Nữ điều dưỡng và số phận bất hạnh: "Mẹ của con gái em là người đẹp nhất"

Nỗi bất hạnh của nữ điều dưỡng mắc "bệnh hiểm"

Nghe chồng nói, nước mắt Huyền lại ứa ra ướt nhòe đôi gò má, thấy tôi hướng ống kính máy ảnh về phía em, nữ điều dưỡng nén đau, thều thào nói: "Thôi em không khóc nữa, chị lấy giúp em những bức hình đẹp nhất. Nếu sau này em không còn nữa, thì mẹ của con gái em vẫn phải luôn là người đẹp nhất…", tôi run run bấm máy mà nước mắt cũng ứa theo.

Hà Nội vào thu, trong cơn mưa tầm tã, tại khoa Ghép tế bào gốc - Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương (Hà Nội), nơi đang níu giữ tính mạng của nữ điều dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba (Đồng Hới, Quảng Bình) - Hà Thị Khánh Huyền (29 tuổi), đang giành giật sự sống với tử thần từng giây, từng phút vì căn "bệnh hiểm".

Chị Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương, giọng như nghẹn lại chia sẻ về đồng nghiệp của mình, chị bảo "bệnh tình của Huyền thực sự nặng quá. Từ lúc nhập viện điều trị đã tiêu tốn đến 2 tỉ đồng rồi nhưng Huyền vẫn phải tiếp tục điều trị tích cực.

Gia đình, bạn bè, cơ quan, đồng nghiệp của Huyền đã hỗ trợ hết sức có thể. Đến giờ không còn khả năng xoay xở nữa, chúng tôi khẩn cầu sự chung tay của bạn đọc Báo Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ. Hãy cho Huyền một cơ hội được sống, vì Huyền vẫn còn hy vọng, chỉ cần em vượt qua được giai đoạn này. Nhưng nếu dừng lại Huyền khó mà qua khỏi…".

Trong phòng áp lực âm (phòng chăm sóc vô khuẩn để chống nhiễm trùng), Huyền nằm gần như bất động. Các bác sĩ phải thường xuyên cho Huyền dùng thuốc giảm đau cực mạnh (Morphine), để giúp em vượt qua những cơn đau khủng khiếp đang hành hạ.

Huyền khẽ mở mắt, đôi môi khô nẻ mấp máy gọi tên con gái. Anh Hồ Minh Hòa - người chồng khuôn mặt đầy đau khổ bùi ngùi kể lại, lúc vợ nhập viện thì con gái mới được vài tháng tuổi, nay con bé đã hơn 2 tuổi. Mẹ nằm viện triền miên nên mẹ con ít khi được gặp nhau. Nhiều lần vợ anh đã ở cửa tử, nhưng có lẽ đứa con gái bé bỏng chính là nguồn năng lượng sức mạnh giúp Huyền chiến thắng tử thần.

Theo anh Hòa, vợ chồng anh cùng công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba. Anh Hòa là bác sĩ, còn Huyền là điều dưỡng. 2 vợ chồng có một đứa con gái hiện 2 tuổi, sống cùng ông bà nội.

Tháng 8/2020, Huyền có biểu hiện mệt mỏi, nhiều lúc như kiệt sức. Một lần khi đang chăm sóc bệnh nhân, Huyền bỗng ngã vật ra ngất xỉu. Sau khi thăm khám và làm một số xét nghiệm, nhận thấy có nhiều chỉ số bất thường, bác sĩ bệnh viện Việt Nam - Cuba khẩn cấp chuyển Huyền ra Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương.

Bác sĩ kết luận, Huyền mắc hội chứng rối loạn sinh tủy (một dạng tiền ung thư máu), nếu như phát hiện muộn hơn sẽ trở thành ung thư máu. Cách duy nhất giúp Huyền thoát khỏi án tử, là ghép tủy.

Đưa vợ ra Hà Nội, anh Hòa phải bỏ dở lớp Bác sĩ chuyên khoa I đang theo học ở Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Người chồng nghẹn ngào kể lại, khi nghe nói kinh phí ghép tủy lên đến cả tỉ đồng, vợ chồng anh như rụng rời chân tay. Cảnh vợ chồng mới xây dựng gia đình, kinh tế còn nhiều khó khăn chứ nói gì đến số tiền cả tỉ đồng tích lũy trong nhà. Lúc đó Huyền đã có ý định buông xuôi, phó mặc cho số phận.

2 năm qua, anh Hòa tìm mọi cách vay mượn, từ anh em họ hàng, bà con tổ dân phố, cho đến cơ quan, đồng nghiệp, bạn bè... nhiều người thương xót chung tay giúp đỡ anh Hòa cầm cự mạng sống cho người vợ đến ngày hôm nay.

Anh Hòa nói, có anh bạn bán cả chiếc xe máy được hơn 30 triệu đưa cho anh vay, cụ cố ở quê tích lũy bao năm được 4 chỉ vàng dưỡng già cũng gửi cho anh, dặn phải cố hết sức tìm cách cứu vợ. Chị đồng nghiệp mang khoản tiền dành dụm để mua bảo hiểm cho con trai ấn vào tay anh Hòa, chị nói việc cứu tính mạng vợ anh cấp bách hơn…

"Ân tình của mọi người với gia đình em lớn quá, em tính sau khi vợ em được ghép tủy, khỏi bệnh, chúng em sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc trả nợ dần dần. Nhưng ai đâu ngờ…", anh Hòa bỏ dở câu nói rồi quay mặt nhìn vào tường, ứa nước mắt.

"Dù thế nào đi nữa thì mẹ của con gái em luôn là người đẹp nhất"

Bất ngờ đau đớn xảy ra, 4 tháng sau ca ghép tủy, Huyền bị biến chứng, đồng thời mắc hàng loạt các bệnh cơ hội như nhiễm trùng, nhiễm virus, nhiễm nấm… hệ tiêu hóa tổn thương sâu và xuất huyết nặng nề. Nữ điều dưỡng phải quay lại phòng áp lực âm để điều trị.

"Nhìn tờ kê viện phí, nhiều đêm em không ngủ nổi, tiền phòng áp lực âm là 2,7 triệu đồng/ ngày, tiền thuốc nhắm đích là 12 triệu đồng/ ngày… Em gọi điện đi khắp nơi hỏi vay, anh em, đồng nghiệp, bạn bè…, họ thương nhưng họ cũng gắng hết sức rồi, em tìm đến cả vay tín dụng bên ngoài. Nếu không có tiền tiếp tục chữa trị vợ em chết mất…", anh Hòa nghẹn ngào nói.

Từ sau khi gặp biến chứng đường tiêu hóa, Huyền phải nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch, tiền thuốc, tiền phòng, tiền dinh dưỡng đều nằm ngoài Bảo hiểm y tế chi trả, ước tính lên đến cả tỉ đồng. Số tiền đang nợ viện phí giờ cũng gần 300 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Võ Thị Thanh Bình - Trưởng khoa ghép tế bào gốc, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết: Khi khoa quyết định nhờ sự trợ giúp của bạn đọc Dân trí, chúng tôi rất cân nhắc. Thực sự hoàn cảnh của vợ chồng Huyền quá kiệt quệ rồi.

Biến chứng chống chủ đường tiêu hóa sau ghép tủy của Huyền quá nặng nề, đây là trường hợp đầu tiên tại viện gặp biến chứng nặng đến vậy. Em phải nhịn ăn suốt 5 tháng qua, sử dụng hàng loạt các loại thuốc rất đắt tiền, chưa kể phải tiêu tốn lượng lớn trang thiết bị, vật tư y tế bậc cao rất tốn kém.

Bệnh viện, khoa, Phòng Công tác xã hội đã tìm mọi nguồn hỗ trợ gia đình Huyền, nhưng với tình trạng của Huyền phải tiếp tục điều trị lâu dài, số tiền điều trị ước tính phải cần đến cả tỉ đồng nữa.

"Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, Huyền hoàn toàn có cơ hội khỏi bệnh, em sẽ lại trở về với con, trở về với công việc điều dưỡng chăm sóc cho bệnh nhân. Nên chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm dang tay cứu giúp, giúp em có cơ hội được một lần tái sinh", bác sĩ Bình nói.

