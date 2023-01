Người mẹ nghèo cầu xin cứu con gái 6 tuổi mù lòa

Năm 2016, anh Hồ Văn Mừng và vợ là Võ Thị My (cùng SN 1994) vui mừng chào đón đứa con đầu lòng. Bé được đặt tên là Hồ Thị Tường Vy.

Dù cuộc sống công nhân ở trọ không dư dả nhưng gia đình họ ngập tràn hạnh phúc. Niềm vui đó chỉ kéo dài được 1 năm thì bất hạnh ập đến. Lúc này Tường Vy vừa tròn 13 tháng tuổi.

Theo lời kể, cuối năm 2017, My thấy con gái có biểu hiện bất thường khi tròng mắt trái lệch sang một bên. Vài hôm sau, Tường Vy có vẻ không nhìn thấy đường, thường vấp ngã.

Người mẹ phải xin nghỉ làm đưa con đến Bệnh viện Mắt TPHCM khám. Tại đây, bác sĩ phát hiện có khối u xâm chiếm 1/2 khoang pha lê thể trong mắt trái của bé.

Dù các tế bào ung thư nguyên bào võng mạc chưa xâm lấn thần kinh nhưng đã vôi hóa, xuất huyết và hoại tử gây ảnh hưởng đến thị giác của Tường Vy. Bác sĩ yêu cầu múc bỏ mắt trái vì không còn khả năng cứu chữa. Nếu cố giữ, nguy cơ tế bào ung thư sẽ xâm lấn các khu vực khác.

6 tuổi, My đã trải qua 5 năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, 2 lần phẫu thuật múc bỏ 2 mắt (Ảnh: Tùng Nguyên).

Nghe bác sĩ thông báo, trời đất như sụp đổ trước mắt My. Người mẹ ngã gục xuống đất mà khóc nức nở.

"Sau ca phẫu thuật, mỗi ngày phải vệ sinh hốc mắt cho con 3 lần. Mỗi lần làm là vợ chồng em và y tá phải đè bé để con không quẫy đạp. Do Tường Vy chưa biết nói nên chỉ bập bẹ 2 từ 'ba ba'. Lúc này, vợ chồng em chỉ biết giữ chặt con mà khóc", My chia sẻ.

Sau khi múc bỏ mắt trái, Tường Vy đến Bệnh viện Ung bướu TPHCM để hóa trị theo phác đồ VEC 6 chu kỳ. Tháng 5/2018, con được xuất viện khi khối u ở mắt trái không còn. My đưa con về nhờ ngoại ở Long An chăm sóc, còn hai vợ chồng ở lại TPHCM làm công nhân kiếm tiền trả nợ đã vay mượn để điều trị cho Tường Vy.

Tưởng đâu cuộc sống đã trở lại bình thường, hai vợ chồng cố làm ăn sẽ vượt qua cảnh khổ nhưng đến tháng 8/2019, mắt phải của Tường Vy mờ dần, sưng đỏ. Kết quả chẩn đoán hình ảnh phát hiện một khối u lớn xuất hiện bên trong mắt phải, chiếm hết nội nhãn, hoại tử xuất huyết và vôi hóa. Thời điểm phát hiện, tế bào u đã phá vỡ nhãn cầu tiến vào hốc mắt, xâm lấn vào thần kinh thị...

Vì lẽ đó, mắt còn lại của bé gái cũng phải múc bỏ, không còn khả năng cứu chữa.

Sau ca phẫu thuật, Tường Vy tiếp tục chuyển qua Bệnh viện Ung bướu để hóa trị 6 chu kỳ kết hợp xạ trị đến tháng 4/2020 mới được xuất viện.

Thời gian này, lẽ ra hàng tháng Tường Vy phải đi tái khám một lần, điều trị theo phác đồ hóa trị duy trì, nhưng gia đình My đã khánh kiệt. Cả nhà My về nương nhờ mẹ đẻ ở Long An để giảm chi phí nhà trọ, đi chùa xin thuốc Nam từ thiện cho con uống cầm cự, dành dụm tiền trả nợ.

Đến cuối năm 2021, khi vừa hết giãn cách vì Covid-19, anh Mừng đang đi tìm việc làm thì bị tai nạn giao thông. Mừng còn đang nằm viện thì bà ngoại báo tin hốc mắt của My lại sưng to, chảy nước.

Đang chăm chồng ở bệnh viện, My nghe tin mà gục ngã. Bao nhiêu áp lực, khổ sở đè nén chợt bùng phát. My khóc cạn nước mắt, tắt hết hy vọng đến mức muốn rời bỏ thế gian mỏi mệt…

"Nhưng giờ em chết thì chồng con ai lo? Có thế nào thì vẫn phải sống thôi anh. Em dò danh bạ điện thoại để gọi cho từng người quen biết hỏi mượn từng đồng, góp lại để trả tiền viện phí cho chồng, nhờ bà ngoại đưa bé Tường Vy lên bệnh viện khám…", người phụ nữ nghẹn ngào tâm sự.

Kết quả xét nghiệm tháng 12/2021 cho thấy, khối u đang tái phát ở hốc mắt phải của Tường Vy. Sau quá trình hội chẩn, bác sĩ 2 bệnh viện nhận định tế bào ung thư đã xâm lấn quá sâu vào hốc mắt nên không thể phẫu thuật, chỉ có thể điều trị bằng phương pháp hóa trị kết hợp xạ trị.

Khối u trong hốc mắt phải di căn 2 lần, xâm lấn sâu vào bên trong hốc mắt khiến Vy đau đớn suốt 4 năm qua (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo bác sĩ điều trị, từ ngày 19/1/2022-2/3/2022, Tường Vy được xạ trị 25 chu kỳ. Sau khi hoàn tất phác đồ xạ trị, Tường Vy được hóa trị theo thực tế diễn biến sức khỏe của bé, chưa biết đến khi nào kết thúc.

Tuy nhiên, đến nay, vợ chồng My không còn khả năng vay mượn để điều trị cho Vy. Số nợ mà hai vợ chồng đang mang đã vượt qua con số 100 triệu đồng. Đây là khoản tiền mà gia đình nghèo ở vùng biên giới huyện Đức Huệ (Long An) chưa từng dám nghĩ đến. Giờ cả làng nghèo này không còn ai dám cho nhà My vay mượn.

Trước đây, lãnh đạo một trường tư thục thương tình thuê Mừng làm bảo vệ, My làm tạp vụ căn tin và cả nhà được ở trong trường đỡ tốn nhà trọ. Nhưng từ ngày Tường Vy chuyển qua hóa trị, hai vợ chồng nghỉ làm nhiều nên đành bỏ việc. Mừng chuyển sang làm tự do thu nhập không ổn định, còn My thất nghiệp vì còn phải chăm con.

Ông Lê Hữu Trí, Trưởng ấp 5 (xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) cho biết gia đình My hoàn cảnh rất khó khăn, không đất đai canh tác, chỉ sống bằng nghề làm mướn. Khi con của My phát bệnh hiểm nghèo, điều trị kéo dài nhiều năm, chi phí tốn kém mà mẹ phải nghỉ làm chăm con nên càng khó khăn hơn, phải vay mượn khắp nơi.

Ông Trí cho biết: "Địa phương là vùng biên giới nghèo, người dân sống chủ yếu bằng nghề nông nên không có các mạnh thường quân để hỗ trợ những hoàn cảnh như nhà chị My. Chúng tôi chỉ có thể giải quyết chính sách hỗ trợ người khuyết tật cho bé Tường Vy, thỉnh thoảng tặng quà dịp lễ Tết chứ không còn khoản nào. Do đó, mong các nhà hảo tâm, các cấp thẩm quyền xem xét giúp đỡ cho gia đình chị My trong thời gian khó khăn này".