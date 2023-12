Mẹ ung thư vú giai đoạn cuối, 2 con nhỏ ôm chặt gào khóc

Người phụ nữ rơi vào tình cảnh bi đát kể trên là chị Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1986, trú tại thôn Cà Ngo, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang).

Một ngày cuối năm 2023 rét mướt, chúng tôi tìm đến thôn Cà Ngo thăm gia đình người phụ nữ bất hạnh này, ngay sau khi lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt của chị được gửi tới tòa soạn báo Dân trí.

Nơi ở của gia đình chị Huyền nằm sâu trong con ngõ nhỏ của thôn Cà Ngo. Trên chiếc giường bề bộn chăn màn, quần áo cũ trong căn phòng trống trải lạnh lẽo, 2 đứa trẻ 7 và 12 tuổi cứ ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu xanh xao của mẹ mà gào khóc.

Dường như những đứa trẻ đáng thương này lo sợ, nếu mà lơi lỏng vòng tay thì người mẹ yêu quý của các em sẽ rời xa mãi mãi…

Gắng sức ngồi tựa vào thành giường, đưa tay lau nước mắt cho con, vẻ mặt thiểu não, chị Huyền thều thào: "Mấy hôm nay em cảm thấy không còn chút sức lực nào. Các cháu lo sợ mẹ chết cứ gào khóc mãi không thôi.

Bệnh của em đến giai đoạn cuối, sợ là không còn nhiều thời gian nữa. Số em ông trời đã định như vậy, em không nghĩ nhiều nữa. Em chỉ thương bố con anh ấy mắc nợ nhiều quá. Thương cái Trang…", hướng đôi mắt đỏ hoe sang chiếc giường kế bên, người phụ nữ bất hạnh nấc nghẹn, không thể nói hết câu.

Theo ánh nhìn ẩn chứa nỗi đau khôn tả của người mẹ là một đứa trẻ tiều tụy nằm co quắp, miệng chảy đầy nhớt dãi và liên tục kêu gào…

"Cháu nó tên là Khiếu Thị Huyền Trang, sinh năm 2009. 14 năm nay cháu vẫn đặt đâu nằm đấy, đứa trẻ em lo nhất sau này khi mẹ không còn là con bé này. Mong các bác thương cháu với!…", chị Huyền lại bật khóc.

Đưa tay lau nước mắt, chị Huyền thổn thức kể: Ngay khi vừa chào đời, Huyền Trang bị suy hô hấp phải nằm lồng kính 7 ngày. Về nhà với mẹ được vài hôm, Trang lại bị viêm phổi, tiếp sau đó là thời gian chạy chữa liên tục 3 tháng ròng rã nơi bệnh viện.

Khi Trang được 9 tháng tuổi, thấy con vẫn đặt đâu nằm đấy, mắt không phản xạ, chân tay co cứng, chị Huyền đưa con ra Hà Nội thăm khám. Các bác sĩ cho biết con gái bị mắc bại não bẩm sinh, phải chữa trị tích cực, lâu dài mới có thể có hy vọng. Đôi vợ chồng nghèo như chết đứng.

Kể từ đó, người mẹ thuần nông bước vào hành trình chạy chữa cho con vô cùng gian nan, vất vả. Vay mượn khắp mọi nơi, chị Huyền đưa con đi đủ các bệnh viện hết trong Nam đến ngoài Bắc. Hễ nghe có người mách, nơi nào có thể chữa được căn bệnh của con, bố mẹ nghèo lại khăn gói đưa con đến…

Cuối cùng sau hàng chục năm gồng mình chạy chữa cho con, nhưng bệnh tình của cô bé tội nghiệp không mấy thuyên giảm. Không còn hy vọng, vợ chồng chị Huyền đành chấp nhận đưa con gái trở về nhà.

Cuộc sống của gia đình thuần nông này bao năm qua vốn chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Để có thêm "đồng ra đồng vào" trang trải cuộc sống và mua thuốc cho đứa con gái tội nghiệp, anh Khiếu Văn Quyền (chồng chị Huyền) đi theo gánh thợ xây trong làng nhận công việc phụ hồ, công việc nặng nhọc vất vả, nhưng cứ ráo mồ hôi là hết tiền.

Chị Huyền ở nhà chăm sóc Trang, tranh thủ nuôi thêm con lợn, con gà. Thức khuya, dậy sớm, vắt kiệt sức lao động, nhưng gia đình nghèo khó này vẫn luôn sống trong cảnh chạy ăn từng bữa.

Gồng mình chạy chữa, chăm sóc đứa con tật nguyền, cả nhà luôn sống trong nghèo đói, nợ ngập đầu ngập cổ… Nhưng chưa hết, năm 2016 tai họa bỗng đâu giáng xuống đầu người mẹ, đẩy gia đình vốn đã khó khăn này vào cơn túng quẫn.

"Cuối năm 2016, bốn tháng sau khi sinh bé thứ 3, em thấy ngực trái cứng, đau nhức và sốt cao liên tục. Linh cảm có chuyện không lành, em đến bệnh viện kiểm tra, thì bác sĩ cho biết em mắc ung thư vú đã đến giai đoạn 3.

Lúc đó em tuyệt vọng lắm, nhà em nghèo khó nợ nần chồng chất rồi, giờ em lại đi bệnh viện nữa thì bố con anh ấy gánh làm sao hết nợ. Có lúc em đã nghĩ quẩn, nhưng 3 đứa con lại khiến em không thể nào…", chị Huyền ôm mặt nức nở.

Tiếp sau đó là những chuỗi ngày chị Huyền lấy bệnh viện là "nhà". Bao năm qua để có tiền chữa trị cho vợ, không còn cách nào khác, anh Quyền đành phải cầm cố căn nhà đang ở cộng thêm vay mượn khắp mọi nơi để đưa vợ đi bệnh viện. Chị Huyền nhẩm tính, các khoản nợ của gia đình chị đã lên tới hơn 400 triệu đồng.

Sau 7 năm gồng mình chống chọi với bệnh tật, với 2 lần phẫu thuật và vô số các đợt truyền hóa chất rồi xạ trị, sức cùng lực kiệt, cái chết đã cận kề, không muốn chồng con phải gánh thêm nợ nữa, gần đây chị Huyền xin xuất viện, chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận!

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Quý Hưng, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn cho biết: "Gia đình chị Huyền là hộ đặc biệt khó khăn của xã, trong nhà có đến 2 người ốm nằm liệt giường, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc vào người khác, ngoài ra còn 2 cháu nhỏ đang tuổi ăn học.

Chứng kiến cảnh chị Huyền đau đớn nằm một chỗ, cháu Trang nằm co quắp một góc chúng tôi rất đau xót. Chúng tôi rất mong báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị…".

