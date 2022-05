Cặp vợ chồng sống trong lều tạm, cõng con khuyết tật đi chăn bò thuê

Trưa hè tháng 4, chúng tôi tìm đến gia đình anh Kpuih Mong (30 tuổi) và chị Ksor Bieng (32 tuổi, trú làng Tnung, xã H'Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Gia đình anh chị sống trong túp lều tồi tàn, nằm trơ trọi trên một bãi đất trống. Thấy có người lạ, chị Bieng trong dáng vẻ lam lũ, khắc khổ, lật đật mở cánh cửa làm bằng tấm tôn rách, mời khách vào trong.

Chị Bieng tâm sự gia đình chị có 3 người con. Người con đầu bị nhiễm chất độc da cam là Ksor Đinh (13 tuổi). Em Đinh bị tật, chân tay co rút, không thể đứng dậy, muốn di chuyển phải bò lê, rất đáng thương. Vì hoàn cảnh khó khăn, chị Bieng đã gửi một người con thứ 2 vào nhà thờ nhờ nuôi dùm. Đứa con út của chị mới lên 2 tuổi và không bị bệnh gì cả.

"Cháu Đinh 13 năm nay chưa bao giờ kêu được một câu bố mẹ, chưa tự xúc ăn được. Cứ nhìn thằng nhỏ là đau cả ruột, may mắn 2 đứa sau không bị bệnh tật gì", chị Bieng thở dài.

Bao năm nay, gia đình anh chị vẫn không thể thoát nghèo vì hoàn cảnh quá khó khăn. Thoát nghèo thế nào nổi, khi gia tài anh chị chỉ có một đám đất cằn cỗi được dân làng cho và căn nhà rách không ai dám ở.

Chị Bieng tâm sự, năm 19 tuổi, chị gặp anh Kpuih Mon khi đang chăn bò thuê. Chị cảm mến anh bởi tính chịu khó và chăm chỉ làm ăn. Vì gia cảnh của hai nhà đều khó khăn, nên ngày cưới của anh chị cũng không đủ tiền làm một đám cưới trọn vẹn. Anh chị chỉ nấu bữa cơm rồi xin phép gia đình hai bên về ở với nhau.

Sau một năm chung sống, anh chị đón tin mừng có đứa con đầu lòng. Nhưng rồi niềm vui ấy không trọn vẹn khi bác sĩ báo tin dữ là em Đinh bị đứa trẻ nhiễm chất độc da cam. Lúc đó, vợ chồng chị phải chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền chữa bệnh cho con.

"Lúc mới sinh con trai đầu, hai vợ chồng mình rất vui. Thế nhưng, con trai đầu lại bị chất độc da cam. Để có tiền chữa bệnh, gia đình phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn tiền. Bản thân tôi hồi đó xuống 8 kg, nhiều lần ngất xỉu vì mất ăn, mất ngủ", chị Ksor Bieng bộc bạch.

Con trai chị được 2 tuổi, bác sĩ thông báo bệnh tình diễn biến phức tạp, cần số tiền 12 triệu đồng đưa vào TPHCM điều trị. Nhưng chị trong người còn không có nổi 200.000 đồng. Lúc đó, chị ngậm ngùi khóc và quyết định sẽ không đưa con điều trị. Sau đó, chị mang con về nhà tự chăm sóc.

Vì hoàn cảnh quá khó khăn, chị Bieng phải cõng con trai bị bệnh trên lưng và đi chăn bò thuê. "Không có tiền, tôi và chồng phải cõng con rong ruổi khắp các cánh đồng trên đỉnh đèo H'bông để đi chăn bò thuê. Mỗi tháng, hai vợ chồng nhận được hơn 2 triệu đồng. Số tiền đó không đủ trả nợ và lo chi trả sinh hoạt trong nhà", chị Bieng ngậm ngùi.

Lúc chăn bò thuê, hai vợ chồng không có tiền mua thức ăn, chỉ mang theo một ít cơm và ít muối vừng. Tranh thủ đi chăn bò, anh lại đi hái ít lá mì non để nấu canh. Cuộc sống khổ là thế nhưng anh chị không than phiền, mệt mỏi và luôn cố gắng từng ngày kiếm tiền trả nợ, mua thuốc chữa bệnh cho con.

Để có thêm thu nhập, anh chị còn đi sấy cỏ, tưới nước, bón phân cho cây mì (sắn) với ngày công 150.000 - 200.000 đồng/ngày cho một hộ kinh doanh trong xã. Chủ vườn thấy thương hoàn cảnh của anh chị nên cho một miếng đất hơn một sào để trồng mì.

Ông Phạm Minh Hùng - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã H'Bông cho biết: "Gia đình Ksor Bieng là một trong những hộ khó khăn nhất nhì của xã. Nhiều năm qua, xã cũng quan tâm và thường xuyên hỗ trợ kinh phí sinh hoạt. Hiện hai vợ chồng chị Ksor Bieng chỉ có ngôi nhà tạm bợ, con thì bị nhiễm chất độc da cam nên chúng tôi cũng mong muốn gia đình sẽ nhận được sự chung tay của cộng đồng để tiếp thêm hy vọng sống người con bị tật, cũng như gia đình bớt khổ".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

