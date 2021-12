Thương 4 mẹ con sống nhờ lay lắt trong chuồng bò cũ nát

4 mẹ con sống trong chuồng bò cũ nát

Về thôn Tân Thành, xã Suối Bạc, huyện miền núi Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) hỏi thăm, không ai là không biết về hoàn cảnh gia đình "chị dậu" Nguyễn Thị Thu Thanh (sinh năm 1990) - người mẹ đơn thân đang còng lưng nuôi 3 con thơ.

Chị Lê Thị Hiền (người dân cùng trú thôn Tân Thành, xã Suối Bạc) cho biết: "Ở cái xứ này, không ai khổ bằng con Thanh. Chị ấy không tiền, không chỗ ở, không nơi nương tựa. Bốn mẹ con đang sống trong một cái chuồng bò cũ của người hàng xóm, cơm ngày 3 bữa có khi không đủ mà ăn."

Đường vào nơi sinh sống của 4 mẹ con chị Thanh đầy bùn đất, lầy lội, 2 bên đường mọc đầy cây dại. Cuối con đường là một chòi tạm xiêu vẹo, xung quanh được bao trùm bằng nhiều tấm bạc nhựa và mấy tấm tôn rách, nát.

Thấy khách đến chơi, người phụ nữ với nước da ngăm đen, khuôn mặt xanh xao, khắc khổ cùng 3 đứa con loay hoay tìm cái ghế nhựa cũ, đã bong tróc phủi cho sạch bụi để mời khách ngồi.

Tiếp chuyện mới biết đây là chị Thanh, chị năm nay mới 31 tuổi, so với bạn bè cùng trang lứa, chị trông già hơn hẳn. Có lẽ những năm tháng qua, chị trải qua không ít sương gió cuộc đời và tần tảo sớm hôm, còng lưng nuôi 3 con thơ.

Trải lòng, chị Thanh chia sẻ, tuổi thơ của chị cũng đầy bất hạnh, vì bố mẹ bỏ nhau sớm. Từ đó việc học hành cũng phải dừng lại, khi chị mới học chưa hết năm lớp 1. Rồi khi lớn dần lên, chị đi làm để tự kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Đến năm 18 tuổi, Thanh cưới một người đàn ông cùng địa phương làm chồng và sinh ra được 2 cháu là Nguyễn Thị Như Hòa (sinh năm 2009) và cháu Nguyễn Bá Huy (sinh năm 2012). Theo chị Thanh, 4 năm sống chung nhà, người chồng thường hay nhậu nhẹt lại không chí thú làm ăn nên chị đành đứt đoạn "đường ai nấy đi".

Vì thương 2 con, chị Thanh đưa các cháu về nhà ngoại để ở cùng. Cuộc sống ở nhà ngoại cũng gặp nhiều khó khăn. Từ đó, chị Thanh đi xin ở ké những ngôi nhà bỏ trống mà chủ nhà chưa sử dụng đến để tá túc.

Đến những năm 2015, chị Thanh gặp được một người đàn ông khác tên N. hứa chuyện trăm năm, nhưng sau khi chị mang thai cháu Nguyễn Thị An Nhi (sinh năm 2016) thì tình cảm cũng dần mờ nhạt. Từ đó, mình chị tần tảo làm đủ việc chân tay như chặt mía thuê, trồng cây mì, rửa chén, đi nhặt nhôm nhựa… để có tiền nuôi 3 con ăn học.

Sau khi ở ké nhà người dân một thời gian, giữa năm 2021, người chủ lấy lại nhà để sửa chữa sinh sống, nên 4 mẹ con chị Thanh rơi vào cảnh "không chốn dung thân". Lo sợ các con phải ngủ bờ, ngủ bụi, chị Thanh đành cắn răng hỏi một người hàng xóm cho 4 mẹ con mượn chuồng bò cũ để ở tạm.

"Dù là nền chuồng bò cũ nhưng 4 mẹ con cũng có nơi tránh mưa, tránh gió là em mừng lắm rồi. Nên khi được chủ đồng ý, em kiếm mấy tấm tôn và bạt nhựa dựng tạm xung quanh, rồi cọ rửa thật sạch để đưa các con vào ở cùng" - chị Thanh kể.

Chỉ dám mơ cho con được ăn cơm ngày 3 bữa

Có được "nơi ở", nhưng để một mình "gánh" từng miếng ăn, đến việc lo sách vở, quần áo, học hành cho 3 con đối với một người phụ nữ "chân yếu, tay mềm" không phải là việc dễ dàng. Hiện tại, người mẹ trẻ chỉ mong ước lo cho các con được tiếp tục đến trường, ngày ăn đủ 3 bữa và có quần áo ấm để mặc.

"Thời điểm không có dịch bệnh, người ta còn thuê mướn, nên em mới có tiền mua gạo, mắm nuôi các con. Chứ như mấy tháng vừa qua, giãn cách xã hội phải ở nhà suốt, có khi trong nhà chỉ còn vài hạt gạo, mấy mẹ con phải nấu cháo loãng để ăn. Cũng may, được chính quyền xã, rồi mấy đoàn từ thiện tặng gạo kịp thời, chứ 4 mẹ con không biết phải sống sao" - chị Thanh giọng buồn bã nói.

Chị Thanh cũng chia sẻ thêm, thấy gia đình quá khổ, đêm rồi, đứa con gái lớn thủ thỉ với mẹ rằng, muốn được nghỉ học để phụ mẹ kiếm tiền nuôi các em. Nhưng người mẹ trẻ đã khước từ, vì không muốn con gái lại đi vào vết xe đổ của mình.

"Em nói với con rằng, cũng vì mẹ ít học nên giờ mẹ con mình mới khổ thế này con ạ, vì vậy con phải cố gắng mà học. Mẹ sẽ cố gắng hết sức lực của mẹ để các con được đến trường" - chị Thanh kể.

Bà Xô Thị Lý - Phó Chủ tịch UBND xã Suối Bạc (huyện Sơn Hòa) cho biết: Hộ chị Nguyễn Thị Thu Thanh đúng là rất khổ ở địa phương và thuộc diện hộ nghèo. Hiện chị Thanh và 3 đứa con đang ở ké đất của người ta, chưa có nhà cửa.

"Đây là một hộ rất khổ ở địa phương, khi một mình chị Thanh phải nuôi 3 đứa con thơ. Địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện để 4 mẹ con được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước về giảm tiền điện, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí… Ngoài ra, đối với các phần quà từ tổ chức, cá nhân từ thiện, địa phương cũng ưu tiên cho hộ chị Thanh, nhưng bao nhiêu đó thật sự không thấm thía gì so với hoàn cảnh gia đình này" - Phó Chủ tịch UBND xã Suối Bạc nói.

