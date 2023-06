Số phận nghiệt ngã của gia đình "trời hành"

Tai họa liên tiếp ập đến

Giữa trưa hè nóng bức, trước căn nhà cấp 4 đang xây dựng dang dở tại thôn Bảo An Tây, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), bà Võ Thị Vân (67 tuổi) ngồi lặng lẽ một mình, ánh mắt buồn bã nhìn ra đầu ngõ đợi người con trai tâm thần đi từ sáng vẫn chưa về nhà.

Trong nhà, trên chiếc giường cũ kỹ, ông Nguyễn Văn Phong (69 tuổi, chồng bà Vân) ốm yếu, gầy gò, nằm "chờ chết". "Tôi ung thư gần 10 năm nay, hết cách chữa rồi, chỉ chờ ngày về với tổ tiên. Nhìn gia đình ngày một sa sút, con cháu bệnh tật quấn thân, có chết cũng không nhắm mắt", ông Phong xót xa.

Theo những người hàng xóm, gia đình bà Vân trước đây thuộc hộ khá tại làng, nhưng từ ngày chồng bà đổ bệnh, tai họa liên tiếp ập đến với con cháu, gia đình lâm vào cảnh khốn cùng.

Chia sẻ về câu chuyện gia đình, bà Vân cho biết, 2 vợ chồng có 3 cậu con trai, cuộc sống đủ ăn đủ mặc. Cách đây 10 năm, chồng bà phát hiện ung thư gan, bệnh nhanh chóng di căn. Lao động chính ngã xuống, cả gia đình trở nên khó khăn.

Để có tiền chữa bệnh cho chồng, lo con cái ăn học, bà Vân làm đủ nghề kiếm sống. Thời điểm đó, trong 3 cậu con trai thì anh Nguyễn Thanh Tâm (SN 1980, con thứ của bà Vân) học giỏi nhất, được hy vọng nhất.

Nhưng cuộc sống không lường trước được. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, anh Tâm đi làm một thời gian, cách đây 5 năm, anh bỗng dưng phát bệnh tâm thần. Theo chẩn đoán của bác sĩ, anh cần được uống thuốc và theo dõi tâm thần phân liệt.

"Chồng con đều lâm bệnh, tôi thật bất lực. Hiện kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào trợ cấp xã hội, trồng thêm bắp, lúa để duy trì cuộc sống. Chỉ mong sao thằng Tâm nó tỉnh táo lại, tự lo bản thân, chứ vợ chồng tôi không biết chết lúc nào", bà Vân buồn bã nói.

Cháu nội 8 tuổi gặp tai nạn chấn thương sọ não

Chuyện chồng con đau ốm ngặt nghèo chưa dứt, bà Võ Thị Vân lại nhận hung tin cháu nội gặp tai nạn chấn thương sọ não, cháu bé mới 8 tuổi nhưng lại chịu nỗi đau quá lớn về mặt thể xác.

Bé Nguyễn Thị Thanh Ngân (8 tuổi, cháu nội bà Vân) trong một lần đạp xe quanh xóm chơi cùng bạn bè, chẳng may bị xe máy tông trúng. "Tôi nghe tin mà chân tay bủn rủn, hết chồng con rồi tới cháu nội, nghiệt ngã quá. Chỉ có "trời hành" mới nên nông nỗi vậy", bà Vân nghẹn ngào.

Theo lời chị Nguyễn Thị Cẩm (36 tuổi, mẹ bé Ngân), Ngân bị chấn thương sọ não, liệt nửa người và cơ mặt bên phải, khuyết hộp sọ. Lúc trước, khi phẫu thuật bé bị nhiễm trùng hơn 5 tháng nên hộp sọ cũ bị tiêu hủy, cần phải ghép hộp sọ nhân tạo.

"Hộp sọ nhân tạo ngoại nhập là 100 triệu đồng, hàng Việt Nam 10 triệu đồng, bác sĩ khuyên nên dùng loại ngoại nhập sẽ tốt hơn. Nhưng đây là số tiền rất lớn với gia đình", chị Cẩm nói.

Từ ngày bé Ngân bị nạn, chị Cẩm phải nghỉ việc buôn bán, mọi gánh nặng do người chồng làm công nhân đảm nhiệm. Số tiền tiết kiệm cũng lần lượt "đội nón" ra đi. Hết cách, vợ chồng dắt díu nhau về ở nhờ cha mẹ chồng, bớt tiền thuê trọ.

Ngồi cạnh con dâu, bà Vân tiếp lời: "Vợ chồng tôi ở cùng con trai lớn, trước nó làm bảo vệ, giờ thất nghiệp, thêm con trai thứ tâm thần nữa, nhà cửa bốn bề chật chội. Hết cách, nhà tôi mới xin cô bác cho ở nhờ nhà thờ tộc".

Khi được hỏi về việc bồi thường sau khi bé Ngân gặp nạn, chị Cẩm cho biết, người gây tai nạn cũng là người quen, do xui rủi chứ chẳng ai muốn. "Gia đình họ cũng đến hỏi thăm, xin lỗi. Nhưng họ cũng nghèo lắm, mình chẳng dám đòi hỏi gì nhiều. Tôi nghĩ vợ chồng còn trẻ, cố gắng lo cho con chắc sẽ được thôi", chị Cẩm chia sẻ.

Để bé Ngân dần phục hồi sau tai nạn, vợ chồng chị Cẩm cho bé tập vật lý trị liệu tại nhà. "Chúng tôi có mời bác sĩ đến nhà giúp bé tập trị liệu, mỗi ngày khoảng 120.000 đồng. Tôi cũng mới mở tạm quán nước nhỏ trước nhà, vừa chăm con vừa kiếm thêm thu nhập", chị Cẩm nói thêm.

Theo lời của ông Ngô Công Hòa - trưởng thôn Bảo An Tây, vợ chồng chị Nguyễn Thị Cẩm rất hiếu thuận, sống chan hòa. Trước khi con gái gặp tai nạn, mỗi tháng vợ chồng chị đều cố gắng dành dụm ít tiền cho mẹ chồng lo liệu gia đình, chăm sóc cha và anh trai.

"Đúng là họa vô đơn chí, giờ cả gia đình đều lâm vào cảnh bế tắc. Người dân trong thôn giúp được gì thì giúp nhưng không được bao nhiêu, bởi ở đây ai cũng làm nông, không mấy khá giả", ông Hòa nói thêm.

Ông Trần Quang Khải - Phó Chủ tịch xã Điện Quang - cho biết gia đình bà Võ Thị Vân thuộc diện khó khăn tại xã, chồng ung thư, con mắc bệnh tâm thần, cháu nội mới đây cũng gặp nạn.

Ông Khải cũng cho biết, địa phương đã hỗ trợ nhưng chỉ được một phần nhỏ. Phó Chủ tịch xã cũng mong, thông qua báo Dân trí, gia đình bà Vân sẽ nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để vượt qua khó khăn.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4899 xin gửi về:

1. Bà Võ Thị Vân

Địa chỉ: thôn Bảo An Tây, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Số điện thoại chị Nguyễn Thị Cẩm (con dâu bà Vân): 0765.041.169.

Tài khoản ngân hàng Agribank thị xã Điện Bàn - Nguyễn Thị Cẩm: 4218 205 310 402.

