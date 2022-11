Người cựu binh già mong một căn nhà ở tuổi xế chiều

Cống hiến tuổi thanh xuân nơi chiến trường

Đó là mong ước của cựu chiến binh Vi Văn Tổn (76 tuổi, thôn Khằm, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Theo chân cán bộ chính sách xã Vạn Xuân, chúng tôi ghé thăm gia đình cựu chiến binh Vi Văn Tổn vào những ngày trung tuần tháng 10 khi ông vừa lên nương cắt cỏ trở về. Hình ảnh đầu tiền mà chúng tôi bắt gặp là người cựu binh già, mái tóc pha sương với bước đi tập tễnh.

20 tuổi, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông Tổn lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở chiến trường tỉnh Quảng Trị. Từ năm 1966-1975, ông đi khắp chiến trường miền Trung, trải qua vô số những trận "mưa bom, bão đạn".

"Sau khi đất nước thống nhất, tôi về quê, được thời gian ngắn thì tiếp tục quay trở lại chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Trong một trận đánh, tôi bị mảnh đạn găm vào chân", người cựu binh nhớ lại.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở chiến trường Campuchia, ông trở về quê nhà với những vết thương và chất độc da cam trong cơ thể khiến ông mất 19% sức khỏe. Sau này ông được đưa vào khu điều dưỡng ở huyện Thường Xuân rồi về quê lấy vợ, sinh con.

"Sau khi trở về quê sinh sống, mỗi khi trái gió trở trời, cơn đau lại giằng xé cơ thể. Vợ tôi (bà Đỗ Thị Ba) đã vất vả, tần tảo chăm sóc, xoa dịu nỗi đau cơ thể và tinh thần để tôi cố gắng vượt qua bệnh tật", ông Tổn tâm sự.

Theo người lính già, suốt nhiều năm qua, ông luôn tự hào và vinh dự là người lính Cụ Hồ, cống hiến tuổi thanh xuân trên những chiến trường ác liệt để bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù khuyết tật cơ thể và mang trong mình chất độc hóa học, nhưng được sống trở về, với ông đã may mắn hơn bao đồng đội.

Vợ chồng ông Tổn sinh được bốn người con, ba người may mắn sinh ra với cơ thể bình thường, riêng người con gái út của ông bà bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

Ông Tổn cho biết, trở về với cuộc sống bình thường, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành, địa phương, bà con lối xóm, vợ chồng người cựu binh già đã vượt qua những khó khăn, nuôi các con khôn lớn, trưởng thành.

Ước mơ tuổi xế chiều

Những tưởng ở tuổi "thất thập cổ lai hy", người cựu binh sống vui trọn tuổi già. Thế nhưng, trong cuộc nói chuyện với chúng tôi, ông Tổn không giấu được những nỗi buồn.

Ông kể, trở lại với cuộc sống thời bình, vợ chồng ông lam lũ để nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Bao năm tích cóp rồi cũng xây được căn nhà cấp bốn kiên cố.

Căn nhà tuy chưa được khang trang nhưng suốt nhiều năm qua đó là tổ ấm, giúp vợ chồng ông cùng các con có cuộc sống hạnh phúc. "Căn nhà này là tài sản duy nhất mà vợ chồng tôi tích cóp được. Hai năm qua, căn nhà xuống cấp, vợ chồng người con trai cũng sinh thêm cháu, vì đông người nên căn nhà trở nên chật chội", ông Tổn tâm sự.

Ông Tổn cho biết, cách đây không lâu, vì mong muốn vượt qua khó khăn, con trai ông chung vốn làm ăn với một người bạn nhưng thất bại khiến gia đình lâm cảnh nợ nần. Kể từ khi con gặp nạn, cả gia đình phải sống chật vật, hằng ngày vợ chồng ông cuốc nương làm rẫy phụ giúp các con nuôi cháu ăn học.

"Có những lúc thương con nhưng chẳng biết làm gì hơn, hiện mỗi tháng tôi được Nhà nước hỗ trợ đối với Người có công và chất độc da cam gần 5 triệu đồng, nhưng do di chứng của chiến tranh nên phải chi phí thuốc men liên tục. Mấy năm nay, cánh tay trái gần như tê liệt hoàn toàn, không làm việc nặng được nữa.

Tôi đã vào sinh ra tử, khó khăn đến mấy cũng trải qua hết rồi. Nhìn con cháu thế này thấy thương chúng nó lắm. Giờ các con chưa nuôi được gia đình thì lấy đâu mà nuôi thêm bố mẹ nữa. Tôi chỉ có một ước nguyện, có tiền xây một căn nhà nhỏ, nhường lại ngôi nhà lớn cho con, cháu. Giờ các con khó khăn, nhà thì chật, mình ở đây chỉ thêm gánh nặng cho các con", ông Tổn chia sẻ.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Bí thư Đảng ủy xã Vạn Xuân cho biết, gia đình ông Tổn hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, gia đình ông rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

"Chính quyền địa phương vẫn thường xuyên quan tâm, hỗ trợ các gia đình chính sách, Người có công trên địa bàn. Nhưng do điều kiện của địa phương còn khó khăn, chúng tôi cũng chỉ hỗ trợ được phần nào về đời sống vật chất, tinh thần. Về kinh phí hỗ trợ xây nhà quá lớn, hy vọng qua Báo điện tử Dân trí, các nhà hảo tâm, bạn đọc quan tâm giúp đỡ ông Tổn có ngôi nhà để sinh sống tuổi già", ông Hoàn cho biết thêm.

Mọi đóng góp giúp đỡ mã số 4675 xin gửi về:

1. Ông Vi Văn Tổn

Địa chỉ: Thôn Khằm, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

ĐT: 0355067887 (ông Tổn).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4675)

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269.