi vùng trũng thấp luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa lũ về. Vì vậy, nghe tin bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ xây tặng nhà phao chống lũ, nhiều gia đình vui mừng, phấn khởi.

"Những căn nhà phao không chỉ giúp bà con có nơi trú tránh an toàn khi nước lũ dâng cao, mà còn tiếp thêm niềm tin để người dân yên tâm vượt qua thiên tai. Với chúng tôi, đây là món quà vô cùng ý nghĩa, thiết thực", ông Tiến chia sẻ.

Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và nhà báo Phạm Tuấn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Dân trí cùng đại diện sở, ngành tỉnh Đắk Lắk trao biển tượng trưng số tiền bạn đọc ủng hộ xây dựng nhà phao chống lũ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Nhân dịp này, báo Dân trí trao tặng 20 suất quà tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tuy An Bắc. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Đây là phần quà từ sự chung tay của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp thông qua báo, gửi đến bà con vùng lũ.

Sau buổi lễ khởi công, Tổng Biên tập báo Dân trí và lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng các đại biểu đã kiểm tra thực tế mô hình nhà phao đang được các đơn vị thi công gấp rút triển khai, hoàn thiện để sớm bàn giao tới người dân.