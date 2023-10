Mẹ nghèo 13 năm mắc suy thận mãn lo con bỏ học giữa chừng

Chị Đinh Kim Ngân (46 tuổi, ngụ xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) đã có 13 năm phải sống chung với căn bệnh suy thận. Để duy trì sự sống, chị phải chạy thận chu kỳ mỗi tuần 3 lần.

Nỗi đau đớn bị bệnh tật giày vò chưa là nỗi sợ lớn, điều người phụ nữ này luôn trăn trở là không thể nhìn con trai lớn khôn, ăn học thành tài.

Ngày đôi mươi, chị Ngân kết hôn cùng anh Nguyễn Phúc Vinh (43 tuổi). Không lâu sau, chị mang thai bé trai đầu lòng là em Nguyễn Quốc Thái. Lúc con trai hơn 1 tuổi cũng là thời điểm bi kịch gia đình ập đến.

Chị Ngân kể, vì thấy cơ thể phù nề, da vàng vọt hay bị tăng huyết áp, hạ canxi nên chị đến bệnh viện thăm khám. Sau các xét nghiệm sàng lọc, bác sĩ kết luận chị Ngân bị suy thận giai đoạn 3.

"Cầm kết quả trên tay, vợ chồng tôi chỉ biết ôm nhau khóc, nếu có tiền mới duy trì sự sống lâu hơn chút", chị Ngân nức nở.

Theo phác đồ điều trị, thời gian đầu chị Ngân uống thuốc. Cầm cự được hơn một năm, bệnh thận của chị đã tăng lên giai đoạn 4, bác sĩ bảo gia đình phải đưa người bệnh lọc thận.

Lúc này, anh Vinh xin nghỉ việc để chăm vợ bệnh. Mỗi tuần, chị Ngân đến bệnh viện lọc thận 3 lần. Ngoài chi phí lọc còn phải mua thêm thuốc, làm xét nghiệm nên khá tốn kém.

Tiền bạc, của cải trong nhà cũng đội nón ra đi, mảnh đất sau nhà được cha mẹ cho làm của hồi môn, anh Vinh bắt buộc phải đem cầm cố để chữa bệnh cho vợ.

Tuy có sức khỏe, làm được nhiều nghề nhưng vì mỗi tuần phải chở vợ lên Cần Thơ lọc thận nên anh Vinh chỉ có thể làm việc thời vụ, ai mướn gì anh làm nấy. Thế nên thu nhập không ổn định, có ngày kiếm được vài trăm nghìn đồng, nhiều khi chẳng có đồng nào. Hết tiền, anh lại vay mượn người thân, họ hàng trị bệnh cho vợ.

"Nhiều lúc chúng tôi muốn buông xuôi, nhưng vì con trai còn quá nhỏ, không thể để con lớn lên trong cảnh mồ côi", anh Vinh trải lòng.

Em Quốc Thái (con trai chị Ngân) nay đã vào lớp 10. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thái luôn tự nhủ phải cố gắng học hành, 9 năm liền cậu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.

"Con sợ một ngày nào đó khi thức dậy không còn mẹ bên cạnh. Con từng mong ước sẽ trở thành bác sĩ nhưng học ngành này giờ tốn kém quá, gia đình không đủ tiền cho con theo đuổi ước mơ. Nếu có tiền, con sẽ để chữa bệnh cho mẹ", Thái tâm sự.

Nói về hoàn cảnh gia đình chị Ngân, ông Đoàn Văn Bờ - Chủ tịch UBND xã Tân Phước Hưng xác nhận, hoàn cảnh gia đình chị Ngân khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Ông hy vọng thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, chị Ngân sẽ có số tiền chữa bệnh và lo cho con trai ăn học tới nơi, tới chốn.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4998 xin gửi về:

1. Chị Đinh Kim Ngân

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Điện thoại: 0772434735

Số Tài khoản: 0000149822 - Kienlong Bank - Chủ TK: Nguyen Phuc Vinh (chồng chị Ngân)

