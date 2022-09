Quặn lòng 2 đứa trẻ đầu đội khăn tang ngơ ngác bên di ảnh mẹ

Ghé thăm hai cháu Nguyễn Bảo Khang (SN 2014), Nguyễn Bảo Khanh (SN 2016) là con của vợ chồng anh Nguyễn Quang Linh (SN 1987) và chị Võ Thị Thúy An (SN 1991) trú tại tổ dân phố Phú Quý, thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vào một chiều mưa cuối tháng 8, tôi không khỏi nhói lòng trước gia cảnh của các cháu.

Dưới mái nhà cấp bốn đơn sơ, nỗi buồn tang thương bao trùm lên gia đình 3 người. Hai đứa trẻ vốn cười đùa ngoài sân mỗi chiều, nay chỉ lặng lẽ ngồi bên bàn thờ nghi ngút khói hương.

Cuộc sống vợ chồng anh Linh chị An từ trước đến nay đều khốn khó vì không có việc làm ổn định. Thu nhập bấp bênh, nhà cửa cũng tạm bợ. Để vượt qua nghèo đói, năm 2020, anh Linh bàn bạc với vợ rồi quyết định vay 150 triệu đồng để anh đi xuất khẩu lao động Đài Loan, chỉ mong sao kiếm được ít vốn, về gây dựng cuộc sống, chăm lo cho 2 đứa con học hành.

Thế nhưng, trời không chiều lòng người, suốt 2 năm ở Đài Loan cũng là lúc dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, công việc không có, thu nhập xuống thấp, tiền trả nợ vay để đi xuất khẩu mới được một nửa, cũng là lúc anh Linh sắp hết hạn hợp đồng.

Trong lúc khó khăn đang chồng chất thì mới đây, tai họa đã đổ ập xuống gia đình anh Linh và những đứa trẻ khi chị Võ Thị Thúy An không may gặp tai nạn giao thông trên đường đi đón con trai út, dẫn đến bị thương rất nặng.

Chị An được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng không qua khỏi, để lại nỗi mất mát quá lớn cho người chồng và 2 đứa con thơ dại. Khi hay tin vợ qua đời, anh Linh gần như đổ sập, vội vàng gói ghém ít quần áo rồi trở về Việt Nam, gặp mặt người vợ hết lòng yêu thương lần cuối.

"Vợ chồng em vất vả, còn bố mẹ già. Ở quê túng quẫn, chẳng có việc làm, em mới đánh liều vay tiền đi xuất khẩu lao động. Thế nhưng, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, không có việc làm, tiền lương bị cắt giảm. Suốt 2 năm trời mà chưa trả nổi tiền vay cho chi phí ban đầu", anh Linh buồn bã.

Kể từ khi chị An qua đời, ngày nào cũng vậy, cháu Nguyễn Bảo Khanh cứ hỏi bố "Mẹ đi đâu mà chưa về?" Nhìn đứa con trai dại khờ, chưa hiểu được nỗi đau mất mẹ, mỗi ngày cứ ngồi đầu ngõ ngóng mẹ về mà anh Linh lại không cầm được nước mắt.

Nén nỗi đau, anh Linh vỗ về con: "Mẹ đi làm xa con ạ…" Nhưng người bố vẫn không thể nén nỗi đau mãi, rồi lén lau đi những hàng nước mắt khi đứa con ngây ngô hỏi: "Xa là ở đâu ạ?… Bao giờ mẹ về… Hay bố con mình đi xem mẹ làm việc…".

Lớn hơn em, cháu Bảo Khang dường như đã biết mẹ sẽ mãi mãi không về nữa nên cứ ngẩn ngơ, ngồi thu mình một góc, ai hỏi gì cũng không nói.

Còn với anh Linh, thất thần bên di ảnh vợ, người đàn ông khắc khổ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật là người vợ của anh nay đã không còn nữa.

Anh Linh cho biết, lần trở về này, anh không thể quay lại Đài Loan nữa, nợ đến nay vẫn còn cả trăm triệu đồng. Ông bà nội ngoại đều đã già yếu nên anh Linh phải ở nhà để chăm sóc 2 đứa con, lại gồng gánh mưu sinh trả nợ, nuôi con học hành.

"Nó cứ hỏi mẹ, tôi chẳng biết phải nói thế nào, có những đêm giật mình tỉnh giấc, nó lại gọi, khóc đòi mẹ, thật sự rất thương con và đau lắm, nhưng em cũng chỉ biết động viên, an ủi để các con quên đi nỗi đau này", anh Linh nghẹn lòng kể.

Ông Phan Văn Trưng, Chủ tịch UBND thị trấn nông trường Việt Trung cho biết, gia đình anh Linh thuộc diện khó khăn của địa phương. Mặc dù 2 vợ chồng đã luôn cố gắng lao động để thoát nghèo. Nào ngờ khi khó khăn còn chưa vơi, thì tai họa đã ập tới, bao dự định của đôi vợ chồng nghèo bị chặn đứng trước mắt.

Theo ông Trưng, đại diện chính quyền địa phương cũng đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ để tìm kiếm việc làm cho anh Linh. Thông qua Báo Dân trí, rất mong các nhà hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ để anh Linh có thể trả bớt nợ nần, để có điều kiện chăm lo cho 2 con, để 2 cháu học hành đến nơi đến chốn, vượt qua khó khăn, thiệt thòi khi không còn mẹ bên cạnh.

Mọi đóng góp hảo tâm giúp mã số 4611

