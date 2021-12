Rơi nước mắt cảnh cha bỏ điều trị, nhường sự sống cho con gái hở van tim

Đó là hoàn cảnh ngặt nghèo của cha con bé Võ Thị Kim Ánh (SN 2016) và anh Võ Văn Thìn (SN 1986, ngụ tổ 19, thôn Bình Túy, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Hơn một năm nay anh Võ Văn Thìn phải nghỉ việc, vì những di chứng nặng nề sau tai nạn lao động gây chấn thương ngực khi ngã từ công trình cao xuống đất. Bác sĩ chẩn đoán anh bị chèn ép toàn bộ rễ thần kinh sau chấn thương ngực, xương vai gãy lệch tụ máu bên trong khiến xương dần hoại tử.

Nhưng bất hạnh chưa dừng lại, tháng 8/2021, bé Kim Ánh (con gái thứ 2 của anh Thìn) được bác sĩ chẩn đoán hở van tim (van hai lá hở 1/4, van ba lá hở 2.5/4).

Nhìn vào khuôn mặt hồn nhiên của con gái, anh Thìn thở dài buồn bã: "Con cũng thường xuyên đau tức ngực, mặt mày tím tái nhưng gia đình chỉ nghĩ do con hiếu động, mỗi lần đau quá thì đi bệnh viện xin thuốc uống. Nhưng tháng 8/2021 con bé ngất xỉu cả nhà mới tá hỏa, kết quả chẩn đoán con bị hở van tim".

Kể từ khi phát bệnh, bé Kim Ánh phải nghỉ học do sức khỏe không đảm bảo. Và cuộc sống từ đó cũng gắn liền với việc ra vào viện liên tục mỗi khi con lên cơn đau.

Không những thế, bé Kim Ánh còn mắc bệnh dạ dày tá tràng. "Mỗi khi cơn đau dạ dày co thắt dẫn đến chèn ép tim, gây tím tái khó thở gia đình phải tức tốc đi viện. Bệnh của cháu có khi vài ngày, có khi mỗi tuần phải nhập viện một lần. Trên tai phải của con cũng có một lỗ nhỏ hay chảy mủ, bác sĩ cho biết do bé uống quá nhiều thuốc tây, khi con 12 tuổi phải mổ nếu không sẽ điếc vĩnh viễn", anh Thìn lo lắng.

Cảnh nghèo đeo bám dai dẳng, toàn bộ số tiền tích cóp, vay mượn đã dành hết cho việc điều trị của 2 cha con, giờ đây, gánh nặng kinh tế dồn ép lên đôi vai của người vợ.

"Cách đây 8 năm vợ chồng có vay 40 triệu để dựng căn nhà cấp 4 trên mảnh đất của gia đình vợ, nhưng đến bây giờ vẫn còn nợ 25 triệu chưa trả xong. Bệnh nặng tôi phải nghỉ việc để điều trị, giờ đến con gái cũng bệnh nốt, đành vay mượn khắp nơi xoay sở. Vợ tôi tạm nghỉ việc mấy tháng nay theo con đi viện, hết tiền thì mượn gạo bên ngoại nấu ăn qua bữa. Gia đình hai bên cũng khó khăn nên chẳng thể bấu víu vào ai", anh Thìn ngậm ngùi.

Quá túng quẫn, người cha quyết định dừng điều trị để dành tiền chạy chữa cho cô con gái nhỏ. Mỗi khi lên cơn đau nhức, trời nắng thì anh bắt ghế ra ngồi để dịu cơn đau hoặc dùng dầu nóng xoa bóp, rồi dùng kim khâu hơ trên lửa đâm lên những chỗ đau đớn.

Nhìn những vết kim đâm chi chít trên lưng, vai của anh, chúng tôi không khỏi ái ngại nhưng anh Thìn chỉ xua tay bảo: "Quen rồi, tôi đàn ông nên chịu được chỉ thương con gái nhỏ bệnh tật hành hạ".

Chị Lê Thị Kim Cẩm (SN 1986, vợ anh Thìn) đau xót chia sẻ: "Bệnh của chồng tôi bác sĩ tư vấn phải chuyển vào TP HCM thì may ra có cơ hội, nhưng chi phí hơn 200 triệu thì tiền đâu mà có. Hiện mắt trái của ảnh cũng sụp mí, không nhìn rõ.

Bé Kim Ánh hiện van ba lá hở 2.5/4, bác sĩ bảo nếu hở 3/4 thì phải mổ nhưng chi phí quá lớn, mà trong người cháu có sẵn bệnh đau dạ dày tá tràng nên việc điều trị rất khó khăn. Nhìn chồng con đau ốm mà tôi đau xót, bất lực quá, không biết cách gì xoay sở. Nếu ảnh có mệnh hệ gì thì mẹ con tôi không biết sống sao, đang yên lành sao tai họa lại ập đến với gia đình tôi thế này".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Quang - Phó Chủ tịch xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho biết, gia cảnh vợ chồng anh Võ Văn Thìn hiện nay rất khó khăn do 2 cha con đều bất ngờ lâm bệnh nặng. Thời gian qua địa phương cũng luôn quan tâm, động viên gia đình và đang cố gắng kêu gọi các nguồn hỗ trợ nhằm giúp đỡ phần nào cho cha con anh vượt qua nghịch cảnh.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4334:

Anh Võ Văn Thìn (SN 1986, ngụ tổ 19, thôn Bình Túy, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

ĐT: 0334879698

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tửDân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269