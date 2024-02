Quá trưa, chị Lê Thị Quỳnh (32 tuổi, trú xóm 1, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) vẫn tất bật với những công việc không tên của mình. Vừa đút cháo cho bố chồng là ông Bùi Quỳnh (81 tuổi) bị tai biến nằm một chỗ xong, chị quay sang chiếc giường bên cạnh lấy thuốc cho người chồng bệnh tật uống.

Vừa ngồi vào mâm cơm với 2 con nhỏ, chưa kịp ăn thì chị Quỳnh lại hoảng hốt khi người chồng gào khóc vì cơn đau hành hạ. Cũng như những lần khác, chị đưa vai cho người chồng làm chỗ dựa, bàn tay chai sạn xoa xoa chân phải bị cắt cụt quá gối để giúp chồng dịu bớt cơn đau. Cảm nhận được những giọt nước mắt của chồng, chị cũng khóc theo.

Nhìn thấy cha mẹ khóc, khuôn mặt 2 con nhỏ tỏ rõ sự lo lắng, bỏ dở bát cơm, ôm chầm lấy mẹ.

9 năm trước, chị Quỳnh và anh Bùi Ngọc Kỳ (41 tuổi) nên nghĩa vợ chồng. Vì hoàn cảnh khó khăn, anh Kỳ phải xa nhà vào miền Nam làm thuê. Chị Quỳnh ở nhà vừa làm ruộng, vừa chăm sóc con nhỏ, mẹ chồng mất trí nhớ.

Sau hơn 2 năm cưới nhau, chị Quỳnh mang thai đứa con thứ 2 cũng là lúc người chồng được phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối. Không còn khả năng để lao động nặng, anh Kỳ nghỉ việc về quê chạy thận từ đó đến giờ.

"Chồng chạy thận chưa được bao lâu thì mẹ chồng cũng yếu dần rồi nằm một chỗ. Rồi đến lượt bố chồng bị tai biến nằm một chỗ. Nhà 6 người thì 3 người mắc bệnh, trong khi đó 2 con còn nhỏ dại. Một mình tôi vất vả vô cùng. Nhiều khi đuối sức nhưng vẫn gắng gượng để làm chỗ dựa cho cả gia đình", chị Quỳnh kể.

Do bệnh nặng, 8 tháng trước, bà Hồ Thị Vơn (mẹ chồng chị Quỳnh) qua đời. Lúc này, anh Kỳ sức khỏe cũng suy yếu, cơ thể gầy đi trông thấy. Dù đã được phẫu thuật cắt cụt chân phải nhưng phần hoại tử ngày càng lan rộng.

"Sau 3 lần phẫu thuật, chân phải của tôi bị cắt quá gối. Nhưng đến nay, đã hơn 2 tháng mà vết thương phẫu thuật vẫn chưa liền lại, đau nhức suốt ngày đêm đến mất ăn mất ngủ. Giờ thành gánh nặng cho vợ con thế này, tôi đau lòng lắm", anh Kỳ nhăn nhó nói.

Ông Hồ Viết Bộ, Trưởng xóm 1, xã Quỳnh Yên, cho biết nhiều năm qua, chị Quỳnh một mình bươn chải nuôi 3 bệnh nhân trong nhà cùng 2 con nhỏ khiến cuộc sống vô cùng khó khăn.

"Mấy năm trước, thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, trường mầm non xã tạo điều kiện, nhận chị Quỳnh vào làm nấu ăn tại trường với mức lương hơn 3,5 triệu đồng/tháng. Gần một năm nay, chị phải xin nghỉ dài hạn để chăm sóc bố mẹ chồng nằm một chỗ, đưa chồng chạy thận khắp nơi.

Bệnh tật bủa vây dồn gia đình chị Quỳnh vào cảnh khó khăn, nợ nần. Địa phương, bà con thôn xóm cũng tạo điều kiện giúp đỡ nhưng chỉ được phần nhỏ. Rất mong các nhà hảo tâm chia sẻ gánh nặng, giúp gia đình chị giảm bớt khó khăn, kiếm tiền chạy chữa cho chồng, nuôi 2 con ăn học", ông Bộ kêu gọi.

Dù còn nhỏ tuổi lại sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn nhưng 2 bé Bùi Kim Cát (7 tuổi) và Bùi Kim Tú (6 tuổi) luôn tỏ ra là những đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện. Hiện bé Cát học lớp 2G, Tú học lớp 1G, Trường Tiểu học Quỳnh Yên.

Sau những ngày tan học, thay vì vô tư chơi đùa như những bạn cùng lứa, chị em Cát lại vội vã về nhà để phụ mẹ làm công việc nhà như nấu cơm, quét dọn, giặt quần áo, chăm sóc ông và bố. Những lúc rảnh rỗi, Cát và Tú lại ngồi xoa bóp chân tay cho bố, động viên bố cố gắng ăn, khỏe mạnh.

"Bà mất rồi. Cháu chỉ mong ước ông nội và bố nhanh khỏe lại để không phải chịu đau nhiều và luôn ở bên cạnh mẹ con cháu. Cháu thương ông, thương bố rất nhiều, thương mẹ vất vả nữa. Cháu ước lớn thật nhanh để đi làm phụ mẹ kiếm tiền chữa bệnh cho bố và chăm sóc ông", bé Cát tâm sự.

Để có tiền chạy chữa cho bố mẹ chồng và chồng, nuôi 2 con ăn học suốt nhiều năm qua, chị Quỳnh phải vay mượn khắp nơi với số tiền lên đến gần 300 triệu đồng. Nợ nần chồng chất mà tính mạng của chồng đang bị đe dọa, héo hon từng ngày khiến chị bất lực, cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5135 xin gửi về:

1. Chị Lê Thị Quỳnh

Địa chỉ: Xóm 1, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Điện Thoại: 0352.517.383.

STK của chị Lê Thị Quỳnh: 100874561292, ngân hàng Viettinbank.

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5135)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269