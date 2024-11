Người cựu binh trong căn nhà sắp sập, nhanh chân chạy lên nhà thờ tránh lũ

Người cựu binh trong căn nhà sắp sập, nhớ đêm nhanh chân chạy lũ, khi về nhà hoa màu mất trắng

Ngôi nhà 3 gian lợp lá cọ nằm dưới chân đồi, từ cánh cửa cho đến cột kèo đều bị mối mọt, xuống cấp theo thời gian. Ông Đỗ Cao Thắng (SN 1952, trú tại thôn Nam Kha, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) - người cựu binh từng vào sinh ra tử trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ kể, ngôi nhà này được các cụ thân sinh làm từ năm 1960 và để lại cho vợ chồng ông.

Ngồi bên cạnh, bà Tạ Thị Phong (SN 1963, vợ ông Thắng) nhớ lại, năm 1982, bà về làm dâu cho đến bây giờ đã 3 lần thay mái nhà. Bà bảo, giờ mà thay mái nhà, kiếm lá cọ cũng khó.

Khi chúng tôi đến, cây cối trong vườn nhà ông Thắng vẫn còn bám nguyên bùn đất sau trận lũ lịch sử vừa đi qua để lại. Người cựu binh nhớ lại, ngày 8/9, trời đã bắt đầu mưa. Ngày 9/9, mưa mỗi lúc một to, mưa như trút nước, gió rít lên từng hồi khiến mái nhà rung lên bần bật, cây cột cái kèo kẽo kẹt như muốn rơi ra.

Đến chiều 9/9, trời vẫn mưa rầm rầm, nước lũ đột ngột tràn về, dâng cao, ngập khu vườn nhà ông Thắng. Ông chỉ kịp khóa cửa và xách theo 2 cái quạt điện là tài sản đáng giá nhất của gia đình rồi cùng vợ chạy thục mạng ngược lên đỉnh đồi để vào nhà thờ nương náu.

Ông Thắng kể, gia đình ông theo đạo Công giáo, nhà ở ngay dưới chân nhà thờ. Theo quan niệm của người Công giáo, chạy lên nhà thờ vừa là nơi cao, vừa để Chúa che trở.

Khi chạy được lên tới sân nhà thờ, ông Thắng nhìn xuống khu vườn nhà mình thì đã mênh mông nước, chỉ hở mỗi nóc nhà và vài ngọn cây. Vợ chồng ông Thắng cùng một số gia đình hàng xóm ở trên nhà thờ tránh lũ được 4 ngày thì nước mới bắt đầu rút.

Theo ông Thắng, những ngày tránh lũ ở nhà thờ, gia đình ông và mấy nhà hàng xóm đã được chính quyền địa phương và các đoàn từ thiện tiếp tế từ mì tôm, nước lọc và các loại lương thực, thực phẩm đủ dùng trong nhiều ngày.

Nước rút, hai vợ chồng trở về thì nhà cửa đã tan hoang, đồ đạc trôi mỗi thứ một nơi. Vợ chồng già khó khăn lắm mới nuôi được mấy con lợn, con gà bị lũ cuốn sạch. Vườn mía trước đây bán một bó cũng được trăm nghìn đồng thì giờ ngập úng, thối cây cho chẳng ai lấy.

Chính quyền xã mong muốn các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ gia đình cựu binh

Người cựu binh ở cái tuổi ngoài 70 còn khá minh mẫn kể, ông đi lính từ những năm 1970 ở Trung đoàn Đặc công, chiến đấu từ chiến trường Tây Nguyên rồi kéo quân về giải phóng Sài Gòn.

Người cựu binh đôi mắt ậng đỏ, ông bảo nhớ nhất là những trận đánh ở ngã 3 Xuân Lộc, cửa ngõ Sài Gòn. Nhưng ông không muốn nhắc đến nữa vì chiến tranh quá khốc liệt. 50 năm rồi nhưng đến giờ nhiều đêm nằm ngủ ông vẫn mơ thấy cảnh chiến tranh và hét lên khiến cả nhà giật mình tỉnh giấc.

Ông Thắng nói, được lành lặn trở về quê hương xây dựng gia đình là may mắn lắm rồi. Nhiều đồng đội của ông đã phải nằm lại chiến trường, có người bây giờ vẫn còn chưa được tìm thấy.

Ông Thắng cho biết thêm, năm 1982 ông lập gia đình; năm 1984 ông xuất ngũ trở về quê hương. Vợ chồng ông có 4 người con, trong đó có 3 con gái và 1 con trai đã dựng vợ, gả chồng, mỗi người một nơi, gia đình còn nhiều khó khăn.

Hiện nay, vợ chồng ông bà sống nhờ tiền trợ cấp do ông Thắng bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin tới 61%. Ngoài ra, ông bà cũng nuôi thêm con lợn, con gà, trồng ít mía để tăng thu nhập. Nhưng trận lũ vừa rồi đã cuốn đi tất cả.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Tuyền, cán bộ phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND xã Trung Hòa cho biết, hoàn cảnh gia đình ông Thắng hết sức khó khăn. Nguồn ngân sách của xã từ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" mỗi năm cũng chỉ có 5-7 triệu đồng lại phải chia đều cho nhiều hộ gia đình khác nên muốn giúp đỡ gia đình ông Thắng thật sự cũng rất khó.

Vì vậy, chính quyền địa phương rất mong muốn thông qua báo Dân trí, các mạnh thường quân, bạn đọc ủng hộ, giúp đỡ ông Thắng có điều kiện xây ngôi nhà kiên cố, tránh mưa, tránh bão, không còn phải nơm nớp lo sợ khi cả hai vợ chồng đều đã ở tuổi xế chiều.

