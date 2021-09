Nỗi đau quá lớn, một tháng gia đình mất đi 5 người thân trong Covid-19

Cuộc điện thoại cuối cùng mẹ gọi về chỉ gật và lắc đầu

Quỳ trước chiếc bàn thờ, Mai Khanh nghẹn ngào thắp nén nhang cho cha mẹ mình. Căn nhà nhỏ từng đầy ắp yêu thương nay chỉ còn một mình cô bé 14 tuổi lủi thủi trong hiu quạnh, chật vật với những nỗi đau mất mát to lớn trong đời.

Căn nhà nhỏ của gia đình Mai Khanh được dựng trên khoảng sân trước nhà ông bà. Suốt mấy chục năm qua, đại gia đình 3 thế hệ cùng nhau sinh sống trên mảnh đất này ở Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Trước khi hàng loạt bi kịch ập đến, khoảng sân ấy lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói chứ chẳng nhuốm màu tang thương và vắng lặng như bây giờ...

Ông Nguyễn Thanh Hải (42 tuổi), cậu út của Mai Khanh ngồi lặng lẽ, giọng ông trầm buồn, đôi lúc như muốn nghẹn lại trong cổ, ông cố gắng kể, chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, làm nghề may tại nhà còn anh Nguyễn Văn Sang thì nhận cung cấp rau củ, thực phẩm cho bà con tại địa phương. Dịch bệnh Covid-19 ập đến, cha mẹ Mai Khanh và tất cả người thân trong gia đình đều mất việc, ở nhà tránh dịch. Duy chỉ có anh Sang vì miếng cơm manh áo mà mạo hiểm tiếp tục công việc giao thực phẩm mỗi ngày.

"Cả nhà cũng khuyên nhiều lắm mà nó sợ vợ con đói nên vẫn cố đi làm. Có lẽ cũng vì vậy mà nó nhiễm Covid hồi nào không hay" - ông Hải bùi ngùi kể về người em rể.

Đầu tháng 7, anh Sang cùng vợ con về Long An chăm người cô ruột bị bệnh và anh bắt đầu ngã bệnh với những triệu chứng mệt mỏi, khó thở. Cứ ngỡ là bị cảm sốt thông thường, nên anh chỉ uống thuốc và nghỉ ngơi tại nhà.

Rạng sáng 10/7, Mai Khanh tỉnh dậy thì phát hiện cha mình đã qua đời khi em cố gắng lay mãi mà cha không dậy.

"Lúc cha em mất chẳng có ai hay hết. Cha đi trong đêm, trong giấc ngủ… mà nhà không có ai hay. Đến sáng em thấy cha nằm lâu quá, tới kêu cha dậy thì…", lời kể của bé Khanh vẫn chưa tròn câu thì nước mắt làm cho nghẹn ứ, đứt đoạn.

Chỉ vài tiếng sau đó, người cô ruột đang bị bệnh được gia đình anh Sang chăm sóc cũng về bên kia thế giới.

Sau khi lo xong hậu sự, Mai Khanh cùng mẹ quay trở lại TPHCM. Ngay sau đó, mẹ và ông bà ngoại của Mai Khanh cũng xuất hiện những triệu chứng mệt mỏi, khó thở.

Cả 3 người lần lượt được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Mãi đến lúc này, gia đình mới biết họ cũng mắc Covid-19.

Sau khi nhập viện gần một tháng, cả 3 người là mẹ và ông bà của bé Khanh đều bị mất liên lạc, không có bất cứ tin tức gì. Sự lo lắng, bất an cứ ngày một tăng thêm nhiều hơn khiến ông Nguyễn Thanh Hùng (cậu tư của Mai Khanh) phải hỏi thăm khắp nơi. Để rồi cả nhà đau đớn, bàng hoàng đón nhận bi kịch tiếp khi bà ngoại bé Mai Khanh qua đời.

Tối 4/8, mẹ Mai Khanh mượn điện thoại của một người cùng phòng điều trị Covid-19, gọi video về cho con gái. Mặc dù lúc ấy chị vẫn chưa nói chuyện được mà chỉ có thể lắc đầu hoặc gật đầu khi người thân hỏi thăm. Nhưng cuộc gọi báo bình an ấy đã thắp lên niềm hy vọng cho cô con gái đang giàn giụa nước mắt nhìn mẹ qua màn hình điện thoại.

Chẳng thể ngờ rằng ngay ngày hôm sau, ông Hùng lại nhận tin báo tử từ bệnh viện - chị Mai đã mất lúc 2h sáng, ngày 5/8.

Cúp máy, cố nén đau thương, cả ông Hùng cùng những người khác trong gia đình quyết định tạm thời giấu Mai Khanh vì sợ rằng cháu mình không chịu nổi cú sốc này.

"Tôi cố gắng nói mấp mé cho cháu từ từ, để cháu chuẩn bị tinh thần chứ không quá sốc khi biết mẹ nó mất. Đến lúc quân đội xuống tận nhà, kêu ra nhận tro cốt của người thân thì tôi mới nói cho cháu hay. Cứ tưởng đó là tro cốt của em gái, nhưng nào ngờ… là của ba tôi".

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi mất đi 5 người thân, một nỗi đau quá lớn khiến gia đình ông Hùng suy sụp quá sức chịu đựng.

Mẹ đi là đi luôn mang theo cả tình yêu thương của con gái!

Hôm chị Mai rời nhà, đến bệnh viện để điều trị Covid-19, người mẹ dặn dò con gái cố gắng ăn uống đầy đủ, tự chăm sóc cho bản thân.

"Mẹ nói với em là mẹ đi, mai mốt mẹ về… Mà mẹ đi luôn, không về nữa!" - Mai Khanh nói trong tiếng nấc nức nở, rồi kể cho chúng tôi nghe về những kỷ niệm của cha mẹ trong ngôi nhà nhỏ của mình.

Từ những bữa cơm đạm bạc nhưng đầy đủ thành viên quây quần rộn ràng tiếng cười nói, những lần chạy sang làm nũng ông bà, những cuộc trò chuyện ngắn gọn, đơn giản với cha và nhất là những cái ôm ấm áp mỗi đêm ngủ bên cạnh mẹ…

Từng ký ức ngọt ngào ấy dường như chỉ mới hôm qua. Vậy mà chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cuộc sống êm đềm, hạnh phúc ấy đã bị dịch bệnh Covid-19 phá tan nát.

Kể từ ngày cha mẹ mất, Mai Khanh được hai người cậu chăm sóc nhiều hơn. Nhờ ở sát bên nhà mà ngày nào ông Hùng và ông Hải cũng nấu cơm mang sang cho Khanh hoặc rủ đứa cháu qua nhà cùng ăn chung.

Họ cũng đang thất nghiệp, cuộc sống nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng ông Hùng và ông Hải nói sẽ cố gắng để lo cho đứa cháu gái bất hạnh được chu toàn.

Sau khi biết được câu chuyện của Mai Khanh, chính quyền địa phương đã đến nhà để thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho em 2 triệu đồng tiền mặt, gạo, sữa cùng một số nhu yếu phẩm khác.

Ông Lưu Minh Đạt - Bí thư Đảng ủy Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh cho biết, ngoài những hỗ trợ tức thời về tiền và thực phẩm, địa phương còn dự tính sẽ kết nối với trường nghề phù hợp để em Khanh có thể học, tự chăm lo cho bản thân trong tương lai.

Đây cũng chính là tâm nguyện của người mẹ đã khuất vì cô bé không thể tiếp thu được bài vở và đã nghỉ học khi chưa hoàn thành chương trình tiểu học.

"Em thích nghề trang điểm, em cũng mong qua dịch sẽ được học nghề này. Giờ không còn cha mẹ, em nghĩ mình cũng phải cố gắng để sống tiếp và tự lo được cho bản thân" - Mai Khanh chia sẻ.

Chỉ mới vài tháng trước, Mai Khanh còn là một cô bé hạnh phúc, có cuộc sống bình yên, vô lo vô nghĩ trong vòng tay thương yêu của người thân. Vậy mà giờ đây, em mất cha mẹ, mất cả ông bà trong đại dịch Covid-19.

Bất hạnh, bi thương liên tục ập xuống khiến cô bé từ bị sốc tinh thần nặng đến phải cố gồng mình vượt qua nỗi đau để sống tiếp. Dù đã bình tâm, nhưng những nỗi đau mất mát ấy vẫn còn ám ảnh em chưa nguôi.

