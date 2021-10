Nhói lòng cảnh 3 đứa trẻ mồ côi, mẹ từ vùng dịch về không được gặp mặt cha

Đã 3 ngày trôi qua nhưng không khí tang tóc, thê lương vẫn trùm lên ngôi nhà nhỏ nơi cuối thôn Sơn Thành, xã Hùng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Từ ngày anh Nghĩa mất đi, 3 chị em Nga thẫn thờ như người mất hồn chỉ biết bên di ảnh của cha rồi tựa cửa ngóng mẹ về.

Vừa bưng mâm cơm để thắp nhang cho cha, Nga nghẹn ngào: "Cha em ra đi thảm quá, mẹ em về nhưng không kịp nhìn cha lần cuối … chúng em đau khổ lắm. Trước khi đi làm keo thuê, cha em bảo cố gắng kiếm tiền về trả nợ và mua sách vở cho các em thế mà… giờ cha đã ra đi mãi mãi, bỏ lại mấy mẹ con em bơ vơ".

Nguyễn Thanh Nga là con gái đầu của vợ chồng anh Nguyễn Viết Nghĩa và chị Phan Thị Ngân (trú tại thôn Sơn Thành, xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Sau Nga còn có 2 em là Nguyễn Viết Hoàng (SN 2006) và Nguyễn Thị Hà (2010). Chị em Nga đang sống cùng bà nội năm nay đã ngoài 90 tuổi trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ, xiêu vẹo. Mỗi khi mưa đến là gia đình phải gia cố thêm bạt để ngăn nước tràn vào nhà.

Cô gái kể, ngày 21/9, vừa qua, lúc đó khoảng 10h, thì em nhận được điện thoại nói anh cha bị cây đập gãy đốt sống cổ và chấn thương sọ não nên phải đi cấp cứu ngay.

Sau hơn một tuần chữa trị tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An, ngày 29/9, anh Nghĩa đã trút hơi thở cuối cùng.

Ngồi bên chị gái, em Nguyễn Viết Hoàng (con trai anh Nghĩa) buồn bã nói: "Hôm xe cấp cứu bệnh viện chở cha về, qua điện thoại mẹ em không dám tin vào sự thật nên đã ngất ở ngoài trạm xá phải đi cấp cứu. Cha ra đi không nói với chúng em một lời, mẹ thì phải cách ly riêng không thể tiễn cha được một bước… cái cảm giác đó em không muốn nghĩ lại nữa...".

Ngày trước, khi các con còn nhỏ, toàn bộ 6 miệng ăn chỉ trông cậy vào đồng tiền từ nghề bóc vỏ keo thuê ít ỏi của vợ chồng anh Nghĩa. Công việc nặng nhọc nhưng không ổn định nên cả gia đình cũng bữa no, bữa đói, các con thiếu thốn đủ thứ.

Đầu năm 2021, sau khi bàn bạc, vợ chồng anh Nghĩa thống nhất để chị Ngân vào Bình Dương đi làm thuê. Thế nhưng nhiều tháng qua, dịch Covid-19 hoành hành ở Bình Dương, chị Ngân mất việc làm, không còn thu nhập.

Ngày nhận được tin chồng ở quê nhà bị tai nạn "thập tử nhất sinh", chị Ngân như ngồi trên đống lửa, nhưng chị không thể về quê lúc đó được. Bây giờ chị Ngân đã từ Bình Dương về quê nhưng phải cách ly y tế ở trạm xá của xã nên không thể chịu tang chồng.

Từ khi cha gặp nạn rồi qua đời, cuộc sống của 4 bà cháu Nga rơi vào những chuỗi ngày thiếu thốn, cơ cực. Là chị lớn trong nhà, mặc dù trong kỳ thi THPT vừa qua em đạt được 22 điểm xét tuyển nhưng Nga không dám đăng ký vào đại học vì gia cảnh quá nghèo.

"Năm đang học lớp 11, trên đường đi học về em không may bị tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não. Sau hơn một tháng nhập viện em mới trở lại trường được. Cũng tại vì số tiền vay mượn chữa trị cho em mà bây giờ cha mẹ em mới lao tâm khổ cực thế này", nói chưa dứt lời Nga òa khóc nức nở.

Cha qua đời, mẹ phải ở cách ly, Nga bất đắc dĩ trở thành trụ cột trong gia đình. Hằng ngày em làm đủ mọi việc, từ việc lo hương khói, tắm rửa, giặt giũ cho bà nội rồi lo từng bữa ăn hàng ngày cho hai đứa em.

Nhìn bữa ăn của các em chỉ có nồi cơm trắng, vỏn vẹn đĩa nhút (xơ mít muối chua, một món ăn của người Nghệ An và một số tỉnh miền Trung - PV) và đĩa trứng rán. Em út của Nga không chịu ăn rồi òa khóc khiến Nga cũng buông bát. Ngoài những thiếu thốn về cái ăn hàng ngày các em còn thiếu đi hơi ấm, vòng tay của cha, bữa cơm của 4 bà cháu cứ thế chan đầy trong nước mắt.

Nói về hoàn cảnh của gia đình anh Nghĩa, ông Trần Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Hùng Thành, huyện Yên Thành cho biết: "Gia đình anh Nghĩa - chị Ngân là một trong những gia đình có hoàn cảnh rất éo le. Để sẻ chia với vợ chồng và 3 cháu nhỏ, chính quyền địa phương đã phát động kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay góp sức hỗ trợ các cháu. Tuy nhiên, số tiền đóng góp, giúp đỡ không đáng kể, chỉ hỗ trợ được một phần khó khăn trước mắt".

Cuối góc nhà cấp bốn tồi tàn, mùi nhang vẫn đang nghi ngút, 3 đứa con anh Nghĩa đau xót trước nỗi mất cha. Chứng kiến những khuôn mặt ngây thơ đầu chít khăn tang khiến ai cũng thấy quặn lòng.

Người đàn ông trụ cột của gia đình đã mãi mãi nằm xuống và ước mơ giản dị của 2 vợ chồng làm một mái nhà nhỏ để cho con có chỗ che nắng, che mưa sẽ không bao giờ thực hiện được nữa . Mong rằng các nhà hảo tâm sớm sẻ chia khó khăn để gia đình bớt cơ cực và đặc biệt là các cháu nhỏ có điều kiện để được đến trường.

