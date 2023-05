Người mẹ nghèo có con mắc bệnh lạ được giúp đỡ hơn 230 triệu đồng

Chiều 20/5, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền UBND xã Đức Hương (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) trở lại thăm và trao số tiền hơn 100 triệu đồng tới chị Lê Thanh Lam, ở thôn Hương Phố, xã Đức Hương.

Đây là số tiền mẹ con chị Lam được bạn đọc ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí trong tuần 2 tháng 5. Ngoài ra, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm đã chuyển trực tiếp qua tài khoản của chị Lam số tiền 133 triệu đồng.

Như vậy, đến nay, gia đình chị Lam đã được mạnh thường quân giúp đỡ số tiền hơn 230 triệu đồng.

"Gia đình tôi cảm ơn quý độc giả, Báo Dân trí rất nhiều. Chúng tôi sẽ sử dụng số tiền này vào việc giành giật sự sống cho con. Thứ 2 tuần tới, tôi sẽ tiếp tục đưa con trở lại Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám, điều trị", chị Lam nói.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Võ Xuân Nhâm, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hương chia sẻ, vợ chồng chị Lam rơi vào hoàn cảnh bi đát, phải bán hết gia sản để điều trị cho con trai mắc căn bệnh lạ.

"Những ngày qua, gia đình chị Lam nhận được sự giúp đỡ từ bạn đọc Báo Dân trí. Ở vùng quê này, đây là một số tiền lớn, mong rằng sẽ giúp gia đình chị Lam vơi bớt khó khăn. Cuộc chiến giành giật sự sống cho bé Gia Huy còn rất dài. Thay mặt gia đình, chúng tôi cũng rất mong bạn đọc, nhà hảo tâm sẽ tiếp tục quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ họ", ông Nhâm bày tỏ.

Chị Lê Thanh Lam cùng con trai là nhân vật trong bài viết với tiêu đề Bé trai 2 tuổi mắc bệnh lạ, khó sống quá 5 tuổi nếu không được ghép tủy - mã số 4851.

Bé Phạm Gia Huy là con thứ hai của vợ chồng chị Lam, chào đời vào năm 2021 với số phận không may mắn.

Mới 10 ngày tuổi, cậu bé sốt cao phải nhập viện vì nhiễm trùng máu, viêm phổi hoại tử. Hơn một tháng sau, Gia Huy lại xuất huyết đường tiêu hóa, nôn ra máu không rõ nguyên nhân, phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trong khoảng thời gian 3 tháng điều trị tại bệnh viện, cậu bé bị suy hô hấp nặng, nguy kịch, phải thở máy và tiêm truyền các loại thuốc đắt tiền để tăng sức đề kháng.

Để tìm nguyên nhân, bác sĩ gửi mẫu máu của bệnh nhi Gia Huy qua nước ngoài xét nghiệm với chi phí 12 triệu đồng/đợt.

Hai tháng sau, bệnh viện báo kết quả bé bị mắc căn bệnh hiếm gặp do đột biến gen. Bệnh dẫn đến suy giảm miễn dịch bẩm sinh thể cao. Nếu không được ghép tủy với chi phí gần 2 tỷ đồng, Gia Huy khó có thể sống quá 5 tuổi vì sẽ bị sốc nhiễm trùng và tử vong bất cứ khi nào.

Từ ngày phát hiện ra căn bệnh, Gia Huy cùng mẹ chủ yếu sống ở bệnh viện. Gia đình chị Lam vừa mừng vì con có thể có cơ hội sống nhưng vừa đau đớn vì không biết kiếm đâu số tiền lớn trên.

Cứ về nhà được vài ngày, cậu bé lại được đưa trở lại bệnh viện để điều trị, duy trì sự sống với chi phí tốn kém. Cũng do căn bệnh hiếm gặp, thuốc thang, chi phí chữa trị đều không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả.

Với khát vọng tìm cơ hội sống cho con trai, gia đình chị Lê Thanh Lam mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc Báo Dân trí và nhà hảo tâm.

