"Mẹ ơi, tốn tiền lắm, đừng cứu con nữa...!”

Cánh cửa học tập khép lại

Đáng lẽ giờ này, Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 2014, ngụ tổ 2, ấp Đức Thắng, xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai) đã có thể học lớp 6 như người em sinh đôi Nguyễn Thị Thúy Nga. Thế nhưng, căn bệnh u ác vùng hầu họng đã khép lại ước mơ học tập của Thúy Kiều khi bé vừa học xong lớp 4.

Hành trình học tập của Thúy Kiều khép lại khi mới học xong lớp 4 (Ảnh: Tùng Nguyên).

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1980, mẹ Thúy Kiều) kể: “Ban đầu, con kêu bị đau tai. Em đưa con đi khám, bệnh viện địa phương chẩn đoán viêm tai giữa, tiến hành hút mủ và cho uống thuốc. Tuy nhiên, sau 10 ngày điều trị, bệnh không thuyên giảm, vùng thái dương trái của con sưng to hơn”.

Giữa tháng 8/2024, hàm trái của Thúy Kiều sưng to, máu mủ vỡ tràn cả khoang miệng. Lo lắng, chị Thùy Dương đưa con lên Bệnh viện Nhi đồng 2 thăm khám. Tại đây, sau khi xử lý vết thương, các bác sĩ nhận định bé có khối u vùng khoang cơ cắn trái và đề nghị chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TPHCM theo dõi.

Gần 2 năm qua, chị Thùy Dương nghỉ việc để đồng hành cùng con (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ngày 24/8/2024, Thúy Kiều được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 1 để phẫu thuật sinh thiết. Kết quả xác định, bé mắc sarcoma cơ vân vùng hầu họng (thành bên trong họng trái) giai đoạn III - một loại u ác tính.

Gia đình hầu như khánh kiệt, con cái nheo nhóc (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ngày 25/9/2025, Thúy Kiều được chuyển về lại Bệnh viện Ung bướu TPHCM để tiến hành hóa xạ trị với 3 giai đoạn: 7 chu kỳ hóa trị, tiếp đó đến 30 tia xạ trị rồi thêm 5 chu kỳ hóa trị.

Tháng 11/2025, sau khi hoàn tất 3 giai đoạn hóa xạ trị, các bác sĩ đánh giá khối u đã gom lại, đề nghị chuyển Thúy Kiều sang Bệnh viện Nhi đồng 1 phẫu thuật. Tuy nhiên, đến tháng 2/2026, chị Thùy Dương mới vay đủ tiền đưa con đi mổ tách lọc khối u vùng hầu họng, đồng thời lấy cơ đùi để đắp vào vết mổ.

Cô bé 12 tuổi chỉ nặng 30kg, cơ thể hốc hác sau những đợt hóa trị, xạ trị và nhiều lần phẫu thuật (Ảnh: Tùng Nguyên).

Sau phẫu thuật, Thúy Kiều được đề nghị tiếp tục xạ trị, nhưng chị Thùy Dương chưa xoay xở được tiền cho con nhập viện. Gần 2 năm theo đuổi hành trình điều trị, gia đình chị đã khánh kiệt, nợ nần chồng chất.

Xin ngừng chữa bệnh để cha mẹ bớt khổ

Gần 2 năm qua, Thúy Kiều phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng khi khối u nhiều lần mưng mủ, vỡ ra. Không ít ngày, cô bé không thể ăn uống vì khối u sưng to, chèn ép lưỡi; có lúc còn ngất lịm vì đau đớn, sốt cao, co giật… Cơ thể bé ngày càng suy kiệt, cân nặng từ 37kg nay chỉ còn 30kg.

Không chỉ chịu đau đớn thể xác, Thúy Kiều còn luôn dằn vặt về tinh thần. Những lúc thấy mẹ lo lắng cầm giấy báo tạm ứng viện phí lên đến vài chục triệu đồng, bé Kiều lại òa khóc cầu xin: “Mẹ ơi, tốn tiền lắm, đừng cứu con nữa…!”.

Thúy Kiều thương người cha quanh năm đi làm thợ hồ, chắt chiu từng đồng, không dám ăn, không dám mặc; thương 3 em ở nhà còn nhiều thiếu thốn; thương ông ngoại già yếu vẫn phải đi lượm ve chai phụ giúp gia đình… Cô bé 12 tuổi luôn tự trách mình là gánh nặng khiến cha mẹ nợ nần chồng chất.

Những ngày được về nhà, chị Thùy Dương tranh thủ đi làm cỏ thuê nhưng không kiếm được bao nhiêu (Ảnh: Tùng Nguyên).

“Nghe con nói vậy, em xót xa lắm! Em không sợ nợ nần, nghèo khổ, chỉ cần cứu được con. Chỉ sợ không có người cho vay, chứ ai cho vay là em mượn hết. Con mình mà, làm sao buông tay được!”, chị Thùy Dương nghẹn ngào tâm sự.

Trước đây, gia đình sống dựa vào nguồn thu từ công việc phụ hồ bấp bênh của anh Nguyễn Thanh Cường (SN 1982, chồng chị Thùy Dương) cùng tiền công bóc vỏ hạt điều, làm giúp việc theo giờ của chị Dương. Thu nhập của 2 vợ chồng chỉ đủ trang trải cuộc sống và nuôi cha mẹ già cùng 4 đứa con.

Từ ngày Thúy Kiều phát bệnh, chị Dương phải nghỉ việc để chăm con tại bệnh viện, mọi gánh nặng dồn lên vai anh Cường.

Chi phí điều trị cho bé Kiều chủ yếu dựa vào sự giúp đỡ của người thân, bà con xóm giềng và các nhà hảo tâm. Đến nay, gia đình đã lâm vào cảnh khánh kiệt, nợ nần chồng chất, không còn biết vay mượn ở đâu để tiếp tục cho Thúy Kiều xạ trị.

Gần đây, khối u của Thúy Kiều lại mưng mủ, song gia đình chưa có tiền cho con điều trị (Ảnh: NVCC).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Điểu Văn Thành, Trưởng ấp Đức Thắng (xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai), cho biết: “Gia đình anh Cường, chị Dương rất khó khăn. Căn nhà cũ đang ở cũng là nhà tình thương do nhà hảo tâm giúp xây trên mảnh đất của cha mẹ. Bây giờ, con bệnh, chi phí điều trị quá lớn nên càng khó khăn”.

Theo ông Thành, cha của chị Dương làm nghề thu mua ve chai; anh chị em bên chồng đều làm thuê, làm mướn, không có ai khá giả.

Chính quyền địa phương nhiều lần hỗ trợ gia đình hoàn thiện hồ sơ xin miễn giảm viện phí, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ. Ấp cũng vận động bà con, hàng xóm hỗ trợ, song số tiền chỉ mang tính cầm chừng, chưa thấm vào đâu so với chi phí điều trị của cháu Kiều.

Khi biết báo Dân trí đến xác minh để viết bài kêu gọi bạn đọc hỗ trợ gia đình chị Thùy Dương, ông Thành gửi gắm: “Gia đình này thực sự rất khó khăn. Chồng đi phụ hồ bữa đực bữa cái, vợ làm thuê ngày được một trăm, hai trăm rồi về đưa đón con đi học. Giờ con bệnh nặng như vậy thấy tội quá, mong các cơ quan, bạn đọc, nhà hảo tâm giúp đỡ”.