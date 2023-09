Căn nhà cũ, chật chội của vợ chồng anh Trần Văn (SN 1974) và chị Trần Thị Hơn (SN 1976), ở xóm 13, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) là nơi sinh sống của 10 thành viên trong gia đình.

Vợ chồng chị Hơn phải tận dụng những ngóc ngách trong nhà để kê giường cũ cho các con nằm ngủ, học tập.

Nay căn nhà ẩm thấp ấy càng u ám khi chị Hơn đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư vú. Trải qua những đợt điều trị hóa chất khiến tóc của chị gần như rụng hết.

Dù vợ đang trải qua những cơn đau của bệnh tật nhưng anh Văn cũng không giúp được gì về tinh thần, lẫn vật chất. Gần chục năm nay, anh đã mất sức sau lần bị tai nạn lao động do tấm gỗ lớn của giàn giáo rơi xuống, trúng đầu.

"Lúc đó, anh ấy kêu đau, choáng đầu nhưng gia đình chủ quan không đưa đi khám. Cũng vì gia đình nghèo nên không có tiền đưa chồng đến bệnh viện chụp chiếu. Sau đó không lâu, anh ấy bị co giật, chân yếu, tay có dấu hiệu co lại nhiều khi cầm bát cơm không nổi. Cũng từ đó, tính tình anh ấy thay đổi và hầu như không làm được gì, chỉ ngồi ở nhà…", chị Hơn kể.

Chồng đau bệnh, chị Hơn một mình lo đồng ruộng, nuôi thêm con gà, con lợn để có tiền nuôi các con. Suốt nhiều năm phấn đấu nhưng gia đình chị vẫn nghèo.

Cái khổ chưa dừng lại với gia đình chị. Cuối năm 2022, sau những cơn đau ở vú, chị Hơn đi khám. Khi nghe bác sĩ thông báo bị ung thư vú, phải phẫu thuật cắt bỏ một bên, chị choáng váng.

"Để có đủ viện phí, tôi phải vay mượn tiền của anh em họ hàng. Nhưng ai cũng nghèo cả nên tôi phải bán đi tài sản lớn nhất lúc đó là con lợn. Cầm gần 30 triệu đồng vào bệnh viện mà tôi cứ nghĩ dại vì lỡ may mình không qua khỏi thì ai sẽ trả nợ khoản tiền này", chị Hơn buồn bã.

Sau khi cắt bỏ một bên vú, chị tiếp tục trải qua những đợt uống thuốc và điều trị lâu dài. Cách đây vài tháng, theo lịch hẹn của bác sĩ, chị phải tiếp tục vào bệnh viện nhưng vì không có tiền nên đành ở nhà.

"Mấy hôm nay tôi phát hiện thêm một số cục hạch ở hai nách. Nhưng giờ tiền trong nhà không còn một đồng nên đành chịu", chị Hơn bật khóc nói.

Vợ chồng anh Văn, chị Hơn sinh được 8 người con, hiện còn 5 cháu đang tuổi ăn học. Trong đó, cô con gái lớn Trần Thị Thùy học lớp 12, người em kế Trần Thị Mỹ Trâm lên lớp 10, em Trần Thị Sinh năm nay vào lớp 8, em Trần Thị Minh Kiều vào lớp 6 và em út Trần Thị Gia Hân lên lớp 4.

Dù đã bước vào năm học mới nhưng các em chỉ được bố mẹ chuẩn bị một số ít sách vở, còn đồ dùng học tập đang thiếu. "Các bạn được bố mẹ mua quần áo mới, đồ dùng học tập, chúng em cũng đã có nhưng chưa đủ. Chúng em buồn lắm nhưng bố mẹ đều đau ốm như vậy nên không dám đòi hỏi", em Trần Thị Sinh nghẹn ngào.

Em Trần Thị Thùy hiểu chuyện hơn nên chỉ im lặng ngồi ở góc nhà, cặm cụi làm tóc giả. Vừa làm, Thùy chia sẻ: "Suốt thời gian qua mẹ phải đi vay tiền để chữa bệnh nên giờ em muốn đi học thì phải tự kiếm tiền.

Tranh thủ mấy tháng hè, em đi học nghề làm tóc giả để kiếm tiền mua sách vở, lo học phí. Mỗi tháng em cũng kiếm được hơn 1 triệu đồng. Vì em học trường tư thục nên các khoản đóng góp rất nhiều, không biết sau này có theo được nữa không…", Thùy chia sẻ.

Ngồi nhìn các con, chị Hơn bất chợt rơi nước mắt khi nghĩ đến tương lai. Người phụ nữ mang bạo bệnh nghẹn ngào: "Bản thân tôi không biết sống chết ra sao vì không có tiền để điều trị. Chồng cũng bệnh, các con đang tuổi ăn học, gia đình tôi giờ không biết bấu víu vào đâu cả.

Hiện 5 con đi học, gia đình phải gửi một cháu đi nơi khác nhờ giúp đỡ. Dù đã bước vào năm học mới, song đồ dùng cho các con chưa đủ, phải sắm từ từ thôi. Gia đình tôi nghèo quá, chỉ mong các con không phải bỏ học dở chừng".

Ông Hoàng Văn Tin, Phó chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh cho biết, gia đình chị Hơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kinh tế chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, mấy con lợn, gà... Giờ cả hai vợ chồng đều bị bệnh, không biết sau này các con ai sẽ đứng ra gánh vác.

"Từ ngày chồng đổ bệnh đến nay, gia đình chị Hơn và các cháu như rơi vào ngõ cụt. Đặc biệt, chị Hơn nay lại mắc căn bệnh ung thư vú cần được điều trị, nhưng ngặt nỗi gia đình quá nghèo nên không thể tiếp tục đi bệnh viện chạy chữa nữa. Còn với địa phương cũng đã kêu gọi ủng hộ nhưng chỉ được một phần nhỏ. Chúng tôi mong muốn độc giả báo Dân trí sẻ chia với gia đình chị Hơn và các cháu", ông Hoàng Văn Tin mong mỏi.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4980 xin gửi về:

1. Chị Trần Thị Hơn

Địa chỉ: Xóm 13, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Số điện thoại: 0328270901 - em Thùy con gái chị Hơn.

Số tài khoản: 0328270901, ngân hàng Quân đội - MB, chủ tài khoản: Trần Thị Thùy (con gái chị Hơn).

