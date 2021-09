Nhói lòng cảnh người mẹ cầu xin sự sống cho con trai sau vụ tai nạn

Tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, trên giường bệnh chàng trai 21 tuổi Hứa Văn Cửu (trú ở huyện Na Rì, Bắc Kạn), nằm bất động, cơ thể teo tóp. Chiếc mặt nạ oxy giúp chàng trai cầm cự từng hơi thở để giành giật sự sống.

Khuôn mặt thất thần, đôi mắt quầng thâm nhiều ngày không ngủ, nước mắt lưng tròng thấm ướt vành khẩu trang đang đeo, chị Lý Thị Khon (43 tuổi, mẹ của Cửu) nghẹn ngào kể lại vụ tai nạn thương tâm, đã khiến Cửu nằm bất động hơn 3 tháng nay.

Vừa kể lại sự việc, người mẹ tội nghiệp vừa cất tiếng gọi con thảm thiết trong vô vọng: "dậy đi Cửu ơi".

Sức khỏe của Cửu hiện rất xấu, em sốt cao và co giật do viêm phổi, bác sĩ khuyên gia đình nên chuyển lên tuyến trên điều trị. Nhưng gia đình đã quá khánh kiệt.

Nói về vụ tai nạn xảy ra với con trai, chị Khon cho biết, hiện giờ gia đình chị vẫn không biết chính xác nguyên nhân vụ tai nạn là do đâu. Những người dân sống ở bên đường nơi Cửu gặp nạn và những người giúp đưa em vào bệnh viện cấp cứu, thì cho rằng, em tự ngã xe máy.

Ca phẫu thuật khẩn cấp ở Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã giữ lại được tính mạng chàng trai trẻ. Gần 2 tháng sau Cửu được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn tiếp tục điều trị.

Chị Khon nói, tiền bạc trong nhà không có, chị phải bán sạch lợn gà, thóc lúa rồi đi hỏi vay các nơi từ vay ngân hàng, vay lãi ngày… với hi vọng sẽ cứu sống được con trai.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình mình, chị Khon nói, vợ chồng chị vốn sức khỏe không tốt nên chỉ quanh quẩn với mảnh nương cằn cỗi, quanh năm luôn thiếu trước hụt sau. Trên Cửu có một anh trai đã ở riêng, đang làm công nhân ở Bắc Ninh, nhưng do dịch Covid-19 nên thu nhập bấp bênh, không phụ giúp được gì nhiều cho bố mẹ.

"Hơn 3 tháng rồi cô ạ. Cháu bị chấn thương sọ não, giờ còn bị viêm phổi nặng. 3 tháng qua, gia đình vay mượn, xoay xở tiền khắp nơi mới có thể giữ mạng sống cho con. Nhưng giờ trong nhà đã khánh kiệt rồi, bố mẹ bất lực, hết cách rồi con ơi", chị Khon nói rồi đưa tay ôm mặt khóc như một đứa trẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Sằm Tư Thế, khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn cho biết, sức khỏe của Cửu đang rất xấu. Cửu bị chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông. Do nằm hôn mê lâu ngày nên em đang bị viêm phổi nặng, sốt cao và co giật.

"Tình hình của Cửu bây giờ chưa thể nói được điều gì trước. Chúng tôi đang vận động gia đình chuyển em lên tuyến trên. Trường hợp của Cửu xác định phải điều trị lâu dài và tốn kém. Không biết, gia đình có đủ kinh phí để lo cho em nữa hay không", bác sĩ Thế nói.

Ông Lô Văn Lê, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Dương chia sẻ, hoàn cảnh gia đình chị Khon rất khó khăn, nhiều năm qua là hộ cận nghèo của xã. Con trai chị Khon bất ngờ gặp tai nạn phải điều trị lâu dài tốn kém, khiến gia đình càng khó khăn gấp bội.

Là đại diện địa phương, tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị Khon, giúp chị có kinh phí điều trị cứu con trai.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4241: Anh Hứa Văn Khôi (bố của Cửu)

Địa chỉ: Thôn Nà Dăm, xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0389062417

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269