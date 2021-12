Ông bố trẻ bị vỡ mạch máu não cầu cứu được sống để nuôi 3 con thơ dại

4 lần phẫu thuật với chi phí hơn nửa tỷ đồng

Người vợ nghèo sau khi vay mượn hàng trăm triệu đồng để chữa trị cho chồng đến nay không còn khả năng xoay xở, trong khi anh Hùng vẫn phải phẫu thuật tiếp... để mong sự sống kéo dài và ước nguyện để nuôi 3 đứa con thơ dại.

Hơn một năm nay, vợ chồng anh Trần Văn Hùng (SN 1990) và chị Trần Thị Mai (SN 1992), trú xóm 12, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) gần như chỉ sống ở bệnh viện. 3 đứa con nhỏ ở nhà phải luân phiên gửi hai bên nội, ngoại chăm sóc.

Anh Hùng vốn là người khỏe mạnh, nhưng rồi bệnh tật bất ngờ ập đến khiến anh trở thành người nói trước, quên sau. Chị Mai vợ anh Hùng kể lại, một ngày cuối tháng 10/2020, khi đang ngủ thì chồng kêu đau đầu dữ dội. Thấy dấu hiệu bất thường, chị gọi người thân đưa anh Hùng đến bệnh viện cấp cứu.

Anh Hùng được đưa đến bệnh viện tuyến huyện rồi lên tỉnh. Tuy nhiên, do bệnh tình quá nặng nên anh Hùng được chuyển thẳng ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tại đây, anh được các bác sĩ chẩn đoán bị vỡ mạch máu não.

"Lần đó, anh ấy phải phẫu thuật và nằm viện khoảng một tháng. Nhờ được can thiệp kịp thời nên chồng tôi giữ được tính mạng, nhưng tiêu tốn rất nhiều tiền bạc", chị Mai chia sẻ.

Để có chi phí gần 200 triệu đồng tiền phẫu thuật, thuốc men, bồi bổ cho chồng, người vợ trẻ đã phải vay mượn khắp nơi, kể cả ngân hàng.

Sau khi xuất viện về nhà được một thời gian, anh Hùng lại có dấu hiệu tái phát bệnh, người nhà lại phải vội đưa anh ra Hà Nội điều trị. Theo lời chị Mai, lần này các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, lấy một phần xương hộp sọ của chồng để nuôi với tổng chi phí khoảng 150 triệu đồng.

Một tháng sau, bệnh viện cho anh Hùng về tuyến tỉnh điều trị. Nhưng nhập viện được một tuần thì anh Hùng lại bị áp-xe não, do đó bệnh viện lại phải tiến hành phẫu thuật.

"Để có 70 triệu đồng lo tiền phẫu thuật, thuốc men, ăn uống, tôi lúc đó phải đi vay nóng vì chẳng biết bấu víu vào đâu. Bởi, số tiền vay cho những lần phẫu thuật trước đó vẫn chưa trả hết, khó khăn đến cùng kiệt", chị Mai chia sẻ.

Những lần bệnh tình của chồng tái phát là một lần người vợ trẻ lại phải chạy vạy khắp nơi để lo kinh phí phẫu thuật với số tiền lên đến hơn 500 triệu đồng. Sau những lần anh Hùng nhập viện, kinh tế gia đình vốn đã khó khăn càng trở nên cùng kiệt.

"Cứu tôi với, tôi phải sống để nuôi con"

Dù đã trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng "cuộc chiến" để giành giật sự sống cho anh Hùng vẫn còn tiếp tục. Chị Mai nhớ lại, theo lịch hẹn của bác sĩ thì chồng chị sẽ được ghép xương hộp sọ cách đây mấy tháng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên việc phẫu thuật bị chậm lại.

"Mới đây, các bác sĩ thông báo sắp tới sẽ phẫu thuật cho chồng. Mỗi lần nhập viện là một khoản tiền lớn, mà lần này tôi chưa biết vay mượn ở đâu cả. Nhưng nhìn chồng như vậy, tôi không đành lòng bỏ mặc, phải đi vay mượn...", chị Mai rơi nước mắt khi nghĩ đến chồng.

Dù lấy nhau đã gần chục năm trời, có với nhau 3 người con nhưng đến nay, vợ chồng chị Mai vẫn chưa có nhà để ở mà phải tá túc tạm trong ki-ốt nhỏ của người thân cho mượn.

Ngày trước khi còn khỏe mạnh, hai vợ chồng cũng lăn lộn khắp nơi để kiếm sống, nuôi 3 đứa con. Thế nhưng, cuộc sống làm thuê cuốc mướn luôn thiếu trước, hụt sau. Dù vậy, họ luôn động viên nhau cùng làm việc để tích góp, nuôi con.

Nhưng, bệnh tật ập đến khiến cuộc sống của gia đình vốn đã khó khăn càng thêm bần cùng. Cũng vì thế, gia đình anh Hùng thuộc diện hộ nghèo triền miên của xã Quỳnh Thanh.

Nói về gia cảnh anh Hùng, chị Mai, ông Trần Văn Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh chua xót: "Gia cảnh anh Hùng quả là bi đát nhất cái xã này. Hai vợ chồng vốn làm nông, từ ngày người chồng bị bệnh, nhiều lần phải nhập viện phẫu thuật, chữa trị nên cuộc sống càng khó khăn. Qua báo điện tử Dân trí chúng tôi mong muốn mọi người hãy sẻ chia để giúp gia đình anh ấy vượt qua cơn bĩ cực này".

Những ngày đông giá rét này càng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của anh Hùng. Nằm trên giường, người đàn ông 31 tuổi chảy nước mắt khi nhìn các con thơ nô đùa nhau rồi nghĩ đến việc sự sống của mình sẽ bị "thần chết" lấy đi lúc nào không hay. Rồi bất chợt anh khe khẽ cất tiếng cầu cứu: "Xin hãy cứu tôi, để tôi nuôi con thơ...".

