Buốt lòng cảnh 4 đứa trẻ bơ vơ mất mẹ ngày cận Tết, bố mang bệnh hiểm nghèo

Những ngày này, trái với không khí tất bật đón Tết, ngôi nhà nhỏ của anh Trần Dũng (SN 1985, thôn Tại Tiểu, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) bao trùm không khí tang thương, u uất. Đau lòng hơn là cảnh 4 đứa trẻ ngơ ngác gào khóc tên mẹ trong vô vọng.

Chỉ mấy ngày trước, chị Phan Thị Hồng (SN 1989, vợ anh Dũng) - người mẹ, người vợ tảo tần là trụ cột của gia đình trên đường về xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc) giúp mẹ đẻ gieo lúa và vay tiền để lo Tết cho 4 đứa con nhỏ không may gặp tai nạn tử vong tại chỗ.

Chị Hồng qua đời, chồng ở xa không về kịp, 4 con thơ còn quá nhỏ nên phải nhờ người thân, xóm làng lo hậu sự. Thắp nén nhang trước di ảnh vợ, anh Dũng gào khóc đau đớn: "Sao em nỡ bỏ anh và các con mà ra đi như thế, những ngày tới anh và con phải sống thế nào đây em ơi! Anh phải nói gì khi con thơ hỏi mẹ".

Cố kìm nén nước mắt, anh Dũng cho biết, vợ anh sinh ra trong gia đình nghèo, bố mất sớm nên đến lớp 9 phải nghỉ học để bươn chải lo cho cuộc sống. Về phần anh Dũng điều kiện cũng không hơn gì.

Năm 2008, cả 2 đến với nhau trong tình yêu và sự cảm thương, rồi lần lượt 4 đứa con chào đời là cháu Trần Anh Tiến (11 tuổi, lớp 6, Trường THCS Mỹ Lộc), Trần Thị Kim Oanh (10 tuổi), Trần Uyển Nhi (8 tuổi, Trường Tiểu học Mỹ Lộc) và Trần Thị Ngọc Điểm (4 tuổi, Trường Mầm non Mỹ Lộc).

Những tưởng đông con hơn đông của, cuộc sống còn khó khăn vất vả nhưng với ý chí và sức khỏe, đôi vợ chồng trẻ cùng cố gắng sẽ vượt qua, nuôi con khôn lớn nên người. Thế nhưng, mấy năm trở lại đây, cả anh Dũng và chị Hồng đau ốm triền miên (anh Dũng bị giãn tĩnh mạch thực quản độ 3 và xơ gan; vợ bị U nang tử cung) phải vay mượn khắp nơi để chữa trị, kinh tế kiệt quệ, trong nhà không có thứ gì đáng giá.

"Từ ngày tôi đổ bệnh, sức khỏe yếu nên mọi gánh nặng gia đình đè nặng lên vai người vợ tảo tần. Thương chồng con, vợ dù không được khỏe mạnh như người ta nhưng vẫn chăm lo việc đồng áng, cày thuê, cuốc mướn để các con có cái ăn hàng ngày, kiếm thêm từng đồng cho tôi chữa bệnh", anh Dũng nấc nghẹn.

Mới đây, bệnh tình của anh Dũng có thuyên giảm, anh được người thân thuê ra Bắc Ninh trông coi kho công trình, kiếm đồng ra đồng vào phụ vợ. Khi niềm hy vọng của gia đình họ đang được nhen nhóm thì một lần nữa tai ương ập đến cướp đi người vợ, người mẹ khổ hạnh.

Ôm 4 con thơ, anh Dũng liên tục gào khóc trong đau đớn: "Mấy ngày trước, vợ còn gọi điện dặn tôi lo giữ gìn sức khỏe, cần thêm tiền chữa bệnh vợ sẽ làm thuê, vay mượn gửi ra. Cô ấy cũng bảo có mấy người hứa cho vay ít tiền sắm cái áo, hộp sữa cho các con ăn Tết. Giờ vợ mất rồi, các con cũng có mơ gì Tết nữa đâu."

Người cha bệnh tật cũng cho biết, vừa rồi anh phải bán nửa mảnh đất bố mẹ cho làm nhà để trả nợ nhưng không thấm vào đâu. Hiện gia đình đang nợ gần 300 triệu đồng, trong đó tiền ngân hàng là 130 triệu đồng, còn lại vay mượn của họ hàng, làng xóm.

"Những ngày tới lo cái ăn cho các con hàng tháng còn chưa đủ, lấy đâu mà trả lãi cho người ta. Tôi bệnh tật, ốm đau không biết ngày mai sống chết ra sao, mỗi lần nhìn 4 đứa con lòng lại đau như cắt. Lỡ tôi có mệnh hệ gì nữa các con sống sao đây hả chú?!", anh Dũng rơi nước mắt chua xót.

Nghe anh Dũng nói, những người đến thăm hỏi cũng không cầm được nước mắt. Họ tiếc thương cho chị Hồng đã đành nhưng tất cả đều lo rằng, tương lai của những đứa trẻ rồi sẽ ra sao khi gia cảnh éo le như thế.

"Tôi đã từng trải qua nhiều gian khổ của cuộc sống nhưng chưa thấm vào đâu so với gia cảnh của anh Dũng. Mỗi lần nhìn thấy những đứa con thơ của anh gào khóc, dù không máu mủ ruột rà nhưng nhiều người đau đớn cứa lòng. Những ngày tới, mẹ mất rồi, cha bệnh tật hiểm nghèo, không biết chúng có đủ ăn, được đến trường không nữa", bà Trần Thị Tám (hàng xóm) rơi nước mắt.

Ông Trần Viết Sâm - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Mỹ Lộc cho biết, gia đình anh Dũng là hộ nghèo, thuộc diện đặc biệt khó khăn ở xã. Thời gian trước khi chưa bệnh tật, cuộc sống của họ không đến nỗi nhưng những năm gần đây, do cả vợ chồng bệnh tật, con cái nheo nhóc nên nghèo khó cứ đeo bám.

"Hoàn cảnh của anh Dũng ai cũng xót xa, chính quyền, đoàn thể cũng nhiều lần vận động giúp đỡ nhưng tai ương bệnh tật đeo bám khiến họ không thể gượng lên được. Nay mẹ mất, bố bệnh hiểm nghèo, tương lai của 4 đứa nhỏ mịt mờ. Mong rằng qua Báo Dân trí, các nhà hảo tâm cùng chung tay, san sẻ tình thương để các cháu nhỏ có thêm cái áo, hộp sữa, mang hơi ấm cứu lấy tương lai các cháu", ông Sâm nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4359:

Anh Trần Dũng

Điện thoại: 0763 150 930

Địa chỉ: thôn Tại Tiểu, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Số tài khoản: 19035162404015 - Ngân hàng Techcombank (Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269