Bố chết rồi, mẹ lại bệnh, chúng con biết dựa vào ai đây?

Chồng chết vì ung thư gan, một mình gồng gánh nuôi con

Theo chân cán bộ xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, chúng tôi đến thăm gia đình chị Lê Thị Thanh Hiền tại thôn Lạc 1 trong một con ngõ nhỏ sâu hút. Chỗ che mưa, che nắng của 3 mẹ con thấp bé, phải cúi người mới vào được trong không gian tối om. Ngồi ở góc nhà, chị Hiền run lẩy bẩy, nước mắt cũng cứ thế không ngừng rơi.

Ngước lên bàn thờ nơi có tấm di ảnh của người đàn ông trẻ tuổi, chị Hiền cho biết chồng đã chết 10 năm nay bởi căn bệnh ung thư gan. Ngày đó, hai đứa trẻ Thanh Huyền và Như Hòa còn bé xíu, tuổi trứng gà, trứng vịt líu ríu sau lưng mẹ trong bộ quần áo tang rộng thùng thình. Kí ức đó dường như vẫn còn nguyên vẹn với người đàn bà bất hạnh này để bất cứ khi nào nghĩ đến cũng nhói lên đau đớn.

"Vợ chồng ở với nhau được ít năm lắm thì anh ấy mắc bệnh rồi không cứu được. Mọi thứ với mẹ con chị như sụp đổ em ạ. Cuộc sống khó khăn lắm, nhiều khi tưởng chừng bỏ cuộc nhưng rồi lại gượng dậy sống tiếp".

Chị Hiền tâm sự khi bản thân mình giờ đi lại đã không vững vàng nữa. Thấy mẹ lại run rẩy, cô bé Hòa đi học về, vội vã bỏ chiếc cặp sách xuống nền nhà, chạy ào vào ôm mẹ, nước mắt giàn giụa.

"Mẹ đừng làm con sợ. Bố chết rồi, mẹ lại bệnh, chị em chúng con biết dựa vào ai?"

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến chúng tôi nghẹn lòng. Trong không gian chật hẹp, hai mẹ con cứ thế ôm nhau mà khóc trong sự bất lực và đói nghèo. Người đàn ông trụ cột trong gia đình đã không còn nữa, chị Hiền lại trong cảnh bệnh tật, không biết phải làm sao.

Bị căn bệnh Parkinson, chị Hiền mất khả năng lao động, 2 con đứng trước nguy cơ thất học

Cuộc sống của người đàn bà đơn thân nuôi con đã vất vả, bản thân chị Hiền đang phải chịu đựng những đớn đau của căn bệnh Parkinson. Trước còn khỏe, cứ mỗi vụ mùa về, chị đi cấy, gặt thuê từ tờ mờ sáng cho đến tận tối khuya để có tiền cho 2 con đi học, nhưng từ ngày phát hiện bệnh chị không thể làm gì bởi chân tay run lúc nào cũng lẩy bẩy.

Thương con, chị sợ hãi như ngồi trên đống lửa, lo sợ một mai mình không còn trụ vững được nữa, các con sẽ đi đâu về đâu? Ông bà ngoại cũng già yếu và không có thu nhập, thành ra chẳng có ai để mà dựa vào?.

Cảm thương cho hoàn cảnh của mẹ con chị Hiền, phía UBND xã Lạc Vân đã có sự thăm hỏi, động viên nhưng chỉ được phần nhỏ. Tiền thuốc thang hàng ngày của chị cũng bập bõm, khi mượn được chỗ này, chỗ kia, khi lại không. Hoàn toàn không có thu nhập, chị Hiền bất lực không biết xoay sở ra sao khi căn bệnh mỗi ngày một nặng hơn.

Đi cùng chúng tôi xuống thăm mẹ con chị Hiền, chị Lưu Thị Hưng - Chủ tịch UBND xã Lạc Vân ái ngại chia sẻ: "Cùng cảnh phụ nữ với nhau, nên tôi hiểu, sự vắng mặt của người chồng trong cuộc sống gia đình đã rất khó khăn rồi, giờ chị Hiền lại lâm vào cảnh bệnh tật. Phía xã và các đơn vị đã có sự thăm hỏi nhưng chủ yếu là động viên tinh thần cho chị, vì thế chúng tôi tha thiết, mong muốn được mọi người hỗ trợ cho mẹ con chị vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Mong muốn của chị Hưng cũng là điều mà bà con ở đây tha thiết gửi gắm. Hai cháu Huyền, Hòa còn cả một tương lai phía trước, xin hãy giúp các con tiếp tục đến trường cho dù chị Hiền có xảy ra tình huống xấu nhất đi chăng nữa.

