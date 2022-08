Tận cùng nỗi khổ của ông lão đau yếu chăm con tật nguyền, vợ khiếm thị

Một ngày cuối tháng 8 chúng tôi tìm về thôn Vân Cẩm, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang thăm gia đình ông Mạo. Ngay sau khi lá đơn kêu cứu của ông lão khốn khó này, được gửi tới tòa soạn báo điện tử Dân trí.

Căn nhà cấp 4 đã quá cũ nát của ông Mạo nằm cuối con đường đất quanh co của thôn Vân Cẩm. Bước chân vào bên trong căn nhà trống hoác này, là một cảnh tượng đau lòng, xót xa đập ngay trước mắt những vị khách.

Lê lết dưới nền nhà ẩm ướt là một người đàn ông khó đoán tuổi, cơ thể nhỏ bé như đứa trẻ 5-6 tuổi, với gương mặt ngây ngô, khờ dại, quần áo cáu bẩn, nhàu nhĩ. Nghe tiếng động, bà Tạ Thị Nghị, 59 tuổi (vợ ông Mạo) hươ cây gậy dò dẫm lần bước vào trong nhà. Đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì, nên bà Nghị bất ngờ vấp phải người con trai, ngã sõng soài…

Vội vã dìu vợ ngồi lên chiếc giường gỗ ọp ẹp, giọng buồn bã ông Mạo nói với chúng tôi: "Bà ấy sau khi sinh đứa con út (năm 2003- PV), không hiểu sao sức khỏe giảm sút nhanh chóng, đôi mắt mờ dần đến năm 2012 thì bà ấy không còn nhìn thấy gì nữa…".

Hướng ánh mắt khó mà giấu nổi sự đau đớn về phía đứa con bất hạnh, người cha 62 tuổi bùi ngùi: "Nó là đứa con thứ 2 của vợ chồng tôi, tên là Vũ Văn Toàn năm nay 35 tuổi rồi. Thằng bé bị thiểu năng, bại liệt từ nhỏ, lại mắc bệnh xương thủy tinh nên giờ tôi vẫn phải chăm sóc em nó như chăm trẻ…", ông Mạo nói rồi, nước mắt ứa ra ướt nhèm gương mặt khắc khổ.

Giọng rầu rĩ, ông Mạo kể về gia cảnh khốn khó và những đứa con tội nghiệp của mình: Cũng bởi cuộc sống quá khó khăn, mà ông Mạo dứt ruột để đứa con gái lớn vốn không được khôn ngoan, nhanh nhẹn sang Trung Quốc làm vợ một người đàn ông lớn tuổi. Đã nhiều năm nay ông Mạo không có tin tức gì của con gái.

Thương đứa con thứ 2 tật nguyền, ông Mạo vay mượn khắp mọi nơi để con được đến bệnh viện chữa trị. Nhưng với bao nỗ lực của bố mẹ, bệnh tình của anh Toàn không mấy cải thiện. Ông Mạo không thể nhớ hết đứa con trai bất hạnh của ông đã bao nhiêu lần ngã gãy chân, gãy tay… Dù thương con đến thắt ruột, nhưng "lực bất tòng tâm" ông Mạo đành để con ở nhà. Nay mọi sinh hoạt cá nhân của đứa con 35 tuổi, đều phải dựa vào người bố ngoài 60 tuổi ốm yếu.

Nói về đứa con trai út, ông Mạo không khỏi buồn rầu, nuối tiếc: "Thằng Thắng rất chăm học. Nhưng gia đình khó khăn quá, tôi không cho cháu theo học tiếp được mà cho sang học nghề để đỡ chút tiền. Chứ nhà tôi ngoài trợ cấp của thằng Toàn và mấy sào ruộng, thì không còn khoản nào khác. Thằng bé thương bố mẹ nên rất ngoan. Nhưng cũng vì hoàn cảnh gia đình mà cháu nó chịu thiệt thòi…".

Chưa nói hết câu, bất ngờ ông Mạo ôm ngực, cơn ho kéo dài tưởng như vỡ toang lồng ngực người cha nghèo khó. Dứt cơn ho, ông Mạo cho biết, thời gian gần đây sức khỏe của ông xuống dốc, ho nhiều, khó thở. Ông cũng muốn một lần đến bệnh viện thăm khám, nhưng lần lữa mãi không thực hiện được vì không biết tìm đâu ra tiền. Nhiều lúc cơ thể mệt mỏi, rã rời như không còn chút sức lực nào, nhưng ông lão này vẫn phải gồng mình lên để chăm vợ, chăm con.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này, anh Nguyễn Văn Trung - Chủ tịch hội Chữ Thập đỏ huyện Hiệp Hòa chia sẻ:

"Gia đình ông Mạo là hộ nghèo ở địa phương. Hàng ngày ông Mạo chăm sóc vợ con như chăm sóc con mọn, ai thấy cũng ái ngại vô cùng. Hội Chữ thập đỏ và bà con địa phương cũng đã nhiều lần quyên góp, trợ giúp nhưng cũng phải thú thật sự giúp đỡ này rất hạn chế, không thấm tháp gì. Qua đây, tôi tha thiết mong mỏi các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ ông Mạo…".

Mọi sự ủng hộ giúp mã số 4603 xin gửi về:

1: Ông Vũ Văn Mạo

Địa chỉ: Thôn Cẩm Vân, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0338442139

2: Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4603)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3: Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269