Đêm trước ngày nhận trâu, 15 hộ nghèo gần như thức trắng

Các đại biểu tham dự chương trình (Ảnh: Đình Tùng).

Tham dự chương trình có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Nguyễn Văn Châu, Bí thư Đảng ủy xã Cao Bồ; ông Nguyễn Đình Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cao Bồ; ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Cao Bồ; ông Chu Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Bồ; ông Cao Đạo Quang, Giám đốc Ban quản lý rừng Tây Côn Lĩnh và các hộ gia đình được tặng trâu sinh sản cùng bà con nhân dân.

Bà con xã Cao Bồ hân hoan bốc thăm nhận trâu, mở ra hy vọng thoát nghèo (Video: Đình Tùng).

Phát triển sinh kế bền vững giúp người dân thoát nghèo

Phát biểu tại chương trình trao tặng trâu sinh sản tới 15 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Cao Bồ, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, bày tỏ mong muốn những con trâu được trao tặng sẽ trở thành nguồn sinh kế, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn trao trâu tận tay các hộ nghèo (Ảnh: Đình Tùng).

Theo Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, việc trao tặng trâu sinh sản là một trong những hoạt động nhằm hỗ trợ người dân phát triển sinh kế bền vững. Thời gian tới, báo Dân trí dự kiến tiếp tục triển khai những công trình thiết thực, trong đó có xây dựng các cây cầu dân sinh, giúp bà con đi lại và phát triển kinh tế thuận lợi hơn.

“Chúng tôi mong rằng, khi trở lại Cao Bồ vào những năm tới, đàn trâu hôm nay sẽ ngày một nhân lên, những mái nhà kiên cố sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Chúng tôi tin rằng, với sự cần cù và quyết tâm, bà con tiếp tục vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no”, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn bày tỏ.

Trâu sinh sản được địa phương chọn lựa kỹ trước khi giao tới tay người dân (Ảnh: Đình Tùng).

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cho biết, bên cạnh nhiệm vụ thông tin nhanh chóng, chính xác và có trách nhiệm, báo Dân trí luôn xác định việc lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối những tấm lòng trong xã hội để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn là một phần quan trọng trong hành trình làm báo.

“Báo chí không chỉ có trách nhiệm phản ánh đời sống xã hội, mà chúng tôi còn mong muốn thông qua công việc của mình kết nối những tấm lòng nhân ái, để cùng nhau giúp đỡ những người còn khó khăn, góp phần làm cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn”, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí nhấn mạnh.

Báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao tặng trâu sinh sản tới 15 gia đình đặc biệt khó khăn của xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Đình Tùng).

Cảm ơn tình cảm của báo Dân trí và bạn đọc, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Cao Bồ khẳng định, việc trao tặng trâu sinh sản có ý nghĩa thiết thực đối với các hộ nghèo, bởi đây là sinh kế lâu dài, phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân địa phương.

Hiện nay, thu nhập bình quân của 1 hộ nghèo tại xã khoảng 38 triệu đồng/năm. Trong khi đó, 1 con trâu sau khi được nuôi ít nhất 1 năm có thể có giá trị từ 15 đến 20 triệu đồng. Nếu phát triển tốt, việc chăn nuôi, nhân giống trâu có thể mang lại nguồn thu đáng kể, góp phần cải thiện đời sống của người dân.

Những con trâu có kích thước tương đương nhau, chênh lệch không quá lớn (Ảnh: Đình Tùng).

“Nuôi trâu sinh sản cần thời gian, thông thường sau 2-3 năm mới bắt đầu mang lại nguồn thu. Mỗi năm, trâu có thể sinh 1 nghé. Ngoài giá trị sinh sản, trâu còn hỗ trợ bà con trong sản xuất nông nghiệp, nhất là việc cày cấy”, ông Dương cho biết.

Theo Chủ tịch UBND xã Cao Bồ, chi phí chăn nuôi trâu tại địa phương không quá lớn, người dân chủ yếu bỏ công chăm sóc và cắt cỏ. Việc xây dựng chuồng trại cũng có thể tận dụng các loại vật liệu sẵn có. Bên cạnh đó, cộng đồng thôn, bản sẽ huy động ngày công để hỗ trợ những hộ khó khăn làm chuồng nuôi trâu.

Người dân háo hức dõi theo khi đàn trâu sinh sản được chuyển đến địa điểm trao tặng (Ảnh: Đình Tùng).

Ông Dương cho rằng, thay vì chỉ hỗ trợ trước mắt, việc trao sinh kế sẽ giúp người dân có thêm “đầu cơ nghiệp”, từng bước phát triển kinh tế, nhân rộng đàn trâu và hướng tới thoát nghèo bền vững.

Theo tiêu chí của chương trình, 15 hộ được nhận trâu đều là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có các hộ thuộc diện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Mỗi con trâu có giá trị trung bình khoảng 15 triệu đồng, tổng kinh phí chương trình khoảng 225 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ.

Do trâu có sự chênh lệch nhất định nên được đánh số thứ tự, các hộ dân lần lượt bốc thăm để xác định con trâu mình được nhận, bảo đảm sự công bằng và minh bạch.

15 hộ dân vui mừng khi bốc thăm nhận trâu (Ảnh: Đình Tùng).

Cảm ơn tình cảm của bạn đọc gửi tới người dân xã Cao Bồ, ông Dương khẳng định: “Chương trình không chỉ mang đến cho người dân một tài sản để phát triển kinh tế, mà quan trọng hơn là trao thêm niềm tin, động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.

“Đêm trước ngày nhận trâu, cả gia đình tôi không ngủ được vì vui”

Những ngày đầu thu, núi rừng Tây Côn Lĩnh như khoác lên mình một diện mạo mới. Sau những cơn mưa rào, bầu trời trong xanh hơn, nắng vàng dịu nhẹ trải xuống những sườn núi. Gió heo may thổi làm dịu đi những mệt nhọc.

Núi rừng Tây Côn Lĩnh từ trên cao (Ảnh: Đình Tùng).

Nơi chúng tôi đứng, lúa đang vào độ chín, sắc vàng dần lan trên những triền núi, báo hiệu một mùa no ấm đang về. Trong khung cảnh bình yên ấy, những ngôi nhà thơm mùi gỗ cùng đàn trâu như thắp lên hy vọng về một cuộc sống mới. Đó là hy vọng về những bữa cơm đủ đầy, về cuộc sống ngày một khởi sắc và hơn hết là cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng dành cho những gia đình còn khó khăn.

Chị Lý Thị Hương phấn khởi khi được nhận trâu (Ảnh: Đình Tùng).

Từ sáng sớm, chị Lý Thị Hương (SN 1987) cùng bà con trong xóm đã có mặt tại chương trình. Gặp tôi, chị Hương phấn khởi nói: “Hồi hộp lắm em à! Từ lúc trâu xuống xe, ánh mắt của bà con đều không rời đàn trâu. Bốc được con nào cũng quý, chị sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt để trâu sinh sản, trở thành nguồn sinh kế ổn định cho gia đình”.

Chị Hương cho biết, ngay sau khi trưởng thôn thông báo gia đình sắp được nhận trâu, cả nhà đã tất bật chuẩn bị chuồng trại sạch sẽ, phun khử trùng xung quanh và rắc vôi. Ai cũng háo hức chờ đón “thành viên mới” của gia đình.

Những con trâu được đánh số thứ tự để các hộ dân bốc thăm, đảm bảo công bằng, minh bạch (Ảnh: Đình Tùng).

Vừa được hỗ trợ xây nhà Nhân ái vừa có thêm sinh kế, với chị Hương, đó có lẽ là niềm hạnh phúc lớn sau những mất mát đã trải qua. Chồng mất, chị một mình nuôi con trong muôn vàn khó khăn. Giờ đây, nhờ sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền địa phương và bạn đọc Dân trí, mẹ con chị có thêm điểm tựa để vững vàng hơn trong cuộc sống.

Đàn trâu được tuyển chọn kỹ lưỡng (Ảnh: Đình Tùng).

“Do các cháu còn nhỏ nên tôi tranh thủ sau giờ làm về cắt cỏ cho trâu ăn và chăm sóc trâu. Hiện tại, tôi chưa có kinh nghiệm nuôi trâu nhưng sẽ học hỏi bà con trong xóm để chăm sóc thật tốt, đồng thời tính toán thời điểm trâu sinh sản”, chị Hương chia sẻ.

Ở nhà, chị Hương vẫn nuôi thêm gà, vịt để cải thiện cuộc sống, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình có đủ tiền mua 1 con trâu để nuôi sinh sản. “Gia đình quá khó khăn nên việc mua trâu hoàn toàn nằm ngoài khả năng của tôi. Nay được hỗ trợ, tôi sẽ cố gắng nhân giống đàn trâu, duy trì khoảng 5 con. Khi đàn trâu phát triển nhiều hơn, tôi mới bán bớt để có thêm thu nhập”, chị Hương nói.

Phó Tổng Biên tập báo Dân trí động viên, chúc mừng chị Lý Thị Xuyến (Ảnh: Đình Tùng).

Chị Lý Thị Xuyến (SN 1981, thôn Bản Dâng, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang) không giấu được niềm vui khi được bạn đọc và các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ trâu sinh sản. Vốn đã có kinh nghiệm chăn nuôi trâu nên ngay khi biết mình sắp được nhận trâu, chị rất háo hức và mong chờ.

“Tôi đã chuẩn bị rất kỹ để đón trâu về. Đêm trước ngày nhận trâu, cả gia đình gần như không ngủ được vì vui mừng. Hôm nay, tôi đã dậy từ rất sớm để đến điểm tổ chức chương trình. Sau khi bốc thăm và nhận được trâu, tôi rất hạnh phúc và háo hức đưa trâu về nhà chăm sóc”, chị Xuyến chia sẻ.

Những ánh mắt háo hức dõi theo của người dân xã Cao Bồ (Ảnh: Đình Tùng).

Theo chị Xuyến, nếu được chăm sóc tốt, trâu lớn lên và sinh sản sẽ trở thành nguồn thu đáng kể đối với gia đình. Hiện nay, nguồn thu nhập chính của gia đình chị chủ yếu từ làm nương rẫy, mỗi năm đạt khoảng 20 triệu đồng. Trong khi đó, một con trâu trưởng thành có thể bán với giá khoảng 25-30 triệu đồng. Nếu chăm chỉ chăn nuôi và từng bước nhân đàn, gia đình chị có thêm cơ hội cải thiện thu nhập, từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Người dân nghẹn ngào xúc động khi biết mình được nhận món quà ý nghĩa (Ảnh: Đình Tùng).

Chị Xuyến là 1 trong số 11 gia đình được bạn đọc Dân trí hỗ trợ xây dựng nhà Nhân ái. Trước đó, gia đình chị đã phải bán con trâu đang nuôi để đối ứng kinh phí xây dựng ngôi nhà. Vì vậy, việc được hỗ trợ 1 con trâu sinh sản không chỉ mang đến niềm vui trước mắt mà còn tạo sinh kế lâu dài cho gia đình. Đây là động lực để chị Xuyến và gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Nắm tay đoàn công tác không rời, 15 hộ dân liên tục nói lời cảm ơn. Nhiều người chia sẻ rằng gia đình họ gần như đã thức trắng đêm để chờ tới giờ nhận trâu. Đối với những hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên đỉnh Tây Côn Lĩnh, con trâu thực sự là “đầu cơ nghiệp”.