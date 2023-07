Nam công nhân mơ những bữa cơm có thịt cho cha già, mẹ héo, con thơ

Vừa tan ca làm ở nhà máy gạch, anh Vũ Đình Quang (35 tuổi, khu phố 7, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) vội vã lấy xe ra về nấu cơm cho bố mẹ già đang đau ốm ở nhà.

Căn nhà của gia đình anh Quang cách chỗ làm hơn 2km, nhìn bên ngoài mái ngói cũ kỹ, mưa xuống nước dột tứ bề. Bên trong chẳng có thứ gì đáng giá ngoài 2 chiếc giường.

Thời điểm chúng tôi đến, bà Lê Thị Dân (71 tuổi, mẹ anh Quang) lom khom từ sau vườn bước vào nhà trò chuyện. Bà cho biết, mấy năm nay sức khỏe yếu, không thể ra đồng làm ruộng, tranh thủ lúc con trai đi làm, bà ra vườn hái tạm mớ rau ngót để nấu cơm trưa.

"Cả gia đình trông chờ vào số tiền lương bốc gạch được 3 triệu đồng/tháng của con. Trước đây, tôi còn tranh thủ đi mò ốc, bắt cua, nhưng từ lúc bị bệnh phổi, chẳng làm được gì. Con trai tôi từ lúc sinh ra không được nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác, còn bố nó thì tai bị điếc, viêm khớp, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà trông cháu, nhiều lúc càng nghĩ càng thương con", bà Dân buồn rầu chia sẻ.

Anh Quang tranh thủ xuống bếp cắm vội nồi cơm, luộc ít rau và thái lát đậu phụ mới mua ngoài chợ làm cơm trưa cho cả gia đình. Anh cho biết, lương công nhân ít ỏi, mỗi bữa cơm của gia đình hầu như chỉ có rau và nước mắm.

"Những hôm mới lấy lương thì còn có tý thịt cho bố mẹ và con ăn. Ngoài lo cái ăn hàng ngày cho cả nhà thì mẹ tôi thường xuyên phải đi bệnh viện, những lúc như vậy tôi phải ứng lương rồi trừ dần", anh Quang tâm sự.

Anh Quang kể, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh chỉ học hết lớp 2. Khi lớn lên, anh vào miền Nam làm cửu vạn.

Năm 2010, anh bị lừa đi xuất khẩu lao động chui ở Trung Quốc, rồi lâm cảnh nợ nần. "Họ bảo nộp tiền để đi làm, lúc đó tôi mượn sổ đỏ của bố mẹ để vay khoảng 80 triệu đồng, số tiền này làm lộ phí đặt cọc. Khi sang đó làm việc thì họ không trả lương nên tôi bỏ về. Vừa rồi phải gán một phần mảnh đất để trả cho chủ nợ", anh Quang chia sẻ.

Năm 2011, anh Quang lập gia đình nhưng được một thời gian thì hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng chia tay. Đến năm 2013, được người thân giới thiệu, anh kết hôn lần hai với người phụ nữ ở xã bên, vợ chồng anh sinh được 2 người con gái (cháu đầu 6 tuổi và cháu út 3 tuổi).

Những tưởng rồi khó khăn sẽ dần qua đi, nhưng một lần nữa, hạnh phúc không mỉm cười với chàng trai. Đầu năm 2021, cuộc sống quá vất vả lại thêm cảnh nợ nần, vợ anh bất ngờ bỏ nhà ra đi. Kể từ đó, một mình anh gồng gánh nuôi bố mẹ già và con thơ dại.

"Vợ bỏ đi, tôi xin làm công nhân bốc gạch ở nhà máy. Mỗi tháng cũng được khoảng 3-4 triệu đồng, dù đã thắt chặt chi tiêu nhưng chẳng đủ lo cho gia đình. Nhiều lúc chỉ muốn từ bỏ tất cả nhưng nghĩ đến bố mẹ già yếu, con thơ không có ai chăm sóc nên tôi gồng mình cố gắng, được bữa nào hay bữa đó. Mấy hôm nay, mẹ tôi đổ bệnh nhưng không có tiền đưa bà đi bệnh viện khám", anh Quang tâm sự.

Nghĩ về những khoản chi tiêu hằng ngày, anh Quang buồn rầu chia sẻ, anh chỉ ước mỗi ngày trôi qua, trong bữa ăn của cả nhà luôn có thịt, bố mẹ được sống trọn niềm vui của tuổi già.

"Tôi chỉ ước những bữa cơm bao giờ cũng có thịt, bố mẹ và các con tôi bớt khổ. Giờ hoàn cảnh khó khăn, mỗi hôm nhìn vào bữa cơm tôi lại càng thương cho ông bà già yếu và con thơ", anh Quang rớm nước mắt khi nghĩ về hoàn cảnh gia đình.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình anh Quang, ông Lương Văn Thắng, Trưởng khu phố 7, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân cho biết, gia đình anh Quang thuộc diện hộ nghèo ở địa phương.

"Hoàn cảnh của gia đình anh Quang rất khó khăn. Một mình anh phải nuôi cả bố mẹ già và con thơ. Vì không được nhanh nhẹn nên ít năm trước anh ấy bị lừa đi lao động chui rồi lâm cảnh nợ nần. Chúng tôi cũng nhiều lần kêu gọi, giúp đỡ nhưng ở địa phương còn khó khăn nên chỉ giúp được phần nhỏ. Hy vọng, thông qua báo Dân trí, các nhà hảo tâm và bạn đọc giúp đỡ để gia đình anh vượt qua được khó khăn này", ông Thắng cho hay.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4905 xin gửi về:

1. Anh Vũ Đình Quang

- Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

- Số điện thoại: 0378632130 (Anh Quang).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4905)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269