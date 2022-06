Người đàn ông dân tộc Thái khóc nức nở xin cứu con 1 tuổi ung thư võng mạc

Lặn lội từ bản Lọng Mương, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La, người bố dân tộc Thái, Ngần Văn Thuận lần này xuống Hà Nội với hai hàng nước mắt lưng tròng. Con gái Ngần Thị Đào vừa tròn 1 tuổi xinh xắn, đáng yêu nhưng đôi mắt có nhiều biểu hiện khác lạ. Mang con xuống bệnh viện Mắt TW để khám, anh Thuận như rơi xuống vực thẳm khi nhận tin con bị căn bệnh ung thư võng mạc hành hạ.

Gương mặt buồn rượi, cúi gằm, anh tâm sự: "Thấy con ở nhà cứ quấy khóc và mắt có ánh vàng, trắng lên như mắt mèo, đi khám thì bác sĩ cho biết con bị ung thư. Hôm em nhận tin con bị bệnh như thế, trời đất như tối đen xì, đổ sụp trước mặt chị ạ".

Với người dân tộc Thái ở bảng Lọng Mương của anh Thuận, căn bệnh "ung thư võng mạc" lần đầu tiên anh nghe thấy. Lo lắng và sợ hãi cho tính mạng của con nhưng anh không biết lấy đâu ra tiền cho con đi.

Là người trực tiếp điều trị cho con, Bác sĩ Phạm Minh Châu - Trưởng khoa Mắt trẻ em, bệnh viện Mắt TW vô cùng ái ngại khi nhắc đến tình cảnh của bé Đào: "Bé bị ung thư võng mạc cả 2 mắt thuộc nhóm E là nhóm nặng nhất khi u còn trong mắt. Trong đó mắt trái nặng hơn và có tăng nhãn áp nên phải bỏ mắt đi. Mắt bên phải hiện tại con đang cố điều trị để giữ lại nhưng khả năng khoảng 50% và mắt có giữ lại được thì thị lực cũng sẽ vô cùng kém".

Đó cũng là lí do vì sao cô bé thường xuyên quấy khóc vì không thể nhìn được mọi vật xung quanh mình. Nghe thấy tiếng người lạ hỏi thăm, cô bé có vẻ sợ và càng nép chặt mình vào mẹ. Nắm chặt lấy đôi bàn tay bé bỏng của con, anh Thuận cảm nhận như có trăm nghìn mũi dao cứa vào tim mình, đau nhói.

"Con còn bé quá chị ạ, tại sao ông trời không để em mang bệnh cho con mà lại bắt đứa trẻ mới 1 tuổi thế này phải chịu đau đớn. Từ ngày phát hiện con bị bệnh, em không ngủ được đêm nào cả, cứ nhắm mắt vào là lại hình dung con mình không nhìn thấy gì nữa… là em sợ lắm".

Anh nói rồi lại đang cố dỗ dành cho con ngủ nhưng cô bé vẫn cứ nỉ non. Mới 1 tuổi thôi, cô bé đã biết gì đâu, thế giới xung quanh được con cảm nhận và hiểu qua đôi mắt của mình, vậy mà căn bệnh quái ác đã cướp đi mất điều đó của con. Giơ đôi bàn tay non nớt ra huơ huơ trong không gian… Tôi hiểu được rằng con đang khao khát lắm được nhìn thấy thế giới xung quanh mình nhưng lại bất lực.

"Chặng đường điều trị của con còn dài lắm, sẽ vô cùng gian nan nên chúng tôi tha thiết mong muốn được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ cho con" - Bác sĩ Minh Châu đau đáu chia sẻ với chúng tôi.

Để có tiền cho con lên Hà Nội lần này, anh Thuận đã phải bán đi mảnh nương của gia đình. Số tiền ít ỏi anh không biết sẽ còn cầm cự được đến bao giờ nữa mà bệnh của con thì phải theo lâu dài. Chỉ kịp nghĩ đến đó thôi, anh bỗng rùng mình, sợ hãi với đôi mắt đỏ hoe, ầng ậc nước. Là đàn ông sống ở vùng núi rừng bao la trong đói khổ, anh chẳng sợ gì cả, nhưng nghĩ đến mạng sống của con… Anh đã bật khóc. Bất lực và đớn đau.

Mọi đóng góp hảo tâm giúp mã số 4517 xin gửi về:

1. Anh Ngần Văn Thuận

Địa chỉ: Bản Lọng Mương, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

Số ĐT: 0965371743

