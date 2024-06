Người thợ xây phải cắt bỏ đôi tay vì bỏng điện cao thế

Trên đường dẫn chúng tôi tới phòng bệnh, anh Vũ Hoàng Anh, điều dưỡng trưởng khoa Bỏng người lớn, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết, bệnh nhân Hà Ngọc Cảnh (SN 1983, trú tại Tuyên Quang) bị bỏng điện cao thế rất nặng, đã phải cắt bỏ đôi tay và ngón chân 1,2 bên trái vì hoại tử.

Anh Hoàng Anh cho biết thêm, bệnh nhân Cảnh không có Bảo hiểm y tế nên gia đình phải chi trả toàn bộ viện phí rất lớn. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nên họ đã từng xin xuất viện một thời gian, khiến việc điều trị cho anh Cảnh mất thêm nhiều thời gian và phức tạp hơn.

Hiện tại, anh Cảnh đã tạm qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn các nguy cơ khác như nhiễm khuẩn huyết, chảy máu. Do đó, bệnh nhân vẫn phải sử dụng kháng sinh mạnh và cần theo dõi sát. Sẽ còn nhiều cuộc phẫu thuật diễn ra để che phủ các tổn khuyết da do bỏng sâu.

"Bệnh nhân là trụ cột gia đình, việc cắt bỏ đôi tay và ngón chân trái do tổn thương rất nặng sẽ khiến bệnh nhân trở thành người tàn phế. Sau khi hồi phục nếu có nguồn kinh phí, bệnh nhân sẽ được lắp tay giả, hỗ trợ cho sinh hoạt sau này.

Hơn nữa, cuộc chiến sinh tử của bệnh nhân sẽ là một chặng đường dài chứ không phải ngày một, ngày hai nên rất mong các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ anh Cảnh…", anh Hoàng Anh ái ngại nói.

Trên giường bệnh, anh Cảnh đã hồi tỉnh sau ca phẫu thuật, nhưng tính mạng người đàn ông này vẫn hết sức mong manh. Với bỏng điện cao thế diện rộng, nhiều chỗ bỏng sâu nguy cơ nhiễm trùng hiện hữu…

Mím chặt môi đến tứa máu, anh Cảnh thều thào: "Khi tỉnh lại, nhận ra mình không còn tay, em đã không tin đó là sự thật. Mẹ già, con thơ rồi đây em biết làm thế nào để lo cho gia đình!...", cảm xúc dâng tràn khiến anh nấc nghẹn, bỏ dở câu nói.

Không rời giường bệnh của chồng nửa bước, ngước đôi mắt đỏ hoe, sưng húp chị Triệu Thị Tươi (SN 1984, vợ anh Cảnh) thổn thức cho biết, ngoài người mẹ già mắc bệnh tim thường xuyên đau yếu, vợ chồng chị có 2 con nhỏ, cháu đầu 17 tuổi và cháu thứ hai 5 tuổi.

Gánh nặng cuộc sống của gia đình 5 miệng ăn, chỉ còn biết trông chờ vào tiền công thợ xây của người chồng. Công việc nặng nhọc, thù lao thấp nên anh Cảnh dù có gồng mình đến kiệt sức, thì gia đình anh luôn sống trong cảnh thiếu trước hụt sau.

Không những vậy, tai ương bất ngờ giáng xuống đầu lao động chính trong nhà vào ngày 22/4 , khiến tính mạng anh Cảnh rơi vào cơn thập tử nhất sinh còn gia đình anh lập tức lâm cảnh túng quẫn.

Theo chị Tươi, khi thẻ Bảo hiểm y tế cũ hết hạn, phần vì thấy mình sức khỏe tốt, phần muốn tiết kiệm tiền để mua thức ăn cho con nên anh Cảnh cứ nấn ná chưa mua thẻ mới. Ai ngờ khi tai nạn xảy ra, chỉ trong 1 tháng số tiền viện phí của gia đình anh phải chi trả lên đến vài trăm triệu đồng.

"Từ lúc chồng em nằm viện đến nay em vay mượn khắp nơi từ ngân hàng, lãi ngoài…, tổng cộng hơn 300 triệu đồng. Trong lúc quẫn bách vợ chồng em nghĩ quẩn tính xin về nhà. Nhưng vừa về được ít hôm chồng em bị nhiễm trùng nặng suýt chút nữa không qua khỏi.

Giờ trong người không còn nghìn nào, bỉm cho chồng mấy hôm nay em phải xin các bác cùng phòng. Viện phí em cũng đang xin khất nợ. Em xin anh chị cứu chồng em với…", mắt đỏ hoe, người vợ nghèo khó chắp 2 tay trước ngực khẩn cầu.

