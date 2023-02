Người mẹ đơn thân chạy xe ôm, vật vã nuôi 4 đứa con thơ dại

Từ ngày chồng im hơi lặng tiếng, chị Thảo một mình vừa làm cha, vừa làm mẹ tần tảo sớm hôm nuôi 4 đứa con thơ dại. Không công việc ổn định, gia đình chẳng thể giúp đỡ, lắm lúc mệt mỏi chị muốn buông xuôi tất cả...

Nhận được thư cầu cứu gửi tới Dân trí, chúng tôi tìm đến gia đình chị Thạch Thị Thu Thảo (33 tuổi, ngụ ấp Trường Thọ, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng), một phụ nữ dân tộc Khmer.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là người phụ nữ cùng bốn đứa con thơ trú ngụ trong căn nhà tranh rách nát. Căn nhà này người anh họ cho mẹ con chị Thảo ở nhờ. Có lẽ chỉ một cơn gió mạnh sẽ khiến căn nhà lụp xụp này đổ sập.

Mới ngoài 30 nhưng do nước da ngăm đen, cuộc sống lam lũ nên trông chị già đi so với tuổi rất nhiều.

Chị Thảo là con kế út trong nhà có 7 anh chị em. Do nhà nghèo, đông con nên chị Thảo nghỉ học sớm và lên Sài Gòn làm công nhân.

"Ngày đó tôi làm công nhân và quen biết thanh niên quê miền Tây. Thấy anh ấy hiền lành, siêng năng nên tôi dắt về thưa chuyện với cha mẹ, không lâu sau chúng tôi kết hôn. Chồng tôi ở Kiên Giang, cha mẹ chồng mất từ lâu, anh chị em ít người nên anh ấy cũng ít khi về thăm quê", chị Thảo kể.

Về chung nhà không lâu, chị Thảo sinh con gái đầu lòng là bé Lê Ngọc Khánh Quỳnh (10 tuổi), 3 năm sau chị hạ sinh tiếp bé gái thứ hai là Lê Ngọc Khánh My (7 tuổi). Thời gian đó chị Thảo ở nhà chăm sóc con, khi các con được 3 tuổi chị gửi nhà trẻ rồi đi làm phụ giúp chồng.

"Thấy con lớn sắp phải vào lớp 1 nên tôi bàn với chồng trở về quê sống để con đi học. Nhưng chồng tôi không chịu về quê, anh ấy nói mấy mẹ con cứ về Sóc Trăng còn anh ở trên này tiếp tục đi làm, kiếm tiền gửi về nuôi con", chị Thảo tâm sự.

Giữa năm 2020, chị Thảo mang theo các con trở về quê sinh sống, lúc này chị đang mang thai con gái út là bé Lê Ngọc Khánh Hân. Thời gian đầu trở về chồng chị Thảo vẫn gửi tiền về cho vợ nuôi con. Ngày thôi nôi con anh có về thăm, ít lâu sau anh mất liên lạc với cả nhà.

Vì bận chăm con nhỏ nên chị Thảo không thể đi làm ở công ty. Mỗi sáng chị đưa con đến trường rồi gửi 2 bé út ở quán nước nhờ chủ quán trông hộ, còn chị chạy xe ôm.

"Tôi thường chở các cô đi chợ hoặc đi khám bệnh, có ngày kiếm hơn một trăm nhưng có khi được năm bảy chục nghìn đồng. Cô bác thương tình biết hoàn cảnh đơn chiếc nên cũng hay gọi tôi chạy xe, nhờ thế cũng có đồng ra đồng vào để lo cho con. Mỗi tháng tôi được cho ít kí gạo, nhu yếu phẩm nên đỡ được phần nào", người mẹ đơn thân nghẹn ngào.

Chị Thảo cho biết, có người thấy chị nghèo quá lại đông con nên muốn nhận nuôi đứa con út nhưng chị từ chối.

"Con cái mình mang nặng đẻ đau, dứt ruột sinh ra nỡ lòng nào chia cắt chị em chúng nó. Giá nào tôi cũng cố gắng lo cho nó học đến lớp 9, lớp 10 để chúng biết chữ, đi làm cũng không thua thiệt ai", chị Thảo ôm đứa con út vào lòng nức nở.

Hỏi về ước mơ, người mẹ nghèo khao khát có được số tiền mua miếng đất nhỏ và cất căn nhà cho các con. Chị Thảo chỉ mong sao các con của chị sớm có được chỗ ở tử tế, học hành tới nơi tới chốn.

Trao đổi với PV, ông Huỳnh Hữu Lộc - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã An Mỹ cho biết, hộ chị Thảo thuộc hộ nghèo của xã, hoàn cảnh rất éo le. Mỗi tháng địa phương đều hỗ trợ cho gia đình nhu yếu phẩm, khi lễ, Tết đều có quà. Tuy nhiên, chị không có công việc ổn định, đông con nên cuộc sống vẫn rất túng quẫn.

"Thay mặt địa phương tôi mong mỏi Báo điện tử Dân trí sẽ chia sẻ hoàn cảnh này với bạn đọc trong và ngoài nước để mẹ con chị Thảo có được căn nhà che mưa, che nắng, các con của chị có điều kiện đến trường", ông Lộc bày tỏ.

