Khuôn mặt chị Vang Thị Hòa (39 tuổi, trú tại bản Quang Yên, xã Tam Đình, huyện Tương Dương, Nghệ An) hiện rõ sự mệt mỏi sau hơn một tháng ròng rã túc trực bên giường bệnh của cô con gái duy nhất.

Chị ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay con áp lên má mình, thì thầm: "Hơn 40 ngày rồi con gái ạ. Mẹ vẫn luôn hy vọng con tỉnh lại để về nhà. Hãy kiên cường lên con nhé. Mẹ chỉ có mình con thôi..."

Mặc cho người mẹ khóc nghẹn, em Vi Thị Mằn Nga (14 tuổi) vẫn nằm bất động, thiết bị y tế quấn quanh người, hơi thở gấp gáp. Mái tóc dài, đen mượt đã được cắt ngắn, để lộ vết sẹo dài trên đầu với hàng chục mũi khâu sau ca phẫu thuật.

Biến cố xảy đến với Nga vào một ngày trung tuần tháng 6, khi trên đường từ nhà cậu ruột về, do trời tối khiến em bị ngã xe đạp, đầu đập mạnh vào nền đường bê tông, nằm bất động.

"Đến nay, đã hơn 40 ngày trôi qua, con vẫn nằm bất động trên giường bệnh. Một phần não của con đã được đưa ra ngoài, đợi khi sức khỏe dần hồi phục mới phẫu thuật ghép lại nhưng không biết đến bao giờ. Bác sĩ nói có khi phải mất 6 tháng đến một năm", chị Hòa lo lắng.

Chị Hòa kể, 18 tuổi, chị kết hôn với một người đàn ông cùng bản nhưng đợi chờ suốt nhiều năm vẫn không có con. Làm được đồng nào, vợ chồng dồn hết chạy chữa hiếm muộn. Sau 7 năm kiên trì, hạnh phúc vỡ òa khi bé Nga cất tiếng khóc chào đời.

Khi bé Nga lên 3 tuổi, vợ chồng chị quyết định ly hôn vì những mâu thuẫn, bất đồng không thể hòa giải. Sau ly hôn, bé Nga sống chung với bố và bà nội. Chị Hòa vào miền Nam làm công nhân, đều đặn hàng tháng gửi tiền lo cho con ăn học.

7 năm trước, chị Hòa gặp rồi kết hôn với anh Kha Văn Tuất, ít hơn chị 9 tuổi nhưng đến nay họ vẫn chưa có con. 2 năm trước, khi quyết định về quê lập nghiệp, chị Hòa và anh Tuất xin phép bên nội của bé Nga để đón con gái về chăm sóc.

Hàng ngày, ngoài giờ lên lớp, nữ sinh chăm sóc ông bà và làm công việc nhà để mẹ và dượng an tâm đi làm. Hết hè này, Nga lên lớp 9.

"3 tháng trước, thấy hoàn cảnh khó khăn, không có tiền tiếp tục điều trị hiếm muộn, vợ chồng tôi quyết định ra Bắc Ninh làm thuê cho một trang trại lợn. Cháu Nga ở nhà với ông bà nội và bà cố", chị Hòa kể.

Ông Kha Văn Dũng, Trưởng bản Quang Yên, xã Tam Đình cho biết, gia đình chị Hòa thuộc hộ khó khăn của xã, không có việc làm ổn định. Ngoài cháu Nga, vợ chồng chị Hòa còn chăm sóc bố mẹ chồng đau yếu và bà nội anh Tuất đã 97 tuổi. Bà Quang Thị Hương (66 tuổi, mẹ chồng chị Hòa) bị vôi hóa cột sống đã 20 năm, đi lại, đứng lên ngồi xuống khó khăn, không thể làm được gì.

"Năm ngoái, họ được nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà. Xây nhà xong còn nợ 200 triệu ngân hàng nên cả 2 vợ chồng xa nhà đi làm thuê ở Bắc Ninh. Vừa đi được 3 tháng thì con gái riêng của chị Hòa bị tai nạn nguy kịch.

Từ ngày cháu Nga gặp nạn, gia đình lâm cảnh vô cùng khó khăn, nợ nần chồng chất. Qua báo Dân trí, rất mong các mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ để giành lại sự sống cho cháu Nga. Vợ chồng họ chỉ có mỗi đứa con này", ông Dũng chia sẻ.

Đến giờ con gái ăn, chị Hòa lại đổ cháo vừa xay nhuyễn vào xi-lanh rồi bơm qua ống thông thực quản cho con uống. Từ ngày lấy nhau, làm được đồng nào, vợ chồng chị dồn hết để điều trị hiếm muộn nhưng đến nay vẫn chưa có hy vọng.

Năm ngoái vay hơn 200 triệu đồng của ngân hàng để xây nhà đến nay vẫn chưa trả được đồng nào. Con gái gặp nạn, họ phải vay thêm 70 triệu đồng để lo chạy chữa. Thời gian điều trị cho con còn rất dài, chi phí tốn kém, vợ chồng chị không biết xoay xở thế nào để tiếp tục cứu chữa cho con.

"Về với con được 5 ngày, chồng tôi lại tiếp tục đi làm để kiếm tiền chạy chữa cho con. Tiền bạc không có, nợ nần chồng chất thế này, tôi sợ con sẽ phải xuất viện giữa chừng. Tôi chỉ có một đứa con này thôi, cầu xin các nhà hảo tâm thương tình cứu giúp để con có thêm cơ hội sống", chị Hòa khẩn cầu.

