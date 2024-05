Người mẹ nằm liệt "Xin cô bác giúp các con em có bát cơm ăn"

Ngay sau khi nhận được lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt của chị Phạm Thị Minh (SN 1981, trú tại Thiệu Toán, Thiệu Hóa, Thanh Hóa), phóng viên Dân trí đã đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia thăm chị.

Do các vết bỏng sâu ở lưng và vùng cùng cụt, nên chị Minh phải nằm sấp trên giường bệnh Trung tâm Liền vết thương, Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Cơ thể người phụ nữ 43 tuổi xanh xao, gày gò với cân nặng chỉ 38kg, mái tóc cắt ngắn nham nhở. Thật khó tin, chỉ hơn 1 năm về trước người phụ nữ là lao động chính trong nhà mang sức vóc "lực điền" này nặng tới 60kg.

Nén tiếng thở dài, chị Minh nghẹn ngào cho biết: "Tối 27/4/2023, em đi làm về thì thấy trong người mệt mỏi, chân tay bủn rủn không còn chút sức lực nào. Nghĩ nằm nghỉ 1 lát sẽ đỡ nhưng rồi em không thể cử động được từ ngang ngực trở xuống dưới chân".

Sau khi chữa trị ở bệnh viện huyện rồi đến tỉnh 1 tháng nhưng bệnh tình không giảm, các bác sĩ chuyển chị Minh ra tuyến trung ương. Ở Hà Nội, chị được chẩn đoán mắc viêm tủy ngực, căn bệnh phải chạy chữa lâu dài và vô cùng tốn kém.

Kể từ đó, trong thời gian dài cuộc sống của người phụ nữ vốn là lao động chính trong nhà gắn liền với bệnh viện. Nhưng, thật trớ trêu khi sức khỏe có dấu hiệu cải thiện, thì chị Minh xin xuất viện với lý do "gia đình đã quá kiệt quệ".

Cuối tháng 9/2023, trong một lần xông thuốc lá chữa bệnh, chị Minh không may bị bỏng nặng phần lưng và vùng cùng cụt. Chị được đưa đến bệnh viện tỉnh Thanh Hóa phẫu thuật và chữa trị.

Bệnh tình vừa có dấu hiệu thuyên giảm, một lần nữa chị gạt nước mắt xin bác sĩ cho về nhà, bởi gia đình chị đã lâm vào khánh kiệt.

Do không được chữa trị đến nơi, đến chốn nên các vết bỏng bị hoại tử và lan rộng, người phụ nữ bất hạnh rơi vào tình trạng suy kiệt do nhiễm trùng, nhiễm độc kéo dài.

Tháng 3, nhận thấy sức khỏe của chị Minh ngày càng xấu, bà con, chính quyền địa phương cùng nhà trường nơi các con chị theo học chung tay quyên góp đưa chị đến bệnh viện.

Do tình trạng vết bỏng đã nhiễm trùng nặng, các bác sĩ chuyển chị đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Gần 2 tháng điều trị tích cực, trải qua 2 lần phẫu thuật, các vết thương của chị đã dần lành lại.

Bác sĩ Đinh Thành Hưng, Trung tâm Liền vết thương, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thị Minh được chẩn đoán viêm tủy ngực, liệt 2 chân, đại tiểu tiện không tự chủ, loét vùng cùng cụt.

Bác sĩ Hưng cho biết thêm, bệnh nhân đã được phẫu thuật 2 lần, chuyển vạt và ghép da. Hiện tại vết thương đã tạm ổn, sẽ được chuyển tuyến dưới tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng.

Tuy nhiên bệnh nhân cần phải chăm sóc và điều trị đúng cách nếu không sẽ bị tái phát vết loét nhiều lần.

"Bệnh nhân bị liệt hoàn toàn phần thân dưới khiến mất khả năng lao động, sinh hoạt cũng rất khó khăn, cần người chăm sóc, việc chữa trị cho bệnh nhân sẽ kéo dài và tốn kém, bệnh nhân lại có 2 con nhỏ đang đi học, nên chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ", bác sĩ Hưng chia sẻ.

Nghe như nuốt từng lời bác sĩ nói, anh Nguyễn Văn Trưởng (chồng chị Minh), bùi ngùi tâm sự, do sức khỏe yếu, lại không được nhanh nhẹn nên anh ở nhà chăm sóc 2 đứa con.

Để lo cho gia đình, chị Minh vắt kiệt sức lực thường xuyên làm tăng ca, nhưng đồng lương công nhân may còm cõi, gia đình chị phải tằn tiện lắm mới đủ sống, chưa bao giờ dư được đồng nào.

"Từ ngày vợ em ốm, em vay khắp nơi hơn 200 triệu rồi, giờ không thể vay được ở đâu nữa. Phải xin cho vợ xuất viện mấy lần em đau xót lắm, nhưng em không còn cách nào khác.

Nhiều hôm 2 vợ chồng ăn suất cơm từ thiện mà nghẹn ngào nước mắt. Bố mẹ ở đây còn có cơm ăn, không biết 2 đứa con ở nhà có gì ăn không! Em hận mình sức yếu, không giúp được gì cho vợ con!...", người đàn ông tội nghiệp ôm mặt, 2 vai rung lên bần bật theo tiếng nấc nghẹn.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5201 xin gửi về:

