Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường

Ngày Tết, nhưng vợ ông Nguyễn Trung Dũng (60 tuổi, ngụ ấp Quyết Thắng, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) lên cơn đau tim, đang cấp cứu tại bệnh viện Thị xã Ngã Bảy. Còn đứa cháu nội của ông bị thiếu máu, hàng tháng phải đi viện truyền máu.

Ông Dũng có ba người con gồm một trai và hai gái. Tài sản của ông chẳng có gì quý giá ngoài căn nhà cấp bốn và một thửa đất trồng mía, chanh. Do giá cả nông sản bấp bênh, liên tục chịu cảnh "được mùa, mất giá" nên nghề làm nông chẳng thể dư dả. Con cái của ông đều rời quê lên Vũng Tàu kiếm sống.

"Mấy đứa con tôi đều lên đó đi làm nghề xẻ khô, phơi cá, thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày. Lúc bình thường vẫn có gửi tiền về quê để tôi lo cho cháu nhưng gặp mùa mưa bão, thời tiết xấu các con phải chịu cảnh thất nghiệp", ông Dũng bộc bạch.

Vợ chồng ông Dũng vốn là những nông dân chân chất, chăm chỉ cày cấy, chắt chiu dành dụm xây dựng cuộc sống, nuôi dạy con cái. Mặc dù cố gắng, không quản ngại khó khổ nhưng kinh tế gia đình chỉ đủ xoay xở từng ngày.

Ông kể, các cháu của ông đang học lớp 6, đứa lớn nhất học lớp 7. Tuy nhỏ tuổi nhưng đứa nào cũng biết phụ ông bà quét nhà, rửa bát và nấu cơm. Trong các cháu của ông, em Nguyễn Trung Thừa (11 tuổi), sức khỏe kém nhất, thường bị ngất xỉu.

Ông Dũng cho biết, hơn 3 năm trước, sau buổi đi học về nhà Trung Thừa cảm thấy mệt, lên cơn nóng sốt, gia đình nhanh chóng đưa em đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ can thiệp nhiều biện pháp như lấy máu xét nghiệm, chụp hình mới phát hiện Trung Thừa mắc bệnh thiếu máu và lá lách bị to.

"Từ ngày phát bệnh, sức khỏe của cháu yếu đi rất nhiều. Cháu hay ngất xỉu bất kể ở nhà hay trên lớp học. Mỗi tháng tôi đưa cháu lên Bệnh viện Nhi Đồng ở Cần Thơ truyền máu, ngoài ra còn cho cháu uống thêm thuốc Nam", ông Dũng nói thêm.

Cháu bệnh nặng, nhiều lần ông có ý định cho Trung Thừa nghỉ học nhưng thấy cháu quá ham học ông Dũng lại thôi, ông lăn lộn đủ thứ việc nặng nhọc để cháu không thất học.

Phần về Trung Thừa, do bị bệnh nên cậu bé có vẻ ngoài xanh xao hơn hai anh em trong nhà. Tuy hay ốm đau nhưng Thừa học rất giỏi, năm nào cũng lãnh giấy khen. Sống xa cha mẹ từ nhỏ nên tuổi thơ của em gắn với ông bà.

"Mỗi lần đi truyền máu rất đau, em ước gì mình không bị bệnh. Em muốn mình sớm khỏe mạnh, học thật giỏi, đi làm kiếm tiền lo cho ông bà, cha mẹ", cậu học trò nhỏ nói với ánh mắt ngập tràn hy vọng.

Gánh nặng áo cơm, lo cho cháu đi học đã khiến ông Dũng đau đầu, lại thêm vợ ông là bà Lương Thị Thu Nga mắc bệnh tim nên cuộc sống càng khốn khó, ông phải chạy đôn chạy đáo giữa việc chăm người bệnh và đi làm kiếm tiền.

"Trồng mía bây giờ không ăn thua, tôi cũng không biết chuyển qua trồng cây gì nữa. Tôi ước mình có số vốn nhỏ nuôi mấy con bò để làm sinh kế", lão nông U70 mong mỏi.

Ông Huỳnh Văn Buôl - Trưởng ấp Quyết Thắng cho biết: " Hoàn cảnh ông Dũng là gia đình liệt sĩ, mỗi tháng được trợ cấp 1,6 triệu đồng, tuy nhiên kinh tế vẫn rất khó khăn.

Ngoài lo ăn uống, trị bệnh cho cháu, mỗi lần đến năm học mới gia đình còn lo thêm tiền sách vở, tiền học phí. Phía địa phương cũng vận động tặng vở cho các em, hoặc các dịp lễ, Tết đều có quà cho gia đình.

Tuy nhiên, phần sức địa phương có hạn không thể giúp hết, qua đây tôi mong Báo điện tử Dân trí sẽ làm cầu nối giúp đỡ cho cả nhà ông Dũng vượt qua khó khăn, để các cháu có điều kiện đến trường", ông Buôl nói thêm.

