Người đàn ông "số khổ" và những vụ tai nạn dồn dập đến khó tin

Không vợ không con, không người thân chăm sóc, anh Võ Văn Quốc (42 tuổi) nằm đơn độc trên chiếc giường bệnh. Đôi mắt anh đầy u uất hướng lên trần nhà, tay nắm chặt chiếc điện thoại cũ mèm.

Cuộc đời người đàn ông "số khổ" bắt đầu gắn liền với bệnh tật năm anh bước vào tuổi 15. Chuyện đã qua lâu rồi, anh Quốc không còn nhớ nổi lúc đó mình mắc bệnh gì, chỉ biết lúc phát bệnh, cả người đều sưng phù lên, phải chạy chữa khắp nơi, bệnh tình mới thuyên giảm.

Sau khi khỏi bệnh, anh lên Sài Gòn mưu sinh bằng nghề thợ hồ. Khỏe mạnh, bình yên chưa được 10 năm thì số phận của người đàn ông này lại rơi vào những chuỗi ngày bất hạnh vì căn bệnh suy thận.

15 năm qua, anh Quốc phải chạy thận định kỳ để duy trì mạng sống. Căn bệnh ngày càng trở nặng khiến anh không chỉ mất đi khả năng lao động mà cũng chẳng còn cơ hội để có riêng cho mình một tổ ấm.

Sinh ra ở vùng sông nước Cần Thơ, mẹ đã mất sớm, chỉ còn mình anh và người cha già nương tựa vào nhau.

4 năm trước, số phận nghiệt ngã lần nữa đẩy anh Quốc xuống tận cùng đau khổ. Người cha cả đời sương gió, vốn thương con sớm mồ côi mẹ, dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn gắng sức đưa con đi chạy thận. Hôm ấy, trên đường đưa con đi, người cha thấy chóng mặt liền tấp xe vào quán nước để nghỉ ngơi, cốc nước vẫn còn bỏ dở thì ông đột ngột qua đời.

Sự ra đi của người cha, khiến anh Quốc vô cùng đau đớn, day dứt, ám ảnh mãi khôn nguôi. Sau cái chết đột ngột của người cha, càng khiến sức khỏe anh suy kiệt. Cộng thêm việc không ai chăm sóc, bệnh tình của anh Quốc ngày càng trầm trọng. Cầm cự được 1 năm, anh Quốc buộc phải lên Sài Gòn nương tựa vào 2 người em gái ruột.

Người xưa có câu: "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí", đúng ngày áp Tết năm vừa rồi, anh Quốc bị xe của một người bán mai đụng trúng, gãy hết cả 5 ngón chân. Sau khi mấy ngón chân lành, anh lại bị một người khác tông gãy chân, phải bó bột mấy tháng trời.

Vừa tháo bột được 4 ngày, trong lúc tự lái xe đi bệnh viện chạy thận, anh lại bị ngã và gãy chân thêm lần nữa. Lần này anh bị gãy kín cổ xương đùi, không thể đi lại được nữa.

Theo lời bác sĩ, vì anh Quốc chạy thận quá lâu, xương đã bị yếu, giòn nên rất dễ gãy, chỉ cần va chạm nhẹ thôi cũng có thể gãy xương.

Vậy là cuộc đời của anh Quốc lại thêm đau khổ, còn 2 người em gái của anh thì lại thêm áp lực và gánh nặng với người anh.

Cả hai người em gái của anh Quốc đều đã lập gia đình và đang nuôi con nhỏ. Hoàn cảnh của cả hai đều vất vả, khó khăn với công việc tay chân nặng nhọc chứ chẳng có ai khá giả gì cho cam.

Chị Võ Thị Hồng Nga (39 tuổi), người em gái lớn của anh Quốc cũng đang ở nhà thuê cùng chồng tại quận 12, TP.HCM. Chồng chị làm công việc thợ hồ, còn chị thì đi quét dọn nhà thuê theo giờ để linh hoạt thời gian chăm sóc người anh "số khổ".

Chị Nga chia sẻ, 2 chị em gái chia nhau việc chăm sóc anh, người này lo chăm sóc anh thì người kia chịu gánh nặng hơn về chi phí.

Nhắc đến hai người em gái, anh Quốc lại bật khóc, giọng anh nghẹn lại: "Tụi nó có gia đình hết rồi, mà cũng toàn cảnh đi làm thuê, làm mướn, chồng chúng nó cũng ốm đau, giờ tui lại trở thành gánh nặng cho em nó. Anh em thì tụi nó không bỏ tui được, mà cứ phải lo cho tui…".

Bác sĩ Mỵ Duy Tiến, Trưởng khoa Phẫu thuật chi dưới của Bệnh viện Quân Y 175 cho biết: "Nếu không có các biện pháp can thiệp ngoại khoa thì chân của bệnh nhân không thể khỏi được.

Trường hợp của người đàn ông "số khổ" mổ sớm được lúc nào hay lúc đấy, vừa tránh được những cơn đau trước mắt, vừa tránh các tổn thương về sức khỏe. Làm phẫu thuật thay khớp xong bệnh nhân sẽ có thể đi lại được".

Cũng theo chia sẻ của bác sĩ Tiến, hiện tại anh Quốc phải lọc thận 3 lần mỗi tuần tại bệnh viện, tiền lọc thận đều được miễn phí vì có bảo hiểm, nhưng mỗi lần lọc thận gia đình cần phải chi trả hơn 1 triệu đồng cho chi phí máy móc. Còn riêng về phẫu thuật thay khớp, bảo hiểm chỉ chi trả 35 triệu đồng, trong khi chi phí thực hiện phẫu thuật là 60 triệu đồng.

