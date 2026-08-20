Niềm vui ngày Trung Hiếu trở về sau gần 4 tháng điều trị tích cực

Ngày về nhà của chàng trai từng hôn mê, sống nhờ máy thở (Video: Hương Hồng - Phạm Tiến).

Ngồi trên xe lăn, La Trần Trung Hiếu (SN 2005, trú xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) hướng ánh mắt về phía chúng tôi. Cơ thể còn gầy, nhưng em đã có thể tự ngồi, ăn uống và nói chuyện.

“Em khỏe hơn nhiều rồi. Em cảm ơn các bác sĩ và bạn đọc Dân trí đã giúp em có ngày hôm nay”, Hiếu xúc động nói.

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ cùng sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí, La Trần Trung Hiếu đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện (Ảnh: Hương Hồng).

Khi mới nhập viện, Hiếu nằm bất động tại phòng Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng hôn mê, phải thở máy qua mở khí quản.

Như báo Dân trí đã đưa tin, ngày 29/4, trên đường từ xã Tiền Hải (tỉnh Hưng Yên) về quê thăm bố, Hiếu bất ngờ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Em được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng sốc đa chấn thương rất nặng, gồm chấn thương sọ não, ngực, bụng kín, khung chậu phức tạp và vỡ bàng quang.

Hiếu trải qua 2 cuộc phẫu thuật lớn và nhiều ngày hồi sức tích cực. Bà Trần Thị Thủy (SN 1968, mẹ của Hiếu) túc trực ngoài buồng bệnh, có lúc khuỵu xuống hành lang vì sợ không còn cơ hội đưa con trở về nhà.

Hiếu khi đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Hương Hồng).

Trước đó, bà Thủy vay hơn 50 triệu đồng để chữa bệnh cho chồng. Nợ cũ chưa trả xong thì Hiếu lại gặp nạn, gia đình phải vay thêm hơn 200 triệu đồng chạy chữa nhưng vẫn còn nợ viện phí.

Ngày 20/8, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao biển biểu trưng số tiền 276.681.234 đồng bạn đọc ủng hộ La Trần Trung Hiếu thông qua Chương trình Nhân ái của báo.

Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển vào tài khoản của Hiếu trước đó để gia đình kịp thời thanh toán chi phí điều trị cho em.

Ngoài ra, qua tài khoản cá nhân và trực tiếp tại bệnh viện, gia đình còn nhận được gần 100 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Như vậy, đến nay Hiếu được hỗ trợ tổng cộng hơn 376 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 276.681.234 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới gia đình em La Trần Trung Hiếu (Ảnh: CTV).

PGS.TS Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chia sẻ: “Hiếu nhập viện với tổn thương rất nặng, phải hồi sức kéo dài. Kết quả hôm nay là nỗ lực của người bệnh, gia đình và tập thể y, bác sĩ cùng sự chung tay của bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn báo Dân trí cùng bạn đọc đã giúp gia đình có kinh phí điều trị cho Hiếu”.

Được xuất viện trở về bên gia đình, Hiếu nghẹn ngào nói: “Em cảm ơn các bác sĩ đã cứu chữa; cảm ơn các cô chú ở phòng Công tác xã hội và Truyền thông, báo Dân trí cùng bạn đọc, nhà hảo tâm đã giúp đỡ em. Em sẽ cố gắng tập luyện để sức khỏe tốt lên, có thể tự đi lại”.

Hiếu vẫn phải di chuyển bằng xe lăn và tiếp tục tập phục hồi chức năng. Nhưng với bà Thủy, được ngồi bên con, nghe con nói và đưa con trở về nhà đã là niềm vui lớn sau những ngày dài đợi tin ngoài phòng hồi sức.