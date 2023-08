Người mẹ đơn thân cầu xin mọi người cứu con gái nhỏ bị ung thư

Cảnh nghèo còn gặp bệnh hiểm

Năm 2016, khi đang mang thai đứa con thứ 3, chị Trần Hồng Phương (SN 1986, ngụ phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chia tay chồng sau hơn 10 năm chung sống. Chị Phương dắt 3 con nhỏ về nhà trọ của mẹ ở nhờ vì không đủ tiền thuê nhà trọ riêng.

Một nách 3 con, công việc nhà máy không còn phù hợp nên chị Phương bỏ xưởng, nhập hàng bán online. Chị bán đủ thứ, từ quần áo, mỹ phẩm cho đến thức ăn.

Hàng xóm và người quen trên mạng xã hội muốn mua gì là chị bán thứ đó. Khách đặt hàng sáng sớm hay chiều tối thì chị đều gửi con cho ngoại rồi chạy xe máy đi giao hàng, mong kiếm thêm được vài ngàn đồng mua sữa cho con…

Cuộc sống không đơn giản như chị Phương nghĩ khi ly hôn. Sau 3 năm một mình nuôi con, chị Phương mệt mỏi và mong có người giúp mình chia sẻ gánh nặng nên kết duyên cùng một tài xế xe tải lớn tuổi.

Không ngờ, đầu năm 2021, khi chị Phương mang thai đôi thì người này dứt áo ra đi. Bất lực, chị Phương lại một mình dắt 3 đứa trẻ với cái bụng bầu vượt mặt về nương nhờ mẹ lần thứ 2… Mẹ của Phương, người phụ nữ hơn 60 tuổi nén tiếng thở dài mà cưu mang con gái và đàn cháu ngoại.

Ngày 1/7/2021, Phương sinh 2 đứa con gái, đặt tên là Trần Nguyễn Thiên Di và Trần Nguyễn Thiên Kim. 3 mẹ con vừa rời bệnh viện về nhà được vài ngày là Đồng Nai bắt đầu giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để ứng phó dịch Covid-19.

Trong 3 tháng giãn cách xã hội, Thiên Di đã có dấu hiệu bất thường, cháu thường xuyên quấy khóc, khó chịu. Sau khi bú no, Thiên Kim ngủ ngon lành thì Thiên Di lại quẫy đạp, khóc ré lên từng cơn.

Vừa chấm dứt giãn cách, chị Phương đưa Thiên Di đi bệnh viện khám thì các bác sĩ tuyến tỉnh phát hiện gan của bé có dấu hiệu bất thường, đề nghị chuyển lên tuyến trung ương.

Quá lo sợ, chị Phương nhờ mẹ mượn tiền rồi đưa Thiên Di lên bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) chữa trị. Kết quả xét nghiệm cho thấy, Thiên Di bị u nguyên bào gan. Gan của bé gái mới 4 tháng tuổi có khối u lớn 80mm.

Bé còn quá nhỏ và khối u lớn nên không thể phẫu thuật, các bác sĩ đề nghị chuyển sang Bệnh viện Ung bướu hóa trị để thu nhỏ khối u mới phẫu thuật được.

Từ ngày đó, hành trình chữa trị của mẹ con chị Phương bắt đầu, kéo dài gần 2 năm chưa kết thúc.

Số phận trớ trêu lại bồi thêm cho cuộc đời người phụ nữ này cú đánh mạnh khi chị phát hiện mình bị bệnh tim vào tháng 5 vừa rồi.

Kết quả siêu âm cho thấy Phương bị giãn to tim phải, tăng áp lực động mạch phổi nặng, hở van hai lá 2/4…

Cảnh khổ không còn lối thoát

Khi phát hiện bệnh, Di được chỉ định hóa trị 7 chu kỳ kéo dài 7 tháng. Đầu tháng 6/2022, Di được chuyển qua lại Bệnh viện Nhi đồng 1 để phẫu thuật cắt bỏ bướu gan. Cuối tháng 6/2022, Di được cho xuất viện, chuyển về Bệnh viện Ung bướu hóa trị tiếp.

Chị Phương kể, để điều trị cho con, từ tháng 11/2021, chị ít về nhà vì ở bệnh viện suốt. Thỉnh thoảng bà ngoại điện thoại báo bé Thiên Kim khóc nhiều vì nhớ mẹ, Phương ôm chặt Thiên Di vào lòng mà khóc theo. Vì mạng sống của Di, chị đành để đứa em gái sinh đôi của Di chịu thiệt thòi, uống sữa bột, xa mẹ từ nhỏ...

Khổ nhất là những ngày đến đợt vào thuốc cho con, chị Phương lại khó xử vì phải nhờ mẹ già đi vay mượn cho mình. Chị tâm sự: "Em nợ tứ phía, một mình nuôi 5 đứa nhỏ, bạn bè thương thì cho một ít chứ ai dám tin tưởng mà cho vay nợ, phải nhờ mẹ vay giùm. Em thấy mình thật bất hiếu. Ba mất từ nhỏ, một mình mẹ nuôi em khôn lớn, không báo hiếu cho mẹ được ngày nào mà toàn báo nợ…".

Nhờ bé Di còn nhỏ, được bảo hiểm y tế trẻ em chi trả 100% nên những ca phẫu thuật, những đợt hóa trị chi phí mấy chục triệu đồng giảm chỉ còn vài triệu.

Phương cho hay: "Nhờ có bảo hiểm y tế mà em mới có thể theo đuổi quá trình điều trị cho Di gần 2 năm nay. Nhưng chi phí một số loại thuốc ngoài danh mục, tiền đi lại, nhà trọ, ăn uống… thì em cũng phải tốn hơn 10 triệu đồng mỗi tháng".

"Em toàn ăn cơm từ thiện, chỗ nào có nhà trọ miễn phí thì xin vào ở, sữa của con thì ai cho gì uống đó chứ không dám mua sữa dinh dưỡng… nhưng nợ nần ngày càng nhiều vì suốt 2 năm nay em không đi làm, tiền vô không có mà toàn chi ra", Phương nói.

Thấy mẹ khổ quá, bé Trần Cao Gia Huy (SN 2005) đang học dở dang lớp 10 đã bỏ học, đi làm phụ mẹ. Huy giấu tuổi xin làm công nhân, tối làm phục vụ bàn ở quán nhậu.

Nhưng cứ làm đến tháng thứ 2, khi chuẩn bị ký hợp đồng là Huy bị đuổi việc vì phát hiện cháu chưa đủ tuổi. 2 năm nay, Huy bị đuổi việc cũng gần chục lần.

Dù Huy rất cố gắng nhưng số tiền vài triệu đồng mỗi tháng của cậu bé chưa tròn 18 vẫn không đủ để lo cho gia đình 8 miệng ăn.

Việc ăn học của mẹ con chị Phương vẫn nhờ vào bà ngoại. Còn tiền thuốc điều trị cho Thiên Di, chị Phương phải nhờ mẹ vay mượn khắp nơi, đến nay số nợ bên ngoài đã hơn 100 triệu đồng, nợ ngân hàng 66 triệu đồng…

Phương tâm sự: "Có lần đến ngày vào thuốc mà không mượn được tiền, em liều tải app trên mạng về vay 20 triệu đồng. Sau không có tiền trả lãi, người ta điện thoại đòi đánh, đòi giết nhiều lần, em chỉ biết khóc mà kể hoàn cảnh của mình. Chứ giờ bế tắc quá rồi, em còn đường nào nữa đâu…".

Trao đổi cùng phóng viên Dân trí, ông Trần Sách Hưng, Trưởng khu phố 1 phường Bình Đa (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), xác nhận hoàn cảnh gia đình chị Phương khó khăn, một mình nuôi 5 con nhỏ, lại có một bé bị bệnh hiểm nghèo nên càng khó khăn hơn.

