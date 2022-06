Mẹ vừa qua đời, bố tự vẫn theo, hai con nhỏ ngơ ngác giữa cuộc đời

Giữa trưa đầu tháng 6, chúng tôi đến xã Ia Jlơi (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) hỏi thăm về trường hợp tang thương của vợ chồng anh Vi Văn T. (33 tuổi), một người chỉ đường lắc đầu nói: "Tội nghiệp hai đứa nhỏ quá sức!".

Nói rồi người này dẫn đến nơi, chỉ cho chúng tôi căn nhà gỗ nhỏ nằm trơ trọi giữa trời nắng nóng gay gắt của Tây Nguyên - nơi hai con của anh T. đang ở, sau khi cả bố và mẹ qua đời.

Bước vào căn nhà, bà Vi Thị Cường (60 tuổi, mẹ anh T.) đang ngồi vỗ về hai đứa cháu nội non nớt, trên đầu còn chít khăn tang. Bàn thờ bố mẹ các cháu còn nghi ngút khói hương, không khí trong nhà trầm lắng, u uất.

Có khách đến nhà, bà Cường ngậm ngùi, im lặng một lúc lâu mới mở lời: "Tang thương quá lớn cho gia đình tôi, chả hiểu sao lại ra nông nỗi này".

Bà kể, anh T. và chị C.T.K (28 tuổi) cưới hơn 10 năm, có với nhau hai người con. Con trai lớn là cháu Vi Bùi Nhật Anh (10 tuổi) và cháu gái Vi Thị Bảo Uyên (7 tuổi). Gia cảnh khó khăn không có nương rẫy, trước đây, vợ chồng anh phải mượn tạm nhà bà con để ở, mãi đến 2 năm nay mới được địa phương bố trí nhà ở tái định cư.

Do cuộc sống ở quê nhà rất vất vả, vợ chồng anh T. gửi hai con cho bà nội trông để xuống Bình Dương làm công nhân.

Dịch Covid-19 ập đến bất ngờ, mất việc, cạn tiền, vợ chồng anh lại dắt díu nhau trở về quê nhà. Trong thời gian này, chị K. mang thai con thứ ba nhưng không có việc làm nên đi nhặt phân bò dọc đường mang bán kiếm tiền đong gạo từng bữa.

"Trong một lần nhặt phân bò, con dâu tôi không may bị bò tông vào bụng bầu 6 tháng, nhưng về nhà không đau nên nó cũng không nói đưa đi viện kiểm tra. Đến mãi sau này, khi đến gần ngày sinh, con dâu tôi lại đau bụng dữ dội, đưa lên trạm xá thì người ta nói thai lưu cả mấy tháng rồi phải nhập viện mổ khẩn cấp", bà Cường nghẹn ngào.

Đầu tháng 5, chị K. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để mổ nhưng sau đó phải đưa xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM khẩn cấp vì tình trạng trở nặng. Thời điểm này, anh T. vô cùng lo lắng và đi theo để chăm sóc vợ.

Rạng sáng 10/5, hay tin vợ mất, anh T. đau đớn đến tuyệt vọng và gắng gượng đưa vợ vượt thêm gần 400km về quê nhà mai táng.

Trên đường về, T. gọi cho chị gái dặn dò: "Chị trông và chăm sóc hai con cẩn thận giúp em nhé, em đang đưa vợ về, mọi người chuẩn bị tang lễ giúp em với", nói rồi anh T. tắt máy.

Khoảng 14h cùng ngày, chiếc xe khách đưa thi thể chị K. về, người thân trong nhà ào ra, đau đớn đưa người phụ nữ vắn số vào nhà. Anh T. cũng vội vàng vào để cùng gia đình lo khâm liệm cho vợ.

Xong xuôi, anh T. lặng lẽ rời khỏi căn nhà đang hỗn loạn tiếng khóc ai oán để ra khu rừng cách nhà 100m tự vẫn.

Không thấy anh T., mọi người vội tỏa đi tìm và tá hỏa phát hiện anh đã rời bỏ thế gian mãi mãi. Hai chiếc quan tài của cả vợ lẫn chồng nằm trong căn nhà nhỏ khiến người thân càng thêm đau đớn bội phần. Giữa nhà, hai đứa trẻ ngơ ngác khóc và gọi tên bố mẹ trong vô vọng, cảnh tượng ai oán khiến người đến thăm viếng không ai kìm được nước mắt.

"Tôi không hiểu sao con trai tôi lại hành động như vậy, nó thương vợ quá nên nghĩ quẩn mà không nghĩ cho hai đứa con nhỏ. Giờ nhớ bố mẹ chúng nó chỉ biết mở điện thoại nhìn lại hình ảnh cũ mà không bao giờ được thấy bố mẹ nữa rồi", bà Cường nấc nghẹn.

Thương cháu, bà Cường dù đang bị bệnh khớp nặng nhưng vẫn bỏ lại căn nhà nhỏ ở xã để đến lo hương khói cho con trai, con dâu và chăm sóc các cháu.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị gián đoạn khi bé Bảo Uyên khóc lớn tiếng và kêu gào đòi gặp bố mẹ. Cô bé khóc ngằn ngặt, nấc nghẹn từng cơn, bà Cường lật đật ôm lấy cháu vỗ về nhưng cô bé vẫn khóc lớn cho đến khi thấm mệt, cạn cả nước mắt mới thôi.

"Tôi cũng đau ốm suốt nhưng cũng mong sẽ sống được lâu mà lo cho hai đứa cháu tội nghiệp đến trưởng thành. Giờ gia đình đang vô cùng khó khăn, tôi cũng chưa biết cách nào để nuôi các cháu, chỉ biết cố gắng hết sức có thể", bà Cường nói.

Chia tay bà Cường, hình ảnh ba bà cháu ngồi trong căn nhà gỗ lụp xụp, phần trần được chằng bạt nilon để che tạm mưa nắng, đến cả gian bếp cũng không có, phải kê tạm chiếc bàn trước nhà làm nơi nấu ăn khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Tiếng khóc gọi ba mẹ của cô bé 10 tuổi vang vọng giữa trưa nắng gắt như ai oán cho số phận kém may mắn, mồ côi cha mẹ của hai đứa trẻ tội nghiệp.

Bà Hoàng Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Jlơi xác nhận: "Gia đình anh T. thuộc hộ nghèo của xã, vợ chồng anh mất đi để lại hai cháu nhỏ là gánh nặng cho bà nội. Hiện các cháu được đưa vào diện trẻ mồ côi mỗi tháng được nhận hỗ trợ trên 500.000 đồng nhưng cuộc sống tương lai còn rất nhiều khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng".

