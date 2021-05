Vụ tai nạn thương tâm cướp đi đôi chân người đàn ông dân tộc Dao

Vụ tai nạn thương tâm cướp đi đôi chân người đàn ông trụ cột

Bên trong phòng điều trị của Trung tâm Liền vết thương - Bệnh viện Bỏng Quốc gia, anh Bàn Văn Mạnh, người dân tộc Dao (thôn An Phú xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), năm nay 30 tuổi, vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi của anh đôi chân. Khi một phần cơ thể bị cắt bỏ khiến tinh thần anh hoảng loạn, sốc, nên mỗi lần gượng dậy nhìn xuống phía chân, anh Mạnh lại ứa nước mắt.

Từ một thanh niên khỏe mạnh, hàng ngày đi làm công nhân trong xưởng chế biến tinh dầu quế để kiếm tiền nuôi gia đình. Nay nằm liệt trên giường bệnh gần hai tháng trời, anh Mạnh suy sụp hoàn toàn. Gạt đi những giọt nước mắt, nuốt đau đớn vào trong, anh Mạnh gượng dậy kể lại giây phút vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi nửa dưới của cơ thể mình.

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng giọng anh Mạnh vẫn còn hoảng sợ, anh kể, làm công nhân trong một xưởng chế biến tinh dầu quế ở gần nhà. Công việc của dùng cào để cào lá quế cho vào nồi nấu.

Đúng hôm đó, người làm công việc tháo dây buộc bó lá quế để thả vào máy xay ở phía trên lại nghỉ việc nên anh nhận làm thay. Không may, gặp đúng bó lá quế bó buộc dây rất chặt. Loay hoay mãi không cởi được dây, anh Mạnh dùng sức giật mạnh bó lá quế để cho dây đứt, thì bất ngờ bị mất đà rồi văng xuống chiếc máy xay lá quế.

Khi sự việc xảy ra, một công nhân khác đang làm việc ở phía dưới phát hiện và nhanh chóng tắt máy xay rồi hô hoán mọi người đến ứng cứu. Anh Mạnh được mọi người đưa xuống Bệnh viện tỉnh Yên Bái cấp cứu. Ở đây, các bác sĩ tiến hành gây mê để xử lý vết thương. Sau khi tỉnh lại bác sĩ thông báo, để giữ mạng sống cho anh họ đã phải đoạn đi đôi chân.

Từ một người đàn ông khỏe mạnh, là chỗ dựa vững chắc cả gia đình gồm bố mẹ già, vợ và hai con thơ. Nay anh Mạnh trở thành người tàn tật, mất đi khả năng lao động, là gánh nặng cho cả gia đình.

"Đau đớn về thể xác đến giờ phút này tôi cũng đã vượt qua rồi. Nỗi đau mất đi đôi chân thật sự tôi không biết đến khi nào mới có thể vượt qua và sau này làm sao để sống với đôi chân đã mất. Không biết bố mẹ, vợ con tôi sẽ sống như thế nào về sau, nhất là đứa con nhỏ mới ra đời mà tôi còn chưa thấy mặt.

Tôi xuống viện điều trị đến giờ gần hai tháng, lúc tôi bị tai nạn vợ tôi đang mang bầu đứa con thứ hai và chuẩn bị đến ngày sinh. Để cho mẹ nó không bị sốc, ảnh hưởng đến sức khỏe với đứa con trong bụng, gia đình chỉ bảo tôi bị thương phải điều trị lâu dài chứ không dám nói ra sự thật. Vợ tôi mới sinh con được 16 ngày, mới đây cô ấy biết việc tôi bị cắt hai chân, cô ấy sốc đến sốt rét cả người".

"Nghe tin con trai bị đoạn chi, như xé nát tim gan vợ chồng tôi"

Ông Bàn Văn Lượng và bà Đặng Thị Tâm là bố mẹ đẻ anh Mạnh, cả hai người năm nay đã gần 60 tuổi. Tuổi già vất vả cộng với cú sốc sau tai nạn của con trai khiến ông bà gần như kiệt sức. Suốt gần hai tháng qua, vợ chồng bỏ nhà bỏ cửa, bỏ con dâu cùng hai cháu nội đi theo chăm sóc cho con trai.

Ngồi khép mình bên hành lang bệnh viện, ông Lượng rưng rưng nước mắt kể lại, "nghe tin con trai bị tai nạn lao động, vợ chồng tôi tức tốc xuống viện. Đến nơi, bác sĩ thông báo đã cắt bỏ hai chân của nó để giữ lấy tính mạng. Tin ấy như xé nát ruột gan vợ chồng, bà nhà tôi ngất lịm đi vì sốc. Nhìn cảnh con trai sáng đi làm thì lành lặn, đến giờ bị mất đi hai chân, thật sự đau đớn đến tột cùng".

Sau khi đoạn đôi chân ở Bệnh viện tỉnh Yên Bái, anh Mạnh lập tức được chuyển về Bệnh viện Việt Đức tiếp tục điều trị ngay trong đêm. Vợ chồng ông Lượng tức tốc đi theo con trai về Hà Nội, đôi chân bị cắt bỏ của con trai đành phải nhờ bệnh viện xử lý.

"Nhà có một đồi quế, tôi thuê lại để trồng đã phải bán đi lấy tiền chữa trị cho con. Bán cả quả đồi được khoảng 90 triệu nhưng phải trả cho chủ 30%. Còn lại hơn 60 triệu đồng, tôi vay mượn thêm anh em họ hàng rồi xuống viện với con. Vợ chồng tôi cũng đã già, trong khi còn con dâu và hai đứa cháu nhỏ, bố chúng thì thành ra như vậy, sau này biết trông cậy vào ai. Gia đình thuê con tôi làm công nhân cũng đã có những hỗ trợ ban đầu về kinh phí, nhưng chân con tôi thì không còn", ông Lượng nói trong tuyệt vọng.

Bác sĩ Phạm Quang Thịnh, Trung tâm Liền vết thương Bệnh viện Bỏng Quốc gia, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Bàn Văn Mạnh cho biết:

"Bệnh nhân Bàn Văn Mạnh nhập Trung tâm Liền vết thương ngày 29/3 sau khi đã cắt cụt hai đùi, làm hậu môn giả tại Bệnh viện Yên Bái rồi chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức Hà Nội điều trị 10 ngày sau đó chuyển sang Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Bệnh nhân có vết thương rất rộng, nhiễm khuẩn nặng phải tiến hành chống nhiễm khuẩn, nuôi dưỡng da. Đến nay đã trải qua 3 lần phẫu thuật, một lần cắt bỏ thịt hoại tử và hai lần cấy ghép da, nhìn chung có tiến triển tốt".

Bác sĩ Thịnh cho biết thêm, ngày mới nhập viện bệnh nhân luôn trong cảnh hoảng hốt, hôn mê, lảm nhảm. Bố mẹ bệnh nhân đã từng xin cho con về nhà không điều trị nữa. Được sự động viên của bác sĩ, tác động của người thân và sau hai lần phẫu thuật, bệnh nhân có tiến triển tốt nên bố mẹ đã đồng ý ở lại tiếp tục chữa trị. Phải cắt đi hai chân, di chứng để lại về sau chắc chắn rất nặng nề. Bệnh nhân là trụ cột trong gia đình, cha mẹ thì già, hai con còn nhỏ, không biết cuộc sống về sau sẽ như thế nào nên rất cần đến sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

